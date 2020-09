Resident Evil Village: requisitos mínimos y recomendados

El anuncio de Resident Evil Village nos dejó sensaciones bastante positivas. Capcom confirmó que esta nueva entrega será exclusiva de la nueva generación de consolas, y que utilizará el RE Engine en su máximo esplendor.

No veremos, por tanto, una versión de Resident Evil Village en PS4 y Xbox One, y tampoco en PS4 Pro y Xbox One X. La compañía japonesa explicó que esto se debe a las limitaciones que estas consolas imponen a nivel de hardware, y es que son tan marcadas que para lanzar Resident Evil Village en dichas consolas tendrían que haber recortado y simplificado el desarrollo hasta un nivel que no estaban dispuestos a tolerar.

Resident Evil Village será un juego de nueva generación, lo que significa que ofrecerá un importante salto a nivel de calidad gráfica, que los escenarios serán mucho más amplios y que estará diseñado para aprovechar el potencial de cualquier PC de última generación. No está claro si, al final, hará uso de trazado de rayos, pero desde luego sería una excelente opción, sobre todo si se aplica a la iluminación, ya que podría mejorar enormemente la ambientación.

Capcom todavía no ha confirmado los requisitos mínimos y recomendados de Resident Evil Village, y es comprensible, ya que hablamos de un juego que no llegará hasta 2021, pero en este artículo vamos a compartir con vosotros una estimación basada en lo que hemos visto en otros títulos de nueva generación que os permitirá haceros una idea aproximada de lo que necesitaremos para mover dicho juego.

Requisitos mínimos (estimados) de Resident Evil Village

Requiere un procesador de 64 bits y Windows 7 de 64 bits con SP1.

Procesador: Intel Core i7 4770 o AMD Ryzen 5 1500X.

Memoria: 8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1060 de 3 GB o Radeon RX 480 de 4 GB.

DirectX: Versión 11.

Almacenamiento: 40 GB de espacio disponible.

Tarjeta de sonido: compatible con DirectX.

Requisitos recomendados (estimados) de Resident Evil Village

Requiere un procesador de 64 bits y Windows 10 de 64 bits.

Procesador: Intel Core i5 9600 o AMD Ryzen 5 3600.

Memoria: 16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2060 o Radeon RX 5700.

DirectX: Versión 11.

Almacenamiento: 30 GB de espacio disponible.

Tarjeta de sonido: compatible con DirectX.

Si Capcom opta, finalmente, por integrar trazado de rayos, necesitaremos una tarjeta gráfica bastante potente para mantener un buen nivel de fluidez.

El motor gráfico RE Engine es bastante exigente con la memoria gráfica, así que contar con un modelo equipado con 8 GB podría ser imprescindible si queremos configurarlo todo al máximo y moverlo con todas las garantías.