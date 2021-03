Microsoft ha ampliado la disponibilidad de Windows 10 21H1 beta y recomienda su uso a todos los miembros de Windows Insiders que estén utilizando la que será la próxima actualización de Windows. Además de los probadores oficiales, cualquier usuario puede usarla por varios métodos que veremos en este artículo, sea transformando su versión a Insider o descargando la imagen ISO para uso independiente en cualquier equipo compatible.

Microsoft ha celebrado esta semana la conferencia IGNITE 2021 y ha dejado un montón de anuncios. De algunos como el Power Automate Desktop ya te hemos hablado por aquí, pero como el evento ha estado destinado principalmente a empresas y profesionales te recomendamos el completo especial que han publicado nuestros compañeros de MCPRO, con novedades para la nube de Azure; el desarrollo con Power Platform; la realidad mixta con Mesh o las mejoras en seguridad y experiencia del cliente.

Windows también ha tenido una cuota de atención a través de una mini sesión informativa realizada por el director de producto Panos Panay en la que ha asegurado que «2021 será un año enorme para Windows». El ejecutivo se refiere especialmente «al nuevo Windows» que esperamos para este mes de marzo y que no es otro que Windows 10X. El lanzamiento es muy ambicioso y Panay está abriendo camino para la importante campaña de marketing que se espera. No será el único y en el mismo IGNITE se ha anunciado la disponibilidad de la versión previa del Windows Server 2022.

Y por supuesto las versiones «regulares» del sistema cliente que como venimos insistiendo en ningún caso serán reemplazadas por Windows 10X. Si la versión 20H2 que llegará en otoño será la más interesante del año, Windows 10 21H1 llegará antes, seguramente en junio, y será una actualización menor, un mero «Pack de servicio» con mejoras en estabilidad y rendimiento, pero sin nuevas características destacables.

Los motivos son conocidos. Microsoft quiere incluir en las versiones de escritorio algunas de las novedades de Windows 10X y ante el retraso en el lanzamiento de éste al ampliar su uso a portátiles, ha optado por dejar la actualización de funciones para final de año. Más tiempo de desarrollo y pruebas deben limitar los errores del sistema, algo que debe ser el objetivo principal.

Cómo probar Windows 10 21H1 Beta

Microsoft recomienda a los probadores de Windows Insiders el uso de esta versión que se ha trasladado al canal beta para facilitar su despliegue. Puede probarse por los Insiders o por cualquier usuario mediante varios métodos. Aunque ha cambiado muy poco frente a la última versión estable (20H2) y no se esperan nuevas funciones antes de la versión RTM, recuerda que son versiones de prueba no recomendadas para entornos de producción ya que no se garantiza el máximo de estabilidad y pueden tener errores indefinidos según el hardware donde se instalen, controladores o el software que ejecuten.

Conociendo esa recomendación podemos probar la versión de diferentes maneras:

Windows Insiders. Si estás inscrito en el programa de prueba recibirás automáticamente la versión. También puedes descargarla manualmente en Configuración > Actualización y seguridad > Actualización de Windows. En ambos casos la compilación es la Build 19043.844.

De 20H2 a 21H1. Si quieres formar parte del programa de prueba nada más sencillo que transformar tu versión de Windows a Insider desde la herramienta de Configuración > Actualización y seguridad > Programa Windows Insider. Además de la beta de 21H1, de la misma manera podrías saltar a la siguiente versión en fase previa, la comentada 20H2 (build 21318 y siguientes).

ISO Windows 10 21H1 beta. Si quieres probar las versiones Insiders sin registrarte en el programa y sin que afecte a la versión estable de Windows 10 que estés usando, nada mejor que descargar imágenes ISO. Para ello:

Accede a la página de descargas Windows Insider Preview Downloads.

Inicia sesión con tu cuenta ID de Microsoft.

Selecciona la versión a descargar, en este caso Windows 10 Insider Preview 19042.

Selecciona el lenguaje español.

Selecciona la edición de 32 o 64 bits y descarga.

Ya tendrás la imagen ISO de este Windows 10 21H1 Beta que puedes «quemar» en un medio óptico o mejor en un pendrive USB para hacerlos autoarrancable e instalarlo en cualquier equipo compatible. Otra gran posibilidad para instalar sin ocupar ningún equipo es usar la virtualización, un gran método para pruebas de software.