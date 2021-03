Yo también creía que era imposible, dado que vivía en un vecindario tranquilo y totalmente normal, hasta que descubrí que tenía un intruso en mi red Wi-Fi. No me di cuenta al instante, aunque lo cierto es que recibí señales bastante claras de que algo no iba bien con mi conexión a Internet.

En este artículo quiero compartir con vosotros mi experiencia para que tengáis claro que no es una locura preguntarse si tengo un intruso en mi red Wi-Fi, incluso aunque vivas en la zona más tranquila del mundo, y que por suerte no es un problema difícil de resolver, siempre que sepamos cómo hacerlo.

Lo que me ocurrí a mí fue un caso bastante común. No cambié la contraseña por defecto que traía el router asociada a mi conexión Wi-Fi, y cuando quise darme cuenta un vecino se había colado en mi red. Antes de descubrir el pastel, empecé a notar una latencia muy elevada que me impedía disfrutar de mis juegos favoritos. Este intruso me arruinó muchos ratos de ocio, de hecho en aquella época jugaba bastante al League of Legends, y os podréis imaginar lo que era pasar de 40 ms de latencia a 600 ms.

El problema es que no siempre me encontraba con esa situación. Cuando el vecino no estaba en casa robándome la conexión a Internet no notaba nada, todo era normal, pero cuando estaba en casa empezaba el caos. Esto me impidió darme cuenta antes de que tenía un intruso, y me hico pensar, al principio, que era un problema de mi ISP (proveedor de servicios de Internet.

Cómo descubrir si tengo un intruso en mi red Wi-Fi, y cómo librarme de él

Es muy sencillo. Si tienes sospechas, solo tienes que entrar en la interfaz de tu router y mirar el historial de dispositivos que se han conectado. Si ves alguno que no te cuadra la cosa estará muy clara, tienes un intruso, y deberás librarte de él. Para entrar en la interfaz de tu router vete a la barra de direcciones del navegador de Internet, introduce «192.168.0.1» sin comillas y entra con tus datos de acceso.

En caso de que no lo tengas del todo claro, pero lleves un tiempo notando que tu conexión a Internet no va bien a pesar de que tu ISP te dice lo contrario, lo ideal es que pongas en práctica los pasos que vamos a dar a continuación para librarte de cualquier posible intruso que tengas en tu red Wi-Fi. Estos son los pasos que debes seguir:

Entra en la interfaz de tu router y cambia la contraseña de tu conexión Wi-Fi.

Es importante que tengas en cuenta que, si trabaja en doble banda, tendrás que cambiar ambas contraseñas.

Es recomendable también que cambies los nombres de red.

Con esos tres pasos no deberías volver a tener problemas, siempre que utilices una contraseña mínimamente segura. Si, a pesar de todo, vuelves a tener algún problema, repite los tres pasos y añade uno adicional: oculta el nombre de red. De esta manera, cualquier intruso que quiera acceder a tu Wi-Fi deberá conocer el nombre exacto de la red, y también la contraseña.

Contenido ofrecido por AVM FRITZ!