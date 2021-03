No nos pilla por sorpresa que los requisitos técnicos de Resident Evil Village van a ser muy, muy altos. No en vano Capcom ya anunció que, en lo referido a consolas, será exclusivo para la nueva generación de las mismas. Algo que, obviamente, nos indicaba que la versión para PC tampoco se va a conformar con cualquier cosa. En base a ello, hace ya unos meses hicimos una primera estimación del hardware que vas a necesitar para poder jugarlo.

Hoy, gracias a la página web de AMD, hemos empezado a despejar algunas dudas al respecto, y sin duda la principal sorpresa la encontramos al repasar los requisitos recomendados para poder jugarlo con el trazado de rayos activado: un Ryzen 5 1600 y una gráfica Radeon RX 6800 XT. En cuanto a la configuración recomendada para jugar Resident Evil Village sin trazado de rayos, se mantiene el mismo procesador y la gráfica recomendada es una Radeon RX 5700 o superior.

Nada que decir sobre el procesador, una exigencia razonable por parte de Resident Evil Village. E interesante que coincida en ambos perfiles (sin y con trazado de rayos), un recordatorio más de algo que ya hemos dicho en otras ocasiones: a la hora de jugar el procesador es importante, pero no determinante. Si estás diseñando tu PC gamer y, partiendo de una configuración básica que ya sería suficiente, tienes 150-250 euros «extra» que no tienes del todo claro si dedicar al procesador o a la gráfica, en 95 de cada 100 casos la mejor opción es la segunda, mejorar la gráfica (o una SSD más rápida, pero eso es otra historia).

Y una muestra más de ello la tienes, precisamente, en lo que vamos a comentar a continuación, las recomendaciones para Resident Evil Village en el apartado gráfico. Si quieres jugarlo sin trazado de rayos, el juego se conformará con una RX 5700, pero en caso de que desees disfrutarlo con esta tecnología activada, tendrás que hacerte con una RX 6800 XT o superior (si es que consigues una que se haya escapado de las garras de los mineros).

Esto habría tenido sentido a principios de semana, concretamente hasta el momento en el que AMD presentó la Radeon RX 6700 XT o, como ya te contamos en su momento, la GPU de la PS5. Una tarjeta que, según los primeros datos, podría incluso llegar a plantarle cara, en algunos aspectos, a la GeForce RTX 3070. ¿Pese a esas prestaciones no es suficiente para Resident Evil Village? ¿Qué nos quiere decir esto?

Es cierto, no lo olvidemos, que hablamos de la configuración recomendada para Resident Evil Village, no la mínima, y también hay que notar que no se nos indica para qué resolución, framerate y configuración de calidad de imagen del juego. Es probable que sea posible jugarlo con trazado de rayos y una calidad decente con una Radeon RX 6700 XT, pero probable no significa seguro, y la cantidad de ajustes que pueden entrar dentro de «calidad decente» es demasiado larga para enumerarla sin acabar pasado mañana.

Cabe la posibilidad, por no dejar nada en el aire, que esa página de AMD se diseñara hace semanas y que, dado que en aquel momento la RX 6700 XT todavía no había sido presentada, se listara su hermana mayor. Así, será interesante comprobar si en los próximos días se actualizan los requisitos recomendados para Resident Evil Village y se sustituye la 6800 XT por la 6700 XT. Siempre quedará alguna sospecha si finalmente AMD actúa así, y habrá que esperar a ver qué dice Capcom, claro.

La otra posibilidad es, claro, que la información de la página web sea correcta, y que AMD no pueda garantizar un rendimiento adecuado de la RX 6700 TX en Resident Evil Village con el trazado de rayos activado. Pero, claro, ¿qué nos diría esto de esta tarjeta gráfica? No hay que olvidar que hablamos de una tarjeta con un precio recomendado de 479 euros, que no son los 800 euros que puede costar hacerse con una 6800 XT, pero tampoco es moco de pavo.

Pero hay algo que me preocupa todavía más, y tiene que ver con algo que mencioné antes: la RX 6700 XT es la gráfica con la que cuenta la PS5, por lo que si su rendimiento es insuficiente para mover el juego con trazado de rayos en PC, ¿qué podemos esperar cuando Resident Evil Village llegue a la nueva generación de Sony? Esta es una razón más, quizá incluso la principal, por la que quiero pensar que la web de AMD muestra información errónea, pues de lo contrario, la decepción puede ser generalizada, y con razón.