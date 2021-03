Si bien la mayoría de ferias y eventos multitudinarios tras el brote mundial del nuevo coronavirus han tenido que cancelarse o reconvertirse obligatoriamente al formato digital, la Gamescom 2021, la mayor feria europea de la industrias los videojuegos parece optimista para recobrar la normalidad durante este este año.

Y es que el equipo de Gamescom ha revelado en su web que la exhibición anual de juegos no será completamente digital como el año pasado, sino un evento aptado a un enfoque híbrido, en el que se presentarán todos los juegos y conferencias de manera online, pero que mantendrá un espacio físico para que los fans puedan probar de antemano estos títulos.

Así pues, la feria de videojuegos tendrá lugar desde el 25 de agosto hasta el el 29 de agosto de 2021, repitiendo escenario en la ciudad alemana de Colonia.

#gamescom2021 goes hybrid! 🎉🎉🎉

We are so excited to announce that gamescom 2021 is planned to take place in Cologne as well as online all over the world! Get ready for our on-site entertainment area, new trailers, demos & much more. 💯🔥 https://t.co/gNkmZkj8Sq

Stay tuned!💜 pic.twitter.com/rYHlYvYRDY

— gamescom (@gamescom) March 18, 2021