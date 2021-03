Razer BlackWidow V3 es la tercera generación de la serie de teclados mecánicos para juegos que verdaderamente colocó hace una década a la firma estadounidense en un lugar de privilegio entre los fabricantes de periféricos de alto rendimiento. Hemos tenido oportunidad de analizarlo a fondo y sigue siendo tan interesante como el modelo original.

El catálogo de teclados de Razer hoy incluye una veintena de modelos distintos encabezados por el impresionante y novísimo Huntsman V2 Analog, pero no cabe duda que los pioneros BlackWidow siguen ocupando un lugar de privilegio entre las preferencias de los usuarios. Frente a híbridos como los Ornata que destacan por su versatilidad al ofrecer «lo mejor de los dos mundos», el consumidor que se acerque al Razer BlackWidow V3 no tendrá ninguna duda de lo que va a poder disfrutar: un teclado mecánico ‘puro’ para gaming.

Razer comercializa varias opciones para este modelo. La que usa switches mecánicos verdes es la versión que hemos probado y ofrece la experiencia que puedes esperar en pulsación de tecla, respuesta táctil y sonido de un teclado de este tipo. La segunda versión tiene su base en switches mecánicos amarillos, que aportan mayor suavidad de uso y reducen el ruido en el accionamiento de las teclas.

Frente al acabado clásico en negro de los anteriores, el fabricante ha comercializado posteriormente una versión especial denominada ‘Quartz Edition’ que apuesta por el color rosa para todo el conjunto. No lo hemos visto en funcionamiento, pero de aspecto se ve espectacular, siempre que te guste este tipo de esquema de color que la firma ha producido para que destaque por su apariencia en cualquier escritorio.

Completando la serie, Razer comercializa también una variante denominada ‘TenKeyLess’ (con switches mecánicos verdes) que está dedicada a los que prefieren un teclado de menor tamaño y peso. Por último, mencionar la versión más avanzada de la serie, el BlackWidow V3 Pro que tiene a la conectividad inalámbrica como factor diferenciador frente al resto.

Razer BlackWidow V3, características

Tecnología Switches mecánicos (verdes) patentados por Razer Teclas ABS de doble inyección Tasa de sondeo (ultrapolling) de 1000 Hz Conectividad USB Tipo-A con cable de fibra trenzado de 2 metros

Varias opciones de enrutamiento Retroiluminación Razer Chroma RGB. 16,8M de colores personalizable por tecla Varios Reposamuñecas ergonómico

Rueda digital multifunción y tecla multimedia dedicada

N-key rollover

Teclas programables, perfiles, macros Dimensiones 450 x 248 x 42 mm / 1,038 kg de peso Software Razer Synapse 3 para Windows

Como es norma del fabricante, el teclado se entrega bien protegido en un embalaje atractivo a la vista con protagonismo para el color verde de la marca y las características principales en la parte posterior. Además del teclado, incluye un reposamuñecas básico, una guía rápida de uso en papel y certificado con la firma del CEO.

Diseño

El Razer BlackWidow V3 es un teclado completo de 104 teclas con un diseño sobrio que a primera vista desde un plano cenital no llama la atención y no quedaría fuera de lugar en un entorno de oficina. Claro está, hasta que no pulsas sus teclas, no ves la longitud de las mismas y no usas su fantástico sistema de iluminación RGB en un armazón transparente que lo transmite en todo su esplendor. Aunque puede usarse para tareas productivas, no cabe duda que su campo de acción principal son los juegos en PC.

El teclado se ve y se siente de calidad. La parte superior está construida en aluminio con acabado de color negro mate que repele las huellas dactilares y le otorga un aspecto elegante, mientras que el resto del conjunto usa materiales de policarbonato. La parte inferior cuenta con cuatro almohadillas de goma que hacen un excelente trabajo para prevenir deslizamientos involuntarios sobre el escritorio. Para adecuar la inclinación a gusto del usuario cuenta con dos patas de doble etapa que le permiten configurarlo en 6 o 9 grados.

El cable, aunque no es desmontable, es de fibra trenzado y de calidad. Tiene una longitud generosa de dos metros para alcanzar el puerto USB Tipo-A donde se conecta con soporte Plug&Play y cuenta con opciones de enrutamiento para sacarlo frontalmente, a derecha o izquierda donde mejor convenga al usuario según la localización de su PC.

