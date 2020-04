Novedades VOD 14/20: Aluvión de clásicos para hacer más llevadero el confinamiento

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y Disney+ y Apple TV+, que han llegado para quedarse. Pero si sueles seguir esta sección -y deberías, porque no te traemos ‘lo mejor’ de la semana: te lo traemos todo, destacamos lo mejor, o lo que servidor considera que es lo más interesante, que no siempre acierto, y ya eliges tú qué ver- lo que te estarás preguntando es, ¿cuál es «el lanzamiento» de la semana? He ahí el quid de la cuestión, y es que si bien la imagen y el titular de la sección se lo lleva de normal el lanzamiento más destacado, atravesamos un periodo excepcional.

Aunque lanzamientos interesante, haberlos haylos, las dos grandes (Amazon Prime Video y Netflix) han optado por rellenar sus catálogos a base de clásicos con la clara intención de que tengamos algo que ver o rever, en el caso de que no nos terminen de convencer los estrenos que tenían preparados. Y eso que todas vienen con algo nuevo bajo el brazo. Sin embargo, en estos tiempos tan angustiosos algo ya visto y apreciado puede sentar mejor que un flamante refrito. Así las cosas, presta atención porque solo recogemos un par de tráilers, pero hay un mucho de todo y para todos los públicos (en el resto de sitios, un poquito menos).

Netflix

Comenzamos por Netflix, que en honor a la verdad se habría llevado el puesto de honor gracias a la vuelta de La casa de papel. No obstante, al contrario que otra veces los contenidos exclusivos que estrena son los menos y rellena con lo dicho: clásicos, pero también las películas del Studio Ghibli que le quedaban por sacar y un buen montón de pelis de dibujos para los peques, a quienes estos días se los comen la paredes de casa.

La cuarta temporada de La casa de papel ha llegado a Netflix. Repitiéndome, «el mayor éxito que haya tenido la ficción española en formato serie», cuyo final original debería haber sido el definitivo, pero como la norma indica que si algo funciona hay que estirarlo hasta que rompa, la historia continúa en el punto en el que se quedó. ¿Han logrado mantener el nivel? Dependerá de la opinión. En la mía, a medias: el reenganche no hay por dónde cogerlo, pero a cambio han introducido nuevos personajes que han ayudado a revitalizar la acción, mención especial para la inspectora Sierra (Najwa Nimri) y Pelermo (Rodrigo de la Serna).



Más contenidos exclusivos:

Coffee & Kareem . «Un torpe policía de Detroit intenta congeniar con el hijo bocazas de su novia y acaba descubriendo una peligrosa trama criminal.»

. «Un torpe policía de Detroit intenta congeniar con el hijo bocazas de su novia y acaba descubriendo una peligrosa trama criminal.» David Batra: Elefanten i rummet . «El humorista sueco David Batra habla sin tapujos y se ríe de las ventajas y desventajas de estar casado con una líder política que hace no mucho presentó su dimisión.»

. «El humorista sueco David Batra habla sin tapujos y se ríe de las ventajas y desventajas de estar casado con una líder política que hace no mucho presentó su dimisión.» El sol naciente . «Una joven guerrera busca un lugar sagrado donde, según se dice, se conceden los deseos. Pero es mejor no enfadar a los guardianes y espíritus ancestrales.»

. «Una joven guerrera busca un lugar sagrado donde, según se dice, se conceden los deseos. Pero es mejor no enfadar a los guardianes y espíritus ancestrales.» How to Fix a Drug Scandal (T1). «Los delitos de dos químicas de un laboratorio paralizan el sistema judicial de un estado y desdibujan las líneas de la justicia para abogados, funcionarios y reclusos.»

(T1). «Los delitos de dos químicas de un laboratorio paralizan el sistema judicial de un estado y desdibujan las líneas de la justicia para abogados, funcionarios y reclusos.» Itaewon Class (T1). «En un colorido barrio de Seúl, un exconvicto y sus amigos se enfrentan a un gran rival para hacer realidad sus ambiciosos sueños de tener un próspero restaurante.»

