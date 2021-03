Cómo hacer Jailbreak a cualquier iPhone con Unc0ver

El Jailbreak es un método (similar en objetivos al rooteo en Android) que permite romper el entorno cerrado que Apple impone a su ecosistema de hardware y software, y con ello acceder por completo al sistema operativo iOS e instalar apps, temas o juegos fuera de la tienda oficial, así como a otras funciones limitadas por defecto por la compañía de Cupertino.

La era dorada del Jailbreak ya pasó tras el cierre de los grandes repositorios de apps, el “cerrojazo” que Apple le ha metido al código en la últimas versiones de iOS y el miedo de los usuarios a perder soporte ya que Apple citó en su momento que “podía anular la garantía”. En este punto hay que aclarar que estas técnicas son perfectamente legales bajo la norma Digital Millennium Copyright Act.

Los aspectos de la seguridad también han influido en la caída de uso del Jailbreak. No por ello directamente, si no porque en las plataformas alternativas usadas para instalación de aplicaciones se ha colado mucho malware. Ello no quiere decir que este método no sea todavía utilizado por muchos usuarios que quieran «liberar» sus iPhones y la herramienta que te traemos hoy lo permite.

Unc0ver es seguramente lo más avanzado para realizar Jailbreak. La nueva actualización 6.0 fue lanzada el pasado fin de semana y su característica más destacada es la ampliación de su compatibilidad para usar en terminales que ejecuten desde iOS 11.0 a iOS 14.3.

El desarrollador principal de Unc0ver, el conocido Pwn20wnd, ha informado que «escribieron su propio exploit para lograr una velocidad y estabilidad óptimas» en el hackeo. El exploit aprovecha una vulnerabilidad de seguridad conocida de escalada de privilegios en el kernel que Apple corrigió en la última versión de iOS, 14.4.

Por si no estás puesto en estas técnicas, el Jailbreak implica una escalada de privilegios que funciona explotando fallos de seguridad en iOS para otorgar a los usuarios acceso de root y control total sobre sus dispositivos. Al hacerlo, permite a los usuarios eliminar las restricciones de software impuestas por Apple.

Algunos investigadores de seguridad consideran que Apple «debería permitir el Jailbreak sin necesidad de tener que ejecutar estos exploits» que en definitiva aprovechan vulnerabilidades de seguridad, si bien hay que aclarar que la seguridad de los dispositivos queda intacta. Eso sí, una vez obtenido acceso de root, además de la posibilidad de instalar software alternativo, tendremos que extremar el cuidado contra el malware.

Cómo realizar jailbreak con Unc0ver

No creemos que Apple vaya a facilitar de ninguna manera este tipo de desbloqueos a los usuarios. No solo eso, si no que los persigue a modo de actualizaciones rápidas para iOS y amenazas como la de «perder la garantía». No llega a concretarse, pero asusta.

Tú decides bajo tu responsabilidad. Unc0ver está disponible en versión 6.0 para usar desde macOS, Linux y Windows. El proceso es similar con todos ellos y bajo diferentes métodos, AltStore, Cydia o Xcode. Además de la descarga, la página ofrece una guía paso a paso para cada versión. Es más difícil escribirlo que hacerlo… Como ejemplo desde Windows y usando AltStore:

Instala iTunes (Versión Win32 no la Universal UWP). 64 Bit Download 32 Bit Download

Descarga AltStore usando el link del sistema operativo donde realices el proceso.

Extrae los archivos y ejecuta el fichero «Setup.exe».

Presiona la tecla de Windows, escribe «AltServer» y abre la aplicación.

Haz clic en el ícono de flecha cerca del icono de red en la barra de tareas. Esto abrirá un menú con múltiples íconos. Busca un logotipo en forma de diamante AltServer y haz clic sobre él.

Desde la opción que aparecerá coloca el cursor sobre Instalar AltStore y selecciona tu dispositivo iOS.

Introduce tu ID de Apple y contraseña cuando se lo solicite.

En el iPhone, abre Configuración → General → Administración de dispositivos y toca sobre el ID de Apple.

Toca el botón «Abrir en AltStore».

AltStore instalará la aplicación.

Abre unc0ver y realiza el jailbreak.

El método con Cydia es igual de sencillo y se puede realizar también desde equipos Mac o Linux siguiendo el proceso detallado que ofrece la misma página. La instalación se puede completar en el mismo terminal y el paso a paso se describe en el botón «iOS». Eficiente y tremendamente compatible este Unc0ver, ahora capaz de realizar jailbreak a dispositivos con la última versión iOS 14.3.