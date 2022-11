Netbot S40, el equilibrio perfecto entre la calidad y el precio de CREATE

Netbot S40 se posiciona en la colección de robots aspiradores de CREATE como uno de los más vendidos, con una relación calidad/precio de lo más atractiva. Este producto cuenta con multitud de funciones: aspira, barre, pasa la mopa, friega… todo esto limpiando el suelo en profundidad y evitando obstáculos.

Entre otras características, el dispositivo cuenta con un depósito 2 en 1 que permite fregar y aspirar al mismo tiempo, además, mientras realiza estas funciones también purifica el aire de tu hogar. Gracias a su sistema de navegación giroscópica y sus 28 sensores, el aspirador mapea las estancias a tiempo real, generando un mapa que el usuario puede consultar en la aplicación móvil de CREATE para ver qué superficie ya ha sido limpiada por el robot. Netbot S40 posee 4 potencias de succión, que llegan hasta 4000Pa, 6 modos de limpieza y una autonomía de 3 horas. Por último, también cabe destacar su diseño, con un efecto espejo en la carcasa superior que le da un aire elegante y moderno.

Lleva tu experiencia de compra a otro nivel con la APP de CREATE

Al ser un robot aspirador inteligente, cuenta con conectividad WiFi, característica que nos permite controlarlo, no solo con el mando que incluye la compra, sino también desde nuestro teléfono móvil a través de la APP de CREATE.

Me ha sorprendido gratamente lo completa que es esta aplicación, en la cual puedes añadir distintos productos de la familia CREATE y controlarlos desde la misma APP, también tienes acceso a las noticias y novedades de la marca, a su tienda online e incluso a un recetario -muy completo e interesante, por cierto-. Pero volviendo nuestro robot Netbot S40, la aplicación te ofrece las siguientes funcionalidades:

Iniciar : puedes controlar el encendido y apagado del producto de manera remota, sin necesidad de presionar el botón integrado en el aspirador.

: puedes controlar el encendido y apagado del producto de manera remota, sin necesidad de presionar el botón integrado en el aspirador. En reposo : permite detener el programa que esté realizado el robot para reanudarlo cuando deseemos.

: permite detener el programa que esté realizado el robot para reanudarlo cuando deseemos. Auto : realiza una limpieza automática de la casa, durante el tiempo que dure su batería o hasta que el usuario decida apagar o poner en reposo el dispositivo.

: realiza una limpieza automática de la casa, durante el tiempo que dure su batería o hasta que el usuario decida apagar o poner en reposo el dispositivo. Bordes : el robot localiza los extremos de la habitación/es en que se encuentre y realiza su recorrido pegado a las paredes.

: el robot localiza los extremos de la habitación/es en que se encuentre y realiza su recorrido pegado a las paredes. Fregar : para utilizar este modo, debes seguir una serie de pasos previos para preparar el producto. Una vez esté listo, este modo utilizará el agua de su depósito y el accesorio correspondiente, para fregar la casa.

: para utilizar este modo, debes seguir una serie de pasos previos para preparar el producto. Una vez esté listo, este modo utilizará el agua de su depósito y el accesorio correspondiente, para fregar la casa. Estancia : modo de limpieza óptimo para la limpieza de una zona específica y limitada del hogar.

: modo de limpieza óptimo para la limpieza de una zona específica y limitada del hogar. Cargar : una vez el usuario desee finalizar la limpieza, puede apagar el dispositivo, ponerlo en reposo o utilizar esta opción para que el propio robot busque la localización de su base de carga y regrese a ella por sí mismo.

: una vez el usuario desee finalizar la limpieza, puede apagar el dispositivo, ponerlo en reposo o utilizar esta opción para que el propio robot busque la localización de su base de carga y regrese a ella por sí mismo. Manual: esta opción me parece especialmente útil, puesto que te permite dirigir el recorrido del robot a tiempo real.

Primeras impresiones del producto

En mi caso particular, deseaba adquirir un robot aspirador por la falta de tiempo para mantener una limpieza continuada del hogar. He de decir que ha cumplido mis expectativas con creces. En comparación con otros productos similares, se nota una amplia ventaja respecto a la eficiencia, modos de limpieza, detección de obstáculos… me sorprende la uniformidad con que limpia una estancia antes de pasar a la siguiente y la duración que puede tener una limpieza a fondo de toda la casa gracias a sus 3 horas de autonomía. Con poner el modo automático y dejar al robot a su aire por la casa, para cuando termina la limpieza ha recorrido el apartamento al completo con un resultado más que aceptable.

También cabe destacar que, al tener dos gatos en la vivienda, agradezco el moderado nivel de ruido que hace el producto cuando está en funcionamiento. Comparándolo con otros modelos que asustaban a los animales y los ponía en un estado alterado e incluso violento, Netbot S40 únicamente les crea una curiosidad natural, pero convive con ellos sin mayores dramas que algún zarpazo ocasional cuando invade su espacio personal.

Me sorprendió gratamente su diseño, muy distinto de otras marcas que no parecen dar demasiada importancia a este aspecto. Al tener una apariencia cuidada, moderna y original, consigue adaptarse al hogar como un accesorio que no desentona.

Por dar poner alguna pega, he tenido problemas a la hora de ubicar la base de carga. Al necesitar un metro despejado a cada lado y dos metros sin obstáculos en el frente, es muy difícil encontrar un lugar con estas características en un piso pequeño. ¿Qué consecuencias tiene esto? El dispositivo no será capaz de localizar su base de carga para volver a ella de manera autónoma y finalizar la limpieza, por lo que, si no puedes cumplir los requisitos de espacio necesarios, tendrás que llevar personalmente el robot a la base o despejar la zona específicamente en el momento en que vaya a regresar para cargarse.

En pocas palabras

El robot aspirador Netbot S40 es una solución excelente si necesitas una alternativa competente, sencilla y rápida para mantener limpio tu hogar. Destacando su variedad de modos de limpieza, distintas potencias y eficiencia, entre otras características. Con un precio asequible en relación a la competencia, y una calidad excelente.

Uno de sus mayores puntos fuertes, desde mi punto de vista, es la propia aplicación móvil de CREATE, con un cuadro de mandos excepcional desde el que sacar el máximo partido a los distintos productos de la marca.

El robot aspirador Netbot S40 está disponible en estos momentos en la página de CREATE por 179,95€, con un descuento del 40% (precio original de 299,95€).