Nos ha gustado menos el reposamuñecas que incluye. Se acopla mediante conexión magnética, pero su calidad (plástico) es bastante inferior a otros que ofrece Razer, como el comodísimo de piel sintética del Ornata V2. Acoplado, oculta el logotipo de la marca con RGB que el fabricante ha situado en el centro de la parte inferior del teclado.

Como extras a destacar, en la parte superior derecha incluye controles de medios dedicados, rueda digital multifunción y tecla multimedia. Están configuradas para controlar la reproducción / pausa, saltar y retroceder, mientras que la rueda giratoria controla el volumen. Tiene un aspecto limpio y cumple con su función. No falta el teclado numérico, las teclas de función incluyendo las macros, teclas de navegación web y las flechas del cursor.

Tecnología y teclas

El Razer BlackWidow V3 usa los switches mecánicos (verdes) patentados por el fabricante. Son teclas ABS de doble inyección con dos capas de plástico moldeadas en conjunto para aumentar la durabilidad y permitir usos intensivos en largas partidas de juegos. Si se cumplen las previsiones de la marca no los agotarás ya que prometen un mínimo de 80 millones de pulsaciones. Lo mismo con las inscripciones, deberían durar durante toda su vida útil sin el típico borrado que suceden en teclados de menos calidad. La base plana facilita el acceso y la limpieza de las mismas cuando sea necesario.

La experiencia de las teclas ofrecen lo que puedes pedir a un teclado mecánico para juegos, respuesta táctil y un sonido que definitivamente lo alejan de uso en una oficina que requiera sonoridad. Tienen una profundidad generosa de 4 mm de recorrido, mientras que el punto de actuación de 1,9 mm es superior a los mejores teclados para portátiles. Si vienes de un teclado de membrana la diferencia es abismal, aunque si los usas para tareas de productividad el punto de reinicio de 0,4 mm se adaptará a los mecanógrafos más rápidos.

Por supuesto, este Razer BlackWidows V3 cuenta con funciones avanzadas como N-key rollover, que permite registrar todas las pulsaciones de teclas simultáneamente, de modo que podamos ejecutar varias acciones al mismo tiempo. Las posibilidades son infinitas con el software que ofrece Razer y la configuración de cada tecla y las macros. A este respecto indicar que cuenta con memoria híbrida integrada y almacenamiento en la nube de hasta 5 perfiles.

Para los que quieran una alternativa sobre el mismo teclado a estos switches, Razer ofrece los mencionados switches mecánicos amarillos. Ofrecen mayor suavidad en la ejecución, sin punto de reinicio (0 mm) y menor sonoridad gracias a unos amortiguadores de silicona. No los hemos probado, pero para una experiencia de juego clásico preferimos los verdes y su sonoridad. El fabricante también ofrece la opción de teclas PTB que aportarán aún mayor durabilidad y menos posibilidades de acumulación de grasa o suciedad. Cuestan 29 dólares.

Software y retroiluminación

Desde hace tiempo Razer tuvo claro que a una tecnología avanzada de teclas y a una buena calidad de construcción, debía sumar un software de control a su altura. Synapse 3 es uno de los mejores de su tipo y es la clave para usar las funciones más avanzadas de este teclado y de cualquier otro periférico de la marca que uses, sincronizando algunas de sus funciones como la iluminación. Solo está disponible para Windows, por lo que los usuarios de Linux o macOS (aunque el teclado funcione) no contarán con todas estas opciones de personalización.

Con la aplicación instalada, se puede reasignar la función de las teclas, crear macros, controlar la iluminación RGB, crear perfiles y configurar atajos de Hypershift. Todas las teclas menos la de Windows y la de función Hypershift se pueden reasignar. Las macros se asignan de la misma manera con un menú adicional que aparece al hacer clic en cualquier tecla en la vista de personalización.

El uso de todas las opciones requiere una curva de aprendizaje y quizá no sea tan intuitivo y sencillo de usar para los que empiezan con este Synapse, pero dedicarle un poco de tiempo es una gran inversión y al final el usuario podrá adecuar la configuración a cualquier perfil y estilo de juego, su función principal. Puedes guardar cuatro perfiles en su memoria integrada y crear los que desees en nube.

