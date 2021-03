Movistar+ incluye en su oferta Mitele Plus y ATRESplayer PREMIUM

Se podría decir que Movistar+ se ha marcado como objetivo «tener un solo descodificador para acceder a todo«, la compañía ha anunciado hoy que incorporará a su catálogo los contenidos de las plataformas Mitele PLUS de Mediaset y ATRESPlayer PREMIUM de Atresmedia. Esto no significa que con la suscripción a Movistar+ ya podamos a acceder a su contenido, si no que, si ya estamos suscritos, podremos acceder directamente desde el descodificador de Movistar+ sin necesidad de abrir una segunda aplicación.

De esta forma, la oferta de entretenimiento de Movistar+ está todavía más integrada, ya que también dispone de un acceso directo a los contenidos de Netflix, Disney+ y DAZN. Si no disponemos de cuenta en alguna de estas plataformas, desde Movistar+ podemos suscribirnos, también sin necesidad de abrir otra aplicación.

Con la integración de ATRESPlayer PREMIUM podremos acceder a el contenido exclusivo de la plataforma, como las series de Veneno o La Cocinera de Castamar. También nos permitirá acceder a preestrenos de Flooxer como los de «Las uñas». Además, ATRESPlayer PREMIUM está preparando el estreno de uno de los programas más esperados en nuestro país, «Drag Race España«, un fenómeno internacional que aterriza en España tras la admiración que se ha ganado en todo el mundo por parte del público y la crítica.

En cuanto a Mitele PLUS, con su suscripción accederemos a los partidos de la Copa del Rey, de la UEFA Nations League, partidos amistosos internacionales de fútbol, encuentros clasificatorios de España para el Eurobasket 2022 y próximamente, incorporará el Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA y la Eurocopa de Fútbol. También cuenta con una oferta exclusiva, aunque más reducida que la de ATRESPlayer PREMIUM, en este caso podemos acceder a su reality «Solos» o a los preestrenos en exclusiva de «La Isla de las Tentaciones». Esta es la plataforma de televisión más consumida por los espectadores en España y en 2020 consiguió una media mensual de 2,5 millones de usuarios únicos.