Remedy: Desarrollar para dos generaciones de consolas apesta

En tiempos de postureo y fake news, la sinceridad mostrada por Remedy, la desarrolladora de juegos indiscutibles como Alan Wake, los primeros títulos de Max Payne o Control, del que su Ultimate Edition es precisamente una de mis tareas pendientes, me parece digna no ya de elogio, sino de aplauso y ovación en píe. No significa esto, claro, que no entienda a la otra parte, claro, pero es indiscutible que su punto de vista es totalmente lógico y, aún más, que las prácticas habituales de la industria a este respecto van en contra de los intereses de muchos usuarios.

¿De qué estoy hablando? Pues de una entrevista a Thomas Puha, director de comunicación de Remedy publicada en IGN, en la que el ejecutivo del estudio verbalizó algo que no era difícil imaginar, pero sobre lo que las desarrolladoras no suelen hablar habitualmente: la obligación de desarrollar, de manera simultánea, el mismo título para dos generaciones de una misma consola.

«Siempre que estás en este punto intergeneracional, para ser franco, apesta«, y aunque también puede estar refiriéndose a periodos pasados, sin duda señala directamente al actual, en el que combinen PlayStation 4 con PlayStation 5 y Xbox One con Xbox Series, ambas con su versión intermedia.

«Tienes que apoyar a la generación anterior, asegurarte de que funcione, y luego lo que sea que traigas a la próxima generación estará limitado por las elecciones que tomaste hace años para la generación anterior. No es algo muy realista, que simplemente vayamos a rehacer todo [en este juego antiguo] y luego llevarlo a la próxima generación. Simplemente no es así. No es una realidad para nosotros porque literalmente estás quitando recursos que están construyendo los juegos del futuro y mejorando el motor para el futuro.», dijo el responsable de comunicación de Remedy en la entrevista.

Más claro, agua. Ya te hemos hablado de las prestaciones de PlayStation 5 y de Xbox Series, y teniendo en cuenta el tiempo que separa a ambas de sus predecesoras, se llega rápidamente a la conclusión de que sus diferencias de hardware son enormes. Así que imagina la situación que plantea Remedy, desarrollar un juego teniendo que llevarlo a ambas.

Es una situación por la que pasan todos los estudios, y que recientemente nos mostró sus consecuencias con el que iba a ser el juego del año y terminó siendo el fiasco de la década. Me refiero, claro, a Cyberpunk 2077 y, más concretamente, a sus versiones para PlayStation 4 y Xbox One. Sí, esas por las que Sony y Microsoft se han visto forzadas a devolver el dinero.

Y esta es solamente la primera parte del problema. La segunda, y que supone un problema para los primeros compradores de las consolas de nueva generación. Sony anunció, de cara al lanzamiento de PS5, que al ciclo de vida de PS4 todavía le quedaban dos años, es decir, que la consola seguirá recibiendo novedades y soporte hasta finales de 2022 o principios de 2023, lo que se traduce en que estudios como Remedy tendrán que seguir desarrollando, durante este tiempo, con las dos generaciones en mente. Es decir, que no podrán desarrollar en exclusiva para PS5 hasta que se agote el ciclo de vida de PS4.

En un mundo ideal, los estudios como Remedy podrían llevar en paralelo dos desarrollos paralelos, uno para PS4 y otro para PS5. Claro, que eso sería solo para Sony, luego también tendrían que establecer otras dos líneas para las dos generaciones de Xbox y no nos olvidemos, claro, también una para PC. Suena disparatado, ¿verdad? Claro, es que lo es. Al final, y por cuestión de economía, se crea una base común y luego se hacen ajustes para cada plataforma. ¿Y qué determina esa base común? Pues efectivamente, el rendimiento del más bajo.

Así, en los juegos que se están desarrollando ahora mismo para todas estas plataformas, las consolas de la anterior generación suponen un lastre que impide que los estudios se centren en aprovechar todo el potencial de la nueva generación. Es decir, que salvo que algún estudio tome la decisión de desarrollar desde ya mismo solo para PS5 y/ Xbox Series, los títulos que aprovechen todo el potencial de la nueva generación no llegarán hasta, al menos, dentro de dos años. Y ese es el punto señalado por Remedy, y con el que sin duda estoy de acuerdo.