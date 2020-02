Movistar+ da un paso más en su centro de entretenimiento y presenta un Mando Vocal, que permite la activación de funciones por voz.

Este mando estará disponible el 24 febrero a través de sus canales de distribución habituales. Costará 10 euros si se compra de forma independiente, pero será gratuito para los cientes que contraten un descodificador UHD o UHD Smart WiFi.

El dispositivo se conecta con el descodificador (que debe ser UHD) a través de infrarrojos o Bluetooth, y emplea Aura, el asistente virtual de Telefónica, para comunicarse con el usuario. Un movimiento que recuerda al empleo de Alexa en el Fire TV Stick, el mando inteligente de Amazon. La conexión Bluetooth permitirá al mando ir más allá de las distancias habituales en este tipo de dispositivos, ya que a diferencia de los infrarrojos no será preciso que mando y receptor estén frente a frente.

El mando permitirá llevar a cabo las acciones principales de la interfaz del televisor: sintonizar canales, buscar por distintas categorías (título, género, parrilla, etc.), hacer recomendaciones o actuar sobre un contenido, como desplazarse al principio para verlo completo. De momento no todas las acciones que se pueden hacer con la programación de Movistar + están disponibles en el mando pero la idea de la compañía es que acabe siendo posible a través de futuras actualizaciones.

Aunque Movistar siga teniendo una posición privilegiada en cuanto a entretenimiento en este país, gracias a los derechos del futbol, no puede relajarse. Los últimos datos de portabilidades recogidos por la CNMC demostraron que fue una de las que más sufrió el año pasado, si a eso le sumamos que surgen nuevos players en el contenido en streaming y que Netflix y HBO revalidan su posición, la gran Telco tiene que trabajar, no solo en el hardware si no también en su contenido.

El director de Estrategia y Desarrollo de Movistar+, Fernando Enrile, ha destacado la inversión «muy relevante» que está haciendo la compañía en mejorar la experiencia de los clientes de su plataforma de televisión. «Antes se decía que el contenido es el rey, hoy la experiencia de usuario es la reina«, ha incidido.