(T1). «En un colorido barrio de Seúl, un exconvicto y sus amigos se enfrentan a un gran rival para hacer realidad sus ambiciosos sueños de tener un próspero restaurante.» La casa de papel: El fenómeno . «Este documental analiza cómo y por qué «La casa de papel» ha logrado que el mundo entero apoye entusiasmado a una banda de ladrones y su líder.»

. «Este documental analiza cómo y por qué «La casa de papel» ha logrado que el mundo entero apoye entusiasmado a una banda de ladrones y su líder.» Niquelao! EEUU (T4). «En este disparatado concurso, un grupo de pasteleros aficionados de dudosa experiencia intenta crear obras maestras comestibles para ganar un premio de 10.000 dólares.»

(T4). «En este disparatado concurso, un grupo de pasteleros aficionados de dudosa experiencia intenta crear obras maestras comestibles para ganar un premio de 10.000 dólares.» Sunderland ‘Til I Die (T2). «Esta docuserie cuenta las vicisitudes del equipo de fútbol inglés Sunderland durante la temporada 2017-18 mientras intenta recuperarse del descenso de la Premier League.»

(T2). «Esta docuserie cuenta las vicisitudes del equipo de fútbol inglés Sunderland durante la temporada 2017-18 mientras intenta recuperarse del descenso de la Premier League.» The Iliza Shlesinger Sketch Show (T1). «La mente de la humorista Iliza Shlesinger concibe un divertido e irreverente cóctel de personajes chalados, aguda crítica social y bromas sobre cultura popular.»

Entra en catálogo:

15:17 Tren a París

Bee Movie

Big Fish

Bodies at Rest

Bratz: La película

Cazafantasmas

Cazafantasmas II

Colombiana

Community (T1-T6)

Conan el bárbaro

Cosas que hacer antes de los 18

Cómo entrenar a tu dragón

El asesino

El castillo ambulante

El espantatiburones

El francotirador

El gato con botas

El origen de los guardianes

El recuerdo de Marnie

El reino prohibido

El silencio es bienvenido

El sol naciente

El truco final

El viento se levanta

Election: La noche de las bestias

En la línea de fuego

En qué piensan los hombres

Eyes Wide Shut

Hermosas criaturas

Juegos salvajes

Julian Schnabel: A Private Portrait

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda 2

La casa del reloj en la pared

La colina de las amapolas

La fiesta de las salchichas

La mujer de negro

La máscara

La piloto (T2)

La sombra de la traición

Las ruinas

Looney Tunes: De nuevo en acción

Líbranos del mal

Mad Max 2: El Guerrero de la carretera

Mad Max, salvajes de autopista

Madagascar

Madagascar 2

Madagascar 3: De marcha por Europa

María Antonieta

Megamind

Mil palabras

No es otra estúpida película americana

Noche de juegos

Pokémon Sol y Luna (T3)

Pompoko

Ponyo en el acantilado

Proyecto Rampage

Ratónpolis

Ready Player One

Salidos de cuentas

Salidos de cuentas

Scorpions (T1-T2)

Solomon Kane

Susurros del corazón

The Ronda Rousey Story: Through My Father’s Eyes

The Warriors (Los amos de la noche)

The Windsors (T3)

Un equipo legendario

Un pequeño favor

Underworld: La rebelión de los licántropos

Vecinos invasores

Vicky el vikingo

Violet Evergarden Gaiden: La eternidad y la muñeca de recuerdos automáticos

Wallace y Gromit: La maldición de las verduras

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video es la segunda en liza, porque al igual que la semana pasada llega con un fondo de armario impresionante en cuanto a número -con un buen montón de clásicos de toda clase y condición, cabe repetir, incluyendo la trilogía de El Hobbit– y, además, estrena serie propia.

Historias del Bucle es la nueva serie original de Amazon Prime Video, un melodrama de ciencia ficción inspirado en las ilustraciones del sueco Simon Stålenhag, que a la postre es el guionista principal. Todo gira en torno al Centro Mercer de Física Experimental, donde se sitúa El Bucle, un intrigante artefacto «construido para descifrar y explorar los misterios del universo». Por el contexto recuerda a Eureka, pero hasta ahí llegan las similitudes. Al frente del reparto coral sobre el que discurren las diferentes historias enlazadas con el mismo denominador común está el veterano Jonathan Pryce (Piratas del Caribe, Juego de tronos); y en la dirección, entre otros, Jodie Foster.



