Terraria en Stadia ya es una realidad, que pudo no llegar a ocurrir

Si no estás al tanto de lo ocurrido las últimas semanas, es posible que saber que ya se puede comprar Terraria en Stadia no te parezca una noticia especialmente sorprendente. Pero claro, en tal caso es que te has perdido un entretenido culebrón en el que, por un problema de comunicación, tanto Re-Logic (principal desarrolladora de Terraria) como Google han estado a punto de sacrificar una operación que puede ser muy positiva para ambas empresas.

La parte pública de esta historia comienza el ocho de febrero, cuando Andrew Spinks. CEO de Re-Logic y co-creador de Terraria, publica este hilo en Twitter. En el mismo, y en un tono que deja clara su indignación, cuenta que Google ha suspendido varias cuentas personales y del estudio en sus servicios, pese a no haber razón alguna para ello (eso es lo que él afirma). Además, pese a que todavía no se había hecho oficial (había rumores), confirma y da por cancelado el proyecto de Terraria en Stadia. Probablemente es el caso más rápido de anuncio y cancelación de un proyecto.

I absolutely have not done anything to violate your terms of service, so I can take this no other way than you deciding to burn this bridge. Consider it burned. #Terraria for @GoogleStadia is canceled. My company will no longer support any of your platforms moving forward. — Andrew Spinks (@Demilogic) February 8, 2021

Era evidente, no obstante, que ni a Re-Logic ni a Google les interesaba renunciar a Terraria en Stadia. A los primeros porque, al final, es una vía más de comercialización de su juego estrella, y a los segundos porque, dada la compleja situación por la que pasa Stadia en estos tiempos, sumar un título tan prestigioso y con una comunidad tan fiel como Terraria a su catálogo es, sin duda, un gran acierto. Y no hablo por hablar, me cuento entre las personas que son potenciales compradores de Terraria en Stadia, pese a que ya lo tengo, desde hace bastantes años, en Steam.

Tras el hilo de Spinks pasamos unas semanas sin saber nada más y, por lo tanto, con la idea de que el port se había cancelado, y que por lo tanto no podríamos disfrutar de Terraria en Stadia, pero la sorpresa llegó a finales del mes pasado, cuando una actualización del estado del juego publicada por el desarrollador en los foros de Terraria, con el siguiente texto:

GOOGLE ACCOUNT/STADIA UPDATE

As you may have noticed, we had a ton of issues to kick off the year stemming from the locking-down of Redigit’s entire Google account in early January. After a month of pushing (and with the immense support of our fans), Google finally reached out and was able to provide a lot of transparency around the situation and to restore access to all of our accounts. Due to the hard work the Stadia team has put in – as well as our partners at 505 Games – we have decided that we will allow the upcoming launch Terraria on Google Stadia to proceed. The Terraria Stadia build is based on the DR Studios 1.4.0.5 (latest) build, and is currently at Google for certification review.

En resumen: que finalmente obtuvieron una respuesta por parte de Google, lo que permitió desbloquear la situación y saber qué había ocurrido. En consecuencia, y debido al trabajo realizado por ambas partes para que Terraria en Stadia fuera una realidad, el proyecto había seguido adelante y, a fecha de 22 de febrero, Terraria 1.4.0.5 ya estaba en manos de Google para su certificación y publicación en la tienda de juegos de Google Stadia.

Y eso nos lleva a hoy, fecha en la que finalmente ya es posible comprar Terraria en Stadia. Su precio es de 9,99 euros y, un aspecto importante, puede ser compartido con los miembros del grupo familiar, lo que sumado a la gran accesibilidad que proporciona el servicio de juegos en la nube de Google, hace que ésta sea una opción muy interesante para muchos perfiles de usuario.