Outriders: requisitos mínimos, recomendados y óptimos

Square Enix y People Can Fly han sido los encargados de dar forma a Outriders, un juego de acción en tercera persona que, personalmente, me recuerda mucho a una combinación de Gears of War y Destiny, aunque por lo que he podido ver, tiene un componente de rol mucho más marcado que el título de Bungie. No os voy a mentir, me resulta bastante atractivo, y tengo pensado darle una oportunidad.

A nivel técnico, el apartado gráfico de Outriders luce bastante bien. Hay que tener en cuenta que se trata de un juego que ha sido desarrollado de manera intergeneracional, es decir, que la gente de People Can Fly ha tenido que partir de las limitaciones que imponen Xbox One y PS4, y que ello ha afectado a la complejidad técnica del juego desde su base. A pesar de todo, hay aspectos que rayan a un gran nivel, como el modelado de los personajes y la calidad de las texturas y de los efectos de partículas. Pronto compartiré con vosotros un análisis técnico completo de Outriders, así que estad atentos para no perdéroslo.

Mientras esperamos, vamos a echar un vistazo a los requisitos mínimos, recomendados y óptimos de Outriders. Los mínimos y los recomendados son bastante razonables, pero los óptimos marcan un salto importante. Con todo, es comprensible, ya que los recomendados se centran en resolución 1080p, y los óptimos en 4K. Sin más, vamos a verlos y comentamos sobre la marcha cualquier detalle de importancia.

Outriders: Requisitos mínimos para 720p

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5 3470 o AMD FX 8350.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 750 Ti o Radeon R9 270X.

DirectX 11.

70 GB libres.

Tenemos un error importante en las equivalencias gráficas, ya que la R9 270X es más potente que la GTX 750 Ti. La equivalencia más cercana sería una Radeon RX 550, o una Radeon R6 260X.

Con esa configuración podremos jugar en 720p con calidad baja y mantener 60 FPS estables, según People Can Fly.

Outriders: Requisitos recomendados para 1080p

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Intel Core i7 7700 o AMD Ryzen 5 2600X.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 1070 con 8 GB o Radeon RX Vega 56 con 8 GB.

DirectX 12.

70 GB libres.

En este caso tenemos un error en la equivalencia CPU, ya que el Core i7 7700 tiene mayor IPC que el Ryzen 5 2600X, pero este último tiene más núcleos e hilos (6 y 12 frente a los 4 y 8 del chip Intel). La equivalencia más cercana sería un Ryzen 5 2500X.

Si llegamos a esta configuración podremos jugarlo en 1080p con calidad alta y mantener 60 FPS.

Outriders: Requisitos óptimos para 4K

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Intel Core i7 10700K o AMD Ryzen 7 3700X.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica RTX 3080 o Radeon RX 6800 XT.

DirectX 12.

70 GB libres.

No tiene sentido aumentar el requisito CPU, ya que con el aumento de la resolución no sube la exigencia a nivel de procesador, aunque puede que ese incremento se deba al uso de algún ajuste gráfico concreto, ya que si cumplimos con esas especificaciones podremos jugar en resolución 4K, calidad máxima y 60 FPS fijos.

Con todo, creo que a partir de un Core i7 7700 o de un Ryzen 5 2500X no tendremos ningún problema para jugar a Outriders con una fluidez total, siempre que nuestro equipo dé la talla en el resto de componentes.

El lanzamiento de Outriders tendrá lugar mañana, 1 de abril, y estará disponible para PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X-Series S, Stadia, la plataforma de juego en la nube de Google, y para PC. Para los más curiosos (y geeks), os recuerdo que este juego utiliza el motor gráfico Unreal Engine 4.

Este juego será compatible con la tecnología DLSS 2.0 de NVIDIA, así que podemos esperar que rinda mejor con las tarjetas gráficas RTX serie 20 y RTX serie 30.