Como todos los eventos en lo que llevamos de año, Gamescom 2020 se ha celebrado vía Internet. Sin embargo, la feria alemana de videojuegos ha aguantado el tipo y nos ha dejado con un buen montón de anuncios y tráilers, de los cuales te ofrecemos una selección con lo más destacado.

A falta de E3, víctima irrecuperable del coronavirus, Gamescom 2020 es hasta la fecha el acontecimiento más importante del año en materia de ocio electrónico. Y aún no ha terminado, le quedan un par de días por delante en los que a buen seguro continuarán cayendo cosas interesantes, pero con lo que hay ya nos da más que de sobra para marcarnos un ‘top ten’ de lujo.

Los mejores tráilers de Gamescom 2020

Están siendo decenas los juegos anunciados durante la Gamescom 2020 y muchos son de gran nivel, pero para esta lista nos hemos limitado, con una excepción, a recoger los lanzamientos más inminentes que acaban de presentar nuevo tráiler. Si quieres ver todo lo que dio de sí la primera jornada de Gamescom 2020 ahí tienes el enlace y aquí un vídeo con el Opening Night Live íntegro (son más de siete horas y el grueso son charlas con desarrolladores, pero si te apetece…).

Age of Empires III: Definitive Edition

Porque no hay dos sin tres, Microsoft ha desvelado el tráiler de Age of Empires III: Definitive Edition, su joya de la estrategia histórica para Windows cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 15 de octubre. Poco más cabe decir sobre este título, que con repetir la fórmula del anterior lo tiene todo hecho para encandilar a los amantes del género.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Y qué decir también de Call of Duty: Black Ops Cold War, del que ayer mismo dábamos cuenta de su primer tráiler y fecha de lanzamiento. El nuevo capítulo de la franquicia de Activision fue uno de los que más atención atrajo en Gamescom 2020 y la compañía lo compensó con un nuevo tráiler del modo campaña.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Tras trece años sin saber nada de la franquicia, Crash Bandicoot 4: It’s About Time marca el regreso del clásico de las plataformas. Saldrá a la venta el 2 de octubre para PlayStation 4 y Xbox One y ya que su presencia constó de una charla, te dejamos con el tráiler que se publicó hace un par de meses.

Dirt 5

Con un margen de tiempo bastante menos entre el lanzamiento entre lo anterior y los próximo, Dirt 5 supone un regreso repleto de novedades de otra gran franquicia, en este caso con el motor como eje. Llegará el 16 de octubre a PlayStation 4, Xbox One y Windows y más adelanté hará lo propio con PlayStation 5 y Xbox Series.

DOOM Eternal: The Ancient Gods Part I

Y seguimos para bingo: DOOM Eternal: The Ancient Gods es la primera expansión del genial DOOM Eternal, uno de nuestros candidatos a mejor juego de acción del año… Pero es que el año aún no ha acabado: saldrá para PlayStation 4, Xbox One y Windows el 20 de octubre. Veremos entonces si mantiene el nivel o no.

Little Nightmares II

Cambiamos de tercio y nos vamos con Little Nightmares II, secuela de un juego que también nos gustó bastante por aquí por su particular enfoque, del que esperamos volver a disfrutar con su nueva entrega. Este, no obstante, tardará un poco más en llegar: para el 11 de febreroestá previsto su lanzamiento en Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One.

Mafia: Definitive Edition

Mucho antes, el próximo 25 de septiembre, se estrenará en PlayStation 4, Xbox One y Windows Mafia: Definitive Edition. Como ya te adelantamos, llegará junto a Mafia Trilogy, que como su nombre indica recoge esta clásica trilogía mafiosa hecha videojuego. Y aunque el último capítulo nos dejó algo fríos, los dos primeros lo compensan.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Otro clásico de las plataformas que vuelve es Ratchet & Clank: Rift Apart y, de hecho, esta es la excepción de la lista, dado que no tiene fecha de lanzamiento todavía, aunque se espera para finales de año; no llegará a ninguna plataforma actual, pues es exclusivo de PlayStation 5; y no presenta tráiler, sino un gameplay que, eso sí, es todo un deleite visual.

Star Wars: Squadrons

Para el 2 de octubre se mantiene la fecha de lanzamiento de Star Wars: Squadrons, título del que vimos su jugabilidad cuando EA lo presentó hace un par de meses, y del que ahora podemos ver el tráiler del modo historia. Si te interesa, podrás subirte a tu nave el próximo 2 de octubre en PlayStation 4, Xbox One y Windows.

Wasteland 3

Por último, uno de los lanzamientos más esperados del año para todo amante del rol clásico occidentalque se precie: Wasteland 3 sale a la venta hoy mismo para PlayStation 4, Xbox One y Windows, y se espera que más adelante llegue también a Linux y Mac.