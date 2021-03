Capcom ha confirmado que Resident Evil Village se ha convertido en el objetivo de una importante campaña de phishing que está afectando a una gran cantidad de usuarios. Como sabrán muchos de nuestros lectores, Resident Evil Village es la próxima entrega que llegará a la conocida franquicia de terror de Capcom, y su lanzamiento está previsto para el 7 de mayo de 2021.

Pues bien, dicha campaña de phishing se está aprovechando del interés que ha generado el juego, y de la cercanía de su lanzamiento, para engañar a los usuarios. Su funcionamiento es simple, la víctima recibe un mensaje de correo electrónico de «no-reply(at)capcom(dot)com», que le indica que ha sido elegido para disfrutar de una fase de «acceso anticipado» a Resident Evil Village.

El resto del mensaje puede variar. En algunos casos, se pide al usuario que siga un enlace y que introduzca sus datos personales, mientras que en otros casos se le solicita que descargue una aplicación determinada. Esto puede acabar comprometiendo todo el PC, y servir de puerta de entrada para diferentes tipos de malware.

¿Qué puedo hacer si recibo un correo de Resident Evil Village y tengo dudas?

Ya te adelanto que Capcom no está enviando correos ofreciendo acceso anticipado a Resident Evil Village, así que si recibes uno, puedes estar convencido de que es un intento de phishing, y por tanto lo único que puedes (y debes) hacer es eliminarlo directamente. No hagas clic en los enlaces, ni descargues ninguno de los contenidos que incluya dicho correo, y si ya lo has hecho realizar un análisis completo del sistema en busca de malware.

Entiendo que muchos fans de la franquicia estén deseando poner sus manos en Resident Evil Village, pero debemos controlar esas ganas y tirar de sentido común ante este tipo de correos electrónicos. Las campañas de acceso anticipado son, en el caso de juegos triple A como este, muy limitadas, y en muchos casos ni siquiera llegan a existir, así que las posibilidades de que un usuario normal reciba una invitación directamente de Capcom, y que esta sea auténtica, son prácticamente nulas. Lo dicho, sentido común.

Os recuerdo que Resident Evil Village utilizará trazado de rayos tanto en su versión para PC como en PS5 y Xbox Series X, aunque para poder activar dicha tecnología en compatibles vamos a necesitar una tarjeta gráfica muy potente (RX 6800 XT o equivalente). Si tenéis dudas sobre los requisitos de Resident Evil Village, os invito a repasar este artículo, donde encontraréis toda la información que necesitáis.