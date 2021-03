Telegram le planta cara a Clubhouse con los chats de voz 2.0

Puede que Clubhouse sea la red social de moda, pero Telegram es la aplicación de mensajería que nunca para de introducir novedades y, de hecho, se puede considerar también como una herramienta de productividad e incluso una red social en potencia, con el añadido de estar disponible para cualquier usuario, sin importar el dispositivo o sistema operativo que utilice, de manera totalmente gratuita.

¿Qué tiene que ver Telegram con Clubhouse? Os lo contábamos hace unos días y se acaba de confirmar: los chats de voz del servicio han evolucionado con su versión 2.0 y no solo le plantar cara al modelo que está popularizando Clubhouse, sino que le dan varias vueltas. De eso trata la actualización que están recibiendo los usuarios de las aplicaciones móviles de Telegram en este Día del Padre.

Los chats de voz de Telegram se estrenaron a finales del año pasado, pero acaban de revolucionarse con numerosas funciones dispuestas para convertir a la aplicación de mensajería, productividad y social en toda una plataforma de radio y podcast muy sui géneris, eso sí, pero también muy accesible para cualquiera con el teléfono en la mano, que a día de hoy es todo el mundo.

Así, los chats de voz 2.0 de Telegram permiten a los administradores de canales y grupos públicos retransmitir sus charlas a «millones de oyentes», ya sea en riguroso directo y de manera temporal o bajo demanda, con loa audios siempre disponibles para el visitante que se perdió la sesión en vivo.

Como en Clubhouse, los administradores del chat de voz podrán invitar a participantes, que permanecerán silenciados hasta que pidan su turno de palabra para que la charla no se convierta en un guirigay; y lo mismo sucederá con los oyentes por lo que les toca: cada grupo accederá al chat mediante un enlace diferente y en el caso de los oyentes, la audiencia potencial es ilimitada.

Para saber más sobre los chats de voz 2.0 de Telegram, no te pierdas el detallado artículo que han publicado en el blog oficial de Telegram.

Por lo que se ve, en Telegram parecen no tener límites en lo que a inventarse características se refiere y la aplicación comienza a ser un verdadero monstruo de múltiples cabezas… en el buen sentido, al menos por el momento. Si eres usuario y te gusta lo que ofrecen, no dejes de suscribirte al canal de MC en Telegram. Por ahora no haremos chats de voz, pero puedes recibir y leer todo lo que publicamos co nla mayor de las comodidades.