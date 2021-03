En el marco del CES 2021 que se celebró en enero Roborock aprovechó para presentar una de las novedades más importantes para su gama de robots de limpieza en este año, el Roborock S7. Las principales novedades del nuevo modelo eran la mejora del sistema de fregado con una mopa móvil y nuevos sensores capaces de detectar si se está limpiando sobre una alfombra o una moqueta mediante sensor ultrasónico. También se ha rediseñado el cepillo de arrastre de la suciedad sustituyendo el cepillo de fibra por uno de material plástico.

Para comprobar dichas mejoras hemos probado este nuevo modelo y puesto en acción estas renovadas funciones y comprobar todos los detalles del funcionamiento de este dispositivo. En realidad y sobre el papel se trata de utilizar las soluciones técnicas que ya están dando muy buen resultado en modelos anteriores y aportar nuevas funcionalidades dentro de las cuales el fregado sónico es sin duda la más destacada.

Especificaciones Roborock S7

Dimensiones 35,3 x 35 x 9,65 cm Peso 4,7 Kilos Navegación Doble cámara LiDAR Potencia de succión 2.500 pascales Capacidad depósitos sólidos 470 ml Capacidad de tanque de agua 300 ml Conectividad WiFi App Sí (Xiaomi y Roborock) Programable Sí Batería 5.200 mAh; 66W Autonomía Hasta 180 minutos Precio 549€

Echando un vistazo a las características técnicas se parecen mucho a las del S6 Max V salvo un peso sensiblemente superior y un pequeño aumento de la capacidad del depósito de desperdicios y el de agua. Al abrir la caja nos encontramos con todas las piezas habituales: el robot, la base de carga, el cable de conexión y la mopa que en este caso tiene un diseño especial por el sistema Vibra Rise de la mopa/paño de fregado. Estas pieza se coloca solamente si queremos que el robot pueda fregar y la pieza de tela se separa mediante un velcro y una guía para que podamos lavarla periódicamente.

Sin perdidas de agua

Pensándolo bien hay un elemento que echamos en falta y es la pieza de plástico transparente (algo antiestética) que había que colocar debajo del robot para evitar las pérdidas de agua. Como ahora la mopa se eleva cuando el robot está en reposo ya no es necesario colocar esa pieza ya que el suelo no se mojará. Puede parecer una tontería pero es un adelanto pues se trata de un «trasto» menos que tendremos por el suelo de la casa. Las instrucciones nos guiarán paso a paso en la descarga y la instalación de la App necesaria para controlar el robot, aunque podremos utilizar también la de Xiaomi Home.

La instalación no puede ser más sencilla. En primer lugar colocamos el cargador en el sitio más conveniente y lo fijaremos con unos adhesivos al suelo. Si no queremos hacerlo para evitar que deteriore o deje mancha lo ideal sería que estuviera apoyado en una pared, aunque hay que decir que el robot cuando vuelve a la base para cargarse lo hace de forma suave por lo que en circunstancias normales si el suelo no es muy resbaladizo no haría falta ni siquiera esta precaución.

Conexión a la WiFi

A continuación tendremos que conectar al S7 a la red WiFi, que será la que permita al S7 comunicarse con la aplicación para intercambiar datos del mapeado o el funcionamiento. Primero el robot tendrá que cargarse. Es mejor hacerlo aunque normalmente este tipo de dispositivos dispone de una carga mínima recién sacados de la caja. Para cargarlo simplemente colocaremos el robot sobre los bornes del cargador de forma que los conectores de la parte inferior del mismo coincidan con ellos. En ese momento el robot indicará con su voz predeterminada que se encuentra en fase de carga.

Una vez cargado podemos realizar la conexión. Para ello levantaremos la tapa del mismo y pulsaremos a la vez los dos botones que se encuentran a los lados del botón de encendido. Una voz nos indicará que se está iniciando la WiFi a la vez que parpadeará la luz de conexión. En ese momento en la aplicación del móvil pulsaremos en la opción de añadir nuevo dispositivo. En pocos instantes veremos cómo el S7 es reconocido y configuraremos a qué red WiFi queremos que se conecte el robot. Gracias a experiencias anteriores elegimos una red de 2,4 Gigahercios y en poco tempo el dispositivo aparecerá en la aplicación.

Al igual que con los otros modelos de Roborock, en la aplicación veremos el estado de carga del robot, el área cubierta por el proceso de limpieza y el tiempo que lleva empleado en la misma. En nuestro caso y como acabamos de instalarlo el área está totalmente por descubrir. Como el manual recomienda no utilizar la opción de fregado hasta que el suelo sea aspirado no instalamos la mopa ni rellenamos el depósito de agua porque no van a ser necesarios. A continuación seleccionamos el tipo de limpieza pulsando sobre el icono que se encuentra justo debajo del que permite la edición del mapa.

