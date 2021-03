Windows 10 y el «Uso del dispositivo»: ¿personalización u optimización? Ni lo uno, ni lo otro

Hace algo más de un mes nos hicimos eco de una novedad a priori interesante que debería llegar a Windows 10 si no en la inminente versión de mayo, en la que se presentará en octubre: un menú llamado «Uso del dispositivo» con el que será posible… ¿personalizar, optimizar? el sistema dependiendo del caso de uso que se le vaya a dar.

Según recogíamos entonces, este «Uso del dispositivo» es una nueva capa de configuración incluía hasta seis ‘perfiles’ diferentes: juegos, familia, creatividad, enseñanza, entretenimiento y negocios; y de elegir uno u otro, es de suponer, el sistema se adaptaría a las necesidades correspondientes con el fin de optimizar -ahora sí- la experiencia de usuario. Lo que no se dijo es cómo se haría exactamente. Es decir, qué cambios internos aplicaría el sistema al cambiar de un modo a otro.

Pero ya se sabe un poco más y, a falta de poder probarlo, pues tal vez tenga más fuste de lo que parece, no parece, valga la redundancia, que este invento sirva más que para camuflar las deficiencias del propio sistema. Lo cuentan en Windows Latest y a pesar de su entusiasmo… Comencemos por el principio, mejor.

A lo que se apuntaba en un principio, de hecho, era a una optimización. Y una optimización en software es por lo general la mejora del rendimiento, en este caso, que el rendimiento del sistema se optimizase de acuerdo a la actividad que se iba a realizar en él. Sin embargo, mientras que no es extraño encontrar ya métodos de optimización para tareas exigentes como los juegos o el diseño, otras categorías de las mencionadas no tenían ningún sentido: ¿qué sistema necesita optimizarse para ejecutar aplicaciones de «familia» o «entretenimiento»?

En efecto, no hablamos de optimización, sino de personalización, capacidad de la que Windows 10 no anda precisamente sobrado a menos que se recurra a herramientas externas. Pero, ¿qué clase de personalización? ¿Cómo ayudará Windows 10 a personalizar la experiencia del usuario cuando elija una categoría u otra? La descripción de la sección de «Uso del dispositivo», ya disponible para algunos usuarios del canal Insider, no presume nada ilusionante:

«Obtenga sugerencias personalizadas para herramientas y servicios en función de cómo planea usar su dispositivo».

Ergo, cuando selecciones el perfil de «juegos», por ejemplo, Windows 10 «te ayudará a descubrir juegos a los que nunca antes había jugado. Del mismo modo, si seleccionas «entretenimiento», puedes esperar recomendaciones de herramientas y servicios para ver vídeos, navegar por la web y conectarte en las redes sociales», lo resumen en el medio, donde ya han podido acceder a la sección de marras en la configuración del sistema.

Siendo buenos, este «Uso del dispositivo» será similar a utilizar una tienda de aplicaciones o portal web en el que te recomiendan cosas relacionadas con tus gustos o con lo que estés buscando. Siendo malos… esto huele a publicidad nivel hortera. Pero quizás aún haya por desvelar funciones más potentes ligadas a cada perfil, quién sabe. Lo cierto, sea lo que parece o quede algo por descubrir, es que no pinta demasiado bien el tema.

A lo sumo, al sistema le puedes pedir que cuando juegas o realizas tareas muy exigentes, adapte sus recursos para priorizar la actividad que más rendimiento demande. Por ejemplo, que al jugar se desactiven los efectos del escritorio para liberar memoria, CPU y gráfica. Pero es algo que debería hacer de manera automática o semiautomática, no en base a perfiles. ¿«Uso del dispositivo»? No sé, Rick…