La retroiluminación es otro de los grandes activos de Razer y tenemos que destacarla cada vez que analizamos un teclado de esta marca. La tecnología Chroma RGB ofrece 16,8 millones de combinaciones de colores posibles, que se pueden programar como mejor le parezca al consumidor asignando iluminación por tecla. El software ofrece 11 opciones de efectos rápidos si solo deseas lo básico, pero si quieres tomar el control completo de la iluminación del teclado hay opciones casi ilimitadas.

Para ello puedes usar el módulo Chroma Studio que puede llegar a apabullar por su potencial, aunque también incluye efectos rápidos o avanzados predefinidos que se pueden usar. O deshabilitar toda la retroiluminación cuando trabajes en tareas de productividad y no quieras colores. Razer BlackWidows V3 también tiene teclas físicas para bajar o subir el nivel de intensidad.

El software permite añadir los juegos (o aplicaciones instalados) a cada uno de los perfiles predefinidos o los creados por el usuario, mientras que con el módulo Connect activado, juegos y aplicaciones compatibles de una lista que no para de crecer usan automáticamente una iluminación predefinida para una verdadera experiencia de iluminación inversiva. El módulo también puede sincronizar sus efectos con dispositivos RGB de terceros compatibles que aparecerán para su gestión en el mismo software de Synapse.

Razer BlackWidow V3, experiencia de uso

Los teclados de gama alta no son económicos y suponen una inversión para bastante años. Además, como la experiencia de uso puede variar para cada usuario te recomendamos que lo pruebes siempre que sea posible.

A nosotros nos ha gustado este Razer BlackWidows V3. La última versión de una de las series de teclados mecánicos para juegos más populares del mercado ofrece todo lo que puedes esperar de este tipo de periféricos. Obviamente, si vienes de un teclado de membrana o de un híbrido como el último Ornata te costará un poco de tiempo acostumbrarte a la respuesta táctil, la profundidad de teclas de 4 mm y a un ruido característico cada vez que pulses una de sus teclas.

No debe costar demasiado acostumbrarse teniendo en mente que tenemos entre manos un teclado mecánico ‘puro’. El punto de actuación de 1,9 mm y los 50g de fuerza forman un conjunto de teclas receptivo, a lo que ayuda la función de N-key rollover, la tasa de ultrapolling de 1000 Hz y una latencia extremadamente baja que impide cualquier tipo de retardo o fallo. Lo hemos probado en varios juegos actuales y la conclusión rápida es la esperable: este teclado es toda una garantía.

También funciona correctamente para tareas de productividad. En nuestro caso nos acercamos a la tasa de 100 palabras por minuto con 10fastfingers que obtenemos con el teclado que usamos para trabajar. Eso sí, sin la misma comodidad y con unas teclas bastante ruidosas que no lo hacen apto para un entorno de oficina o si alguien al lado tiene un sueño ligero…. Si quieres mayor suavidad y sonoridad usando este mismo teclado, Razer ofrece los mencionados switches mecánicos amarillos.

Por lo demás, volver a destacar la calidad de construcción, la tecnología de tecla, el software de control y el sobresaliente sistema de retroiluminación. Un teclado de garantías cuyo ámbito de actuación puede extenderse a casi cualquier tarea informática, si bien la ejecución de juegos en PC es su ámbito de actuación preferente.

Razer BlackWidow V3 está disponible en el portal web del fabricante con un precio oficial de 149,99 euros con IVA incluido y envío gratuito a España. Si te gusta y estás buscando el mejor precio, Amazon actualmente lo tiene en oferta por 129 euros. Muy buen precio

A nuestro juicio, este modelo ofrece más valor por precio que el BlackWidow V3 Pro que si bien aporta conectividad inalámbrica cuesta bastante más y en cualquier caso si nos podemos permitir un presupuesto más elevado, optaríamos sin duda por el espectacular Huntsman V2, que incluye teclas PBT, los primeros switches ópticos analógicos de Razer capaces de reconocer la fuerza de nuestras pulsaciones y las tecnologías más avanzadas del fabricante de un catálogo de teclados amplio y de gran calidad.