Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y, sí hay lanzamientos originales y exclusivos en las distintas plataformas que cubre la sección, que es donde pongo el foco para destacar algo. Pero o están fuera de lugar, o son intrascendentes, o directamente son tan malos que me veo en la posición que menos me gusta: la de no destacar nada en concreto.

Da la casualidad de que esto solo me ha sucedido una vez antes -porque soy capaz de destacar cosas cutres a sabiendas, siempre que por lo menos tengan algo de tirón- y fue exactamente hace un año, en la semana catorce de 2020. En pleno confinamiento del duro. Ahora la situación es muy diferente, pero de una manera u otra seguimos confinados, por lo que no me ha parecido mala idea repetir el titular y el enfoque… con un matiz propio.

Y es que si hace un año puse simplemente una imagen de cabecera genérica con las principales plataformas de VOD, he optado en esta ocasión por utilizar a uno de los clásicos que llegan, en este caso, al catálogo de Netflix: La lista de Schindler, una de las grandes obras maestras del cine contemporáneo y probablemente el mejor trabajo que haya hecho nunca Steven Spielberg, que de haberse estrenado este 2021, quién sabe qué habría sido de ella.

Es llamativo, porque a día de hoy abundan los contenidos de denuncia social en torno a las desigualdades pasadas y presentes, pero cuando el mero objetivo de estas producciones es reivindicar algo y no ofrecer una historia buena, todo se desvirtúa. Y qué decir de la deriva reaccionaria que está tomando la industria audiovisual, cuando lo cierto es que se trata nada más que de una pose de cara a la galería.

No hay mejor ejemplo de ello que La lista de Schindler, una película de de haberse estrenado este 2021, repito y añado, ni siquiera podría haber aspirado a recibir una sola de las doce nominaciones a los Oscars que tuvo en su momento, no digamos ya a llevarse las siete estatuillas que se llevó, de acuerdo con las nuevas normas de representación e inclusión de la Academia. Así están las cosas, para mal.

Disculpas, pues, por esta inusual introducción, así como por la ausencia de tráilers con los que dar algo de vida a los lanzamientos destacados… pero es que no los hay. Por lo demás, hay películas y series buenas para aburrir.

Netflix

Comenzamos la lista con Netflix, que esta semana llega con una montonazo de películas para todos los públicos, pero directas a catálogo. De estrenos suyos como tales, Cowboy de asfalto era el mejor posicionado hasta que lo vi (¡qué desperdicio de Idris Elba!), seguido por la miniserie de La Serpiente, de buena factura, pero manida hasta la extenuación (que se gasten el dinero en esto y cancelen Mindhunter…). La serie documental Andes mágicos, por otro lado, tiene buena pinta, aunque no he llegado a catarla.

Más contenidos exclusivos:

Al borde de la realidad: Latinoamérica (T1). «Las espeluznantes historias de gente real sobre fenómenos aterradores, inexplicables y sobrenaturales cobran vida gracias a reconstrucciones dramatizadas en este reality.»

(T1). «Las espeluznantes historias de gente real sobre fenómenos aterradores, inexplicables y sobrenaturales cobran vida gracias a reconstrucciones dramatizadas en este reality.» Andes mágicos (T2). «Desde Argentina hasta Colombia, este recorrido por la cordillera sudamericana da a conocer la curiosa vida de los pueblos andinos y su vínculo con las montañas.»

(T2). «Desde Argentina hasta Colombia, este recorrido por la cordillera sudamericana da a conocer la curiosa vida de los pueblos andinos y su vínculo con las montañas.» Cámara del terror (T2). «Sustos aterradores y sorpresas graciosísimas son los ingredientes de este programa de cámara oculta, donde gente corriente vive su propia película de terror.»

(T2). «Sustos aterradores y sorpresas graciosísimas son los ingredientes de este programa de cámara oculta, donde gente corriente vive su propia película de terror.» Cowboy de asfalto . «Un adolescente rebelde, obligado a pasar el verano con su distanciado padre, entabla una estrecha amistad con una comunidad de cowboys negros en Filadelfia.»