Configurando el robot

De esta forma podremos seleccionar la potencia de aspiración y el tipo de fregado. En este caso el robot detecta que no lleva instalada el paño y no da opción a elegir esta última función. A continuación simplemente pulsaremos sobre «Limpiar» y el robot, tras anunciar que va a comenzar la limpieza, abandonará la estación. A la vez que recoge suciedad el robot procederá a la definición de los espacios que va recorriendo y evitará los obstáculos gracias a sus sensores. En la pantalla de la aplicación veremos cómo el mapa va poco a poco tomando forma.

No hemos notado grandes diferencias en este proceso de aspiración con respecto a Roborock anteriores. Quizás es un poco más silencioso y desde luego sí se nota la eficacia del nuevo cepillo con material flexible de plástico. Es capaz de recoger más desperdicios y tiene menos dificultades ya que se enreda con menor facilidad con objetos del tipo de hilos o cabellos. Además también tiene menos dificultades al pasar por zonas con cables y obstáculos similares. El tiempo transcurrido para realizar el mapa para un apartamento de 90 metros cuadrados (a la vez que se aspira) es de aproximadamente 45 minutos pero puede variar mucho.

El S7 sabe fregar

A continuación probamos la función de fregado. Para ello tendremos que instalar el accesorio correspondiente en la parte delantera y retirar el depósito de agua para llenarlo. Roborock advierte que no se pueden añadir productos de limpieza, tal y como sucede con el resto de sus robots con función de fregado. Estos productos pueden deteriorar el material del robot. Se echa en falta que el fabricante proporcione un líquido adicional que no provoque estos problemas y que permita una limpieza un poquito mejorada. Quizás un depósito doble para agua y líquido de limpieza… pero esto son sólo sugerencias.

En la aplicación podemos elegir distintas intensidades de fregado (leve, moderado o intenso) y dos tipos de ruta, la ruta estándar o la ruta profunda. En este último caso, recomendado solamente para suelos recién barridos, el robot hará rutas en zig zag muy estrechas para asegurarse de que el suelo queda limpio. No hemos notado ninguna diferencia de ruido, es decir, el del aspirado tapa el que produce la vibración de la mopa. La velocidad es algo menor que si solamente aspiramos y mucho mayor si elegimos la trayectoria intensa.

Detectando alfombras

Este modelo dispone de un sistema de detección de alfombras y moquetas que quedan marcadas en el mapa. Podemos definir en la aplicación qué comportamiento queremos que tenga el robot al pasar sobre ellas: elevar, evitar o simplemente ignorar. En ese mismo apartado de configuración podemos marcar las alfombras que puedan haber sido identificadas erróneamente. Por ejemplo una báscula de baño de poca altura puede ser identificada como alfombra porque el robot ha tenido que subir sobre ella.

La aplicación tiene muchas funciones útiles como la definición de zonas de la casa o habitaciones a las que podemos poner un nombre. Podemos definir un tipo de limpieza para cada parte de la casa (por ejemplo que solamente friegue en los baños y la cocina y que el fregado sea profundo en esta última) y marcar rutas de limpieza. También podemos limpiar por zonas, algo muy útil si por ejemplo acabamos de comer y queremos que el robot recoja las migas del suelo así como las manchas que se hayan podido producir mientras nos dirigimos a relajarnos con una plácida siesta (por desgracia no recoge los platos).

En esta nueva versión el mapa puede ser almacenado y podemos modificarlo a voluntad. Siempre podemos volver a una versión del mismo guardada anteriormente. Desde la aplicación podemos activar o desactivar las luces de los botones, ponerlo en modo de bloqueo para niños desactivando los botones físicos y definir un período «no molestar» en el que el robot no limpiará y los mensajes de voz se emitirán en un volumen más bajo. En la app también podemos comprobar el estado de los filtros, los sensores y de los cepillos por si fuera necesaria una limpieza. El comprobar el depósito de desperdicios sin embargo es cosa nuestra.

Conclusiones

Lo cierto es que parece que nos vamos acostumbrando a cómo funcionan los robots de limpieza y los de Roborock lo cierto es que lo hacen de forma impecable con un precio bastante contenido para las prestaciones que ofrece. Puede parecer que el S7 no es un avance demasiado grande frente a los modelos anteriores, pero esos pequeños detalles la verdad es que son significativos. Sigue aspirando bien, tiene un sistema de control y una aplicación fácil de utilizar y cada vez más potente pero ahora además friega mejor y se enreda mucho menos que antes.

Esto por una franja de precios que se mantiene dentro de lo razonable, sobre todo si encontramos buenas ofertas. Lástima que no esté disponible el accesorio que ya ha anunciado el fabricante que consiste en un depósito en el que el robot vacía automáticamente el depósito de suciedad en uno más grande. Por lo demás el S7 es un robot de limpieza evolucionado que cada vez limpia mejor. Y de eso se trata… Y por eso, una vez más, lo recomendamos.