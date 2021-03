Hace poco vimos que todavía podíamos conseguir Windows 10 gratis, ¿pero por qué? Es inevitable hacernos esa pregunta cuando vemos que, varios años después de finalizar la promoción de Microsoft, todavía podemos conseguir dicho sistema operativo sin coste, cuando en realidad no debería ser así, ya que se trataba de una promoción limitada en el tiempo.

Desde Windows Latest nos cuentan que, en los foros de ayuda de Microsoft, un ingeniero de la compañía de Redmond respondió de forma clara con un «sí, puedes» a la pregunta de un usuario, que quería saber si todavía podía actualizar a Windows 10 gratis. Sin embargo, la situación es muy curiosa, ya que en las últimas horas la respuesta del ingeniero ha sido editada, y ahora indica que la promoción de actualizar a Windows 10 gratis finalizó en 2016.

Como sabrán nuestros lectores, esto no es del todo correcto, ya que en los últimos años hemos venido comprobando que todavía era posible actualizar a Windows 10 gratis, una realidad que no parece que vaya a cambiar ni a corto ni a medio plazo. No me atrevo a decir que la actualización vaya a mantenerse gratis «para siempre», pero desde luego no tiene pinta de que la situación vaya a verse alterada hasta que Windows 10 alcance esa cuota de mercado que Microsoft tiene fijada como objetivo.

No tengo claro por qué se ha producido ese cambio en la respuesta del ingeniero, pero podéis tener claro que todavía es posible actualizar a Windows 10 gratis. Microsoft no ha explicado los motivos que le han llevado a extender tanto la vigencia de esa promoción, pero, como anticipamos, todo se debe a una cuestión de seguir creciendo en cuota mercado.

¿Qué necesito para conseguir Windows 10 gratis? ¿Puedo tener problemas?

Empezamos con la primera pregunta. Para hacerte con Windows 10 gratis necesitas contar con una copia de Windows 7 o de Windows 8.1 que esté activada, es decir, que tenga una licencia válida. Si utilizas una copia pirateada que ha sido activada a mediante cualquier tipo de manipulación, es probable es que no consigas completar el proceso con éxito.

También necesitarás descargar e instalar la «Windows Media Creation Tool» (Herramienta de Creación de Medios de Windows»), la abrimos una vez que se complete el proceso y elegimos la opción de actualizar el equipo, es decir, no haremos una instalación limpia. Cuando nos pida que especifiquemos la clave de producto, tendremos que introducir la licencia de nuestra copia de Windows 7 o de Windows 8.1, y ya está, nos haremos con Windows 10 gratis.

El proceso es muy sencillo, está totalmente guiado y no tiene mayor complicación, ¿pero podríamos llegar a tener algún problema? En principio no, ya que hemos asociado una licencia válida siguiendo un proceso que permite la propia Microsoft. Con todo, esto ha sido objetivo de controversia y ha llevado a algunos a una conclusión que, ciertamente, no carece de sentido: una copia de Windows 10 activada no tiene porque equivaler de forma directa a una copia legal de Windows 10.

Personalmente, creo que no tenéis nada de lo que preocuparos. Yo actualicé gratis a Windows 10 dentro del plazo establecido, pero actualicé mi PC secundario, un portátil, fuera de plazo y no me ha dado el más mínimo problema (han pasado ya más de dos años). Lo mismo aplica a otros equipos de amigos, familiares y conocidos. Por otro lado, pensad en el caos que podría desatar Microsoft si decidiera invalidar las activaciones fuera de plazo. Sería una locura, y por ello es muy poco probable que ocurra.