. «Un adolescente rebelde, obligado a pasar el verano con su distanciado padre, entabla una estrecha amistad con una comunidad de cowboys negros en Filadelfia.» La Serpiente (T1). «El despiadado asesino Charles Sobhraj se ensaña con los turistas de la «ruta hippy» del sur de Asia en los años 70. Una historia aterradora basada en hechos reales.»

(T1). «El despiadado asesino Charles Sobhraj se ensaña con los turistas de la «ruta hippy» del sur de Asia en los años 70. Una historia aterradora basada en hechos reales.» Las prendas que nos marcaron (T1). «Esta divertida, tierna y emotiva docuserie narra las fascinantes y singulares historias de personas reales sobre sus prendas de ropa más preciadas.»

(T1). «Esta divertida, tierna y emotiva docuserie narra las fascinantes y singulares historias de personas reales sobre sus prendas de ropa más preciadas.» Los Octonautas y el Cinturón de Fuego . «Cuando unos volcanes al rojo vivo inician una reacción en cadena de desastres en el océano, los Octonautas tienen que trabajar en equipo para afrontar su mayor desafío.»

. «Cuando unos volcanes al rojo vivo inician una reacción en cadena de desastres en el océano, los Octonautas tienen que trabajar en equipo para afrontar su mayor desafío.» Tersanjung: La película. «Tras crecer en un hogar turbulento, Yura se ve envuelta en un triángulo amoroso con dos amigos íntimos mientras se enfrenta a una crisis personal y financiera.»

Entra en catálogo:

Acorralado

Almas guerreras: La estación de las flores

Amanecer de los muertos

Anna

Asalto al poder

Baby Driver

Bee Movie

Blackhat: amenaza en la red

Bronce

Busco un novio para mi mujer

Café Chantant

Caterina se va a Roma

Cazadores de sombras: Ciudad de hueso

Cómo entrenar a tu dragón

Corazones de acero

Dead Man Down: La venganza del hombre muerto

Dos rubias de pelo en pecho

Dos tontos todavía más tontos

El americano

El amor, el sol y otras estrellas

El atardecer

El comisario Montalbano: El otro extremo del hilo

El desafío: The Walk

El gato con botas

El gurú de las bodas

El mundo perdido: Jurassic Park

El origen de los guardianes

El poder del Tai Chi

El príncipe de Egipto

Elysium

En mil pedazos

Enrico Piaggio – An Italian Dream

Fighting. Puños de asfalto

Ha sido el hijo

Hacia rutas salvajes

Hermanos únicos

Jarhead, el infierno espera

Juegos salvajes

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda 2

La isla de Nim

La leyenda del samurái – 47 Ronin

La lista de Schindler

La milla verde

La reina Victoria

La semilla de Chucky

La ternura

La vida de David Gale

Las aventuras de Tintín: El secreto del unicornio

Los ex… ¡amigos como antes!

Los Picapiedra

Madagascar

Madagascar 2

Madagascar 3: De marcha por Europa

Mamá

Matrimonios y otros desastres

Mentiroso compulsivo

Miedo y asco en Las Vegas

Monstruos contra alienígenas

Muñeco diabólico 2

Nadie me puede juzgar

No te acerques a mí

Not a game

Objetivo: La Casa Blanca

Obsesión fatal

Pequeño pero matón

Perdón por existir

Personas Lugares Cosas

Piazza Fontana: La conspiración italiana

Plan de escape

Quien a hierro mata

Quién me ha visto

Rambo III

Robocar Poli (T2)

Rojo pasión

Rompiendo las reglas

Secrets of Great British Castles (T2)

Shrek

Shrek 2

Sleepers

Spirit: El corcel indomable

Todas lo quieren

Un día más

Vecinos invasores

Viva l’Italia

Zohan: Licencia para peinar

Amazon Prime Video

Continuamos con Amazon Prime Video, que también llega esta semana con un buen listado de películas y alguna serie con las que rellenar catálogo, pero cuyo estreno ‘exclusivo’ es una película de 2019 que ya ha pasado por todos lados y que no es mala: es muy mala.

Más contenidos exclusivos:

Infierno en la frontera. «Basada en la increíble historia real que sigue a Bass Reeves en su búsqueda para llevar a un forajido mortal ante la justicia y convertirse en el primer marshal negro de EE. UU. en el Salvaje Oeste.»

