Si la situación no se hubiese desmadrado, ¿qué tarjeta gráfica comprarías? Creo que, con la situación que vivimos actualmente, es una pregunta interesante, ya que no podemos medir de forma realista el éxito que han tenido las RTX 30 y las RX 6000 de AMD, debido al efecto «devorador» que ha tenido el auge del minado de criptodivisas.

Hoy por hoy, no solo es imposible comprar una tarjeta gráfica a su precio normal, sino que además resulta imposible encontrar modelos que ofrezcan un rendimiento bueno en juegos actuales, ya que el stock disponible se limita a las GTX 1050 Ti, que parecen haber sido objeto de un «relanzamiento», y a otros modelos inferiores de escasa potencia, como las GeFore GT 710 y las Radeon RX 550.

Antes de entrar en materia, quiero que tengáis presente que no os limitamos a las generaciones actuales, es decir, a la hora de responder a esta pregunta podéis elegir cualquier tarjeta gráfica, e incluso optar por modelos de segunda mano si así lo teníais previsto.

¿Qué tarjeta gráfica comprarías si hubiese normalidad?

Empiezo mojándome yo primero, y la verdad es que lo tengo muy claro, repetiría mi elección y me iría a por una GeForce RTX 3080, una tarjeta gráfica que tuve la oportunidad de analizar y que ofrece, a su precio recomendado (719 euros en la web de NVIDIA) un valor fantástico. Tenía una RTX 2080 Super que he podido vender por 500 euros, así que al final la inversión que tuve que hacer fue bastante pequeña.

¿Y por qué una GeForce RTX 3080? Por su buen valor precio-rendimiento, no solo en rasterización, sino también en trazado de rayos. Os vengo diciendo, desde hace tiempo, que las RX 6000 no iban a estar a la altura de las RTX 30 en ray tracing, y también os expliqué por qué en su momento. Al final, 4A Games, y muchas pruebas de rendimiento, me han dado la razón.

Es cierto que, en rasterización, las RX 6000 ofrecen un valor muy bueno por el precio recomendado que tienen, y que al contar con 16 GB de memoria gráfica podrían envejecer mejor, pero a día de hoy, la GeForce RTX 3080 es, en conjunto, una tarjeta gráfica con un valor más sólido, y mucho más interesante, sobre todo si añadimos el DLSS 2.0 a la ecuación.

No te entretengo más, ahora te toca a ti, ¿qué tarjeta gráfica comprarías si hubiese stock y si los precios estuviesen normalizados? Nos leemos en los comentarios.