Samsung Glasses Lite es la propuesta más concreta que hemos visto hasta ahora del gigante surcoreano para comercializar unas gafas de realidad aumentada. Lo ha mostrado en vídeo el filtrado WalkingCat junto a otro clip «Next Wearable Computing» que muestra un concepto holográfico más avanzado de las posibilidades de esta tecnología.

Google dio carpetazo a sus gafas AR en el mercado de consumo y su interés se desplazó al campo profesional. Lo mismo podemos decir de Microsoft con sus HoloLens, destinadas exclusivamente al ámbito industrial y empresarial. Con ellos fuera, se espera que otros dos gigantes, Apple y Samsung, sean los encargados de llevar al gran consumo este tipo de dispositivos.

Ambos llevan al menos cinco años desarrollando este proyecto. El CEO de Apple, Tim Cook, ha expresado en varias ocasiones su entusiasmo por la realidad aumentada asegurando que esta tecnología “era una idea tan grande como la del móvil inteligente”, mientras que Samsung ya mostró algunas ideas en 2017 e incursionó en aplicaciones paralelas de realidad virtual con Gear VR y HMD Odyssey bajo la ahora extinta plataforma Daydream View de Google

Samsung Glasses Lite es la muestra más clara mostrada hasta ahora del proyecto. Son más grandes que unas gafas estándar, pero significativamente más pequeñas que las virtuales comercializadas hasta ahora. Si en diseño no son espectaculares (son simplemente gafas), su capacidad para realizar tareas son alucinantes al más puro estilo de lo que hemos visto en películas de ciencia ficción como Minority Report.

Y parecen mucho más autónomas que las versiones anteriores dependientes de smartphones o PCs, aunque no podemos descartar esta conexión por la dificultad de desarrollar dispositivos de este tipo completamente autónomos, tanto para ofrecer el rendimiento necesario para aplicaciones de realidad aumentada, como para ofrecer una autonomía decente.

and….. this is the 3D holographic version https://t.co/PXDAHjDNWb

— WalkingCat (@_h0x0d_) February 21, 2021