Nuevos capítulos:

Cuéntame cómo pasó (T21)

Invencible (T1)

Entra en catálogo:

Acorralada (Serie completa)

Ágora

Alatriste

Antes que el diablo sepa que has muerto

Axel, el aventurero del espacio

Brasil Imperial (T1)

Cabo Blanco

Cada día

Candyman 2

Celda 211

Cóndores no entierran todos los días

Corazón de bombón

Creed II: La leyenda de Rocky

Creed. La leyenda de Rocky

Cristiada

Detective Conan (T1)

El caballero verde

El Hobbit: Un viaje inesperado

El Hobbit: La desolación de Smaug

El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos

El Hobbit: Un viaje inesperado

En el límite del amor

En fuera de juego

En guerra con mi abuelo

Fuera del cuerpo

Hansel y Gretel: Cazadores de brujas

Homeland (T8)

Infiltrados en la universidad

Innocent (Miniserie)

Ispansi (Españoles)

Jamillah y Aladdin (T1)

La doble vida de Verónica

Las aventuras de Tadeo Jones

Los novios búlgaros

Marcus Level (T1)

Mi hermano del alma

Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte

Mrs. Wilson (Miniserie)

Peleando en familia

Posdata: Te quiero

Prospect

RoboCop

Robocop 2

Robocop 3

Sagitario

Santos

Sólo quiero caminar

Stargate, puerta a las estrellas

Stargate Origins: Catherine

Stargate: El arca de la verdad

Stargate: El continuo

The Mystery Of Snow Queen

Una buena receta

Una mujer destruida

Workers

HBO

Y he aquí HBO, que ni estrena mucho, ni es muy apetecible, salvo si ya seguías las aventuras de Supergirl o las de los pasajeros de Manifest… porque las de El último crucero solo sirven para alimentar el morbo y el cansancio que nos invade.

Más contenidos exclusivos:

El último crucero . «Documental sobre el primer gran brote de COVID-19 fuera de China en el crucero Diamond Princess. A través de metraje grabado por pasajeros y tripulación vemos cómo surge la división de clases mientras se pierde la oportunidad de contener el virus.»

. «Documental sobre el primer gran brote de COVID-19 fuera de China en el crucero Diamond Princess. A través de metraje grabado por pasajeros y tripulación vemos cómo surge la división de clases mientras se pierde la oportunidad de contener el virus.» Manifest (T3). «Un avión desaparece y vuelve a aparecer años después. Para los pasajeros del avión no ha pasado el tiempo, pero para sus seres queridos sí. La serie sigue su vida y su misterioso destino.»

(T3). «Un avión desaparece y vuelve a aparecer años después. Para los pasajeros del avión no ha pasado el tiempo, pero para sus seres queridos sí. La serie sigue su vida y su misterioso destino.» Supergirl (T6). «Kara Zor-El nació en el desafortunado planeta Krypton. Kara, en su etapa preadolescente, escapó de este planeta al mismo tiempo que el bebé Kal-El, pero no llegó a la Tierra hasta muchos años después, tras perderse en la Zona Fantasma.»

Nuevos capítulos:

Batwoman (T2)

Bendita paciencia (T2)

Embrujadas (T3)

Genera+ion (T1)

La extraordinaria playlist de Zoey (T2)

Mayans M.C. (T3)

Snowfall (T4)

Entra en catálogo:

Expediente Warren: El caso Enfield

Expediente Warren: The Conjuring

Luis y los alienígenas

Megamind

Peppa Pig (T6)

(T6) Plan de escape

Robinson, una aventura tropical

Salvar al Soldado Ryan

The Tourist

Troya

Vikingos (T6)

Disney+

En cuanto a Disney+, poca cosa, pero más variada que de costumbre desde que incluyó el catálogo de Star como parte de su oferta.

Nuevos capítulos:

Dentro de Disney (T1)

Falcon y el Soldado de Invierno (T1)

Leyendas de Marvel Studios (T1)

Los Simpson (T31)

Entra en catálogo:

Anatomía de Grey (T17)

Good Trouble (T2)

¿Podrás perdonarme algún día?

Tres anuncios en las afueras

Vis a Vis (T1-T4)

Apple TV+

Y en lo que respecta a Apple TV+…

Nuevos capítulos: