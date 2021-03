Compat2021: por la compatibilidad de los navegadores

#Compat2021 es algo que debió ocurrir hace más de veinte años. No obstante, nunca es tarde si la dicha es buena, así que podemos dejar de mirar al pasado y, en su lugar, celebrar que la web se acerca, finalmente, a lo que debió ser desde un principio. Y es que en un movimiento inimaginable hace solo unos años, Microsoft ha unido fuerzas con varias compañías, Google entre ellas, para avanzar en la compatibilidad de la web y, por tanto, de los navegadores.

Con su salto a Chromium, Microsoft abordó el camino correcto en la nueva guerra de los navegadores, asumiendo que debía destacar por las funciones y servicios, no por apostar por tecnologías no compatibles con otros navegadores. Y desde entonces sus aportaciones han sido más que significativas, hasta el punto de haberse convertido en uno de los principales impulsores del desarrollo y las novedades de Chromium, el motor más empleado en la actualidad… pero no el único. Y precisamente, con #Compat2021, se pretende abordar la brecha que queda abierta entre Chromium y otros motores.

Para tal fin, en el contexto de #Compat2021, se ha establecido un marco común de pruebas de compatibilidad y, de manera periódica, se revisa la compatibilidad de Chromium, Webkit y Gecko con cinco puntos que suelen resultar conflictivos: CSS Flexbox , CSS Grid , CSS position: sticky , la propiedad de relación de aspecto de CSS y las transformaciones de CSS.Para cada uno de estos puntos se revisan varios aspectos y pueden sumar hasta 20 puntos, con el objetivo de alcanzar una puntuación de 100.

Como podemos comprobar, actualmente las versiones de desarrollo de Chromium y Gecko (el empleado por Firefox) obtienen puntuaciones bastante altas, que descienden un poco si revisamos las de sus versiones estables en la actualidad. Webkit (Apple Safari), por su parte, avanza más despacio, por lo que cabe esperar que Apple acelere en estos puntos si quiere que cumplir los objetivos marcados por #Compat2021 y, de esta manera, garantizar la compatibilidad de los navegadores con los estándares.

«Estamos muy contentos de unirnos a Google, Igalia y la comunidad web en general para comprometer recursos en un esfuerzo entre navegadores llamado #Compat2021, con el objetivo de introducir mejoras sustanciales en cada área«, podemos leer en el blog de Microsoft Edge, “Para este proyecto, nuestro grupo de trabajo conjunto identificó las áreas de enfoque anteriores en función de los datos de uso de funciones, la cantidad de errores (o la cantidad de estrellas / votos positivos en un error determinado) en el sistema de seguimiento de cada proveedor, varios comentarios de encuestas, datos de CanIUse y pruebas resultados de pruebas de plataforma web”.