Entra en catálogo:

15:17 Tren a París

7 Días en la Habana

Acero azul

Anna

Austin Powers 2: La espía que me achuchó

Austin Powers en Miembro de Oro

Balada triste de trompeta

Beowulf

Berlin Junction

Blade

Blade II

Café Society

Cargo

Countdown. La hora de tu muerte

Cypher

Código Negro

Código Negro (T1-T2)

Deep Blue Sea

Deep Dark

Detroit

Doble juego

Dolores un día se quedó sola

Déjame entrar

El Capitán

El Hobbit: un viaje inesperado

El Hobbit: La desolación de Smaug

El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos

El almuerzo desnudo

El bosque del luto

El escritor

El francotirador

El gigante de hierro

El grito

El sacrificio de un ciervo sagrado

El silencio de los corderos

El vuelo del globo rojo

En busca del Óscar

En mil pedazos (A Million Little Pieces)

Fedora

Fin de semana en Dunkerque

Flores Rotas

Gabrielle

Godzilla

Historias de San Valentín

Hércules

Jindabyne

Juego asesino

Kamikaze

La Cueva

La Isla

La Ola

La evasión

La reina Victoria

La vida privada de Enrique VIII

La vida sin Grace

Ladrones

Las hermanas McLeod (T1)

Los Crímenes de Oxford

Los Goonies

Los Perdedores

Los odiosos ocho

Los últimos días

Malos Días

Man to man

Mentes criminales (T14)

Mimí metalúrgico, herido en su honor

Muerte de un viajante

Noche de juegos

Objetivo: La Casa Blanca

Ocean’s Eleven

Ocean’s Twelve

Ocean’s 13

Origen

Owino

Paddington

Project X

Proyecto Rampage

Psycho-Pass 3: First Inspector

Ready Player One

Robocop

Rocknrolla

Ríos de color púrpura 2: Los ángeles del apocalipsis

Sin identidad

Splice: Experimento Mortal

Sucker Punch1

Superagente 86

Superman

Terminator

The Royals (T1)

Timadoras compulsivas

Trade. El precio de la inocencia

Travis: The True Story of Travis Walton

Un oso llamado Winnie

V de Vendetta

Valerian y la ciudad de los mil planetas

Vulnerables

¡Guaypaut!

HBO

HBO se mantiene en su línea más comedida y aunque estrena dos series y un documental, no son platos fuertes de la cadena. Lo compensa con varias películas, a destacar el Ready Player One de Steven Spielberg, que también llega al resto de plataformas; y una serie española muy popular cuya siguiente temporada se mantendrá bajo su techo: El Ministerio del Tiempo.

Más contenidos exclusivos:

Future Man (T3). «Josh Futturman es conserje de día y jugador de videojuegos de noche. Unos misteriosos visitantes lo reclutan para viajar en el tiempo y prevenir la extinción de la raza humana.»

(T3). «Josh Futturman es conserje de día y jugador de videojuegos de noche. Unos misteriosos visitantes lo reclutan para viajar en el tiempo y prevenir la extinción de la raza humana.» Siren (T3). «Bristol Cove es un pueblo costero conocido por la leyenda de haber albergado sirenas. La llegada de una misteriosa joven demuestra que la historia popular es real: entonces comienza una batalla entre el hombre y el mar.»

(T3). «Bristol Cove es un pueblo costero conocido por la leyenda de haber albergado sirenas. La llegada de una misteriosa joven demuestra que la historia popular es real: entonces comienza una batalla entre el hombre y el mar.» The Scheme: El escándalo de Christian Dawkins. «Documental en primera persona sobre cómo el joven de 25 años Christian Dawkins acabó en el centro de uno de los casos más graves de corrupción en el deporte universitario de la historia.»

Nuevos capítulos:

Baron Noir (T3)

Bendita paciencia (T1)

Better Things (T4)

Curb your Enthusiasm (T10)

Dave (T1)

DC’s Legends of Tomorrow (T5)

Devs (T1)

Embrujadas (T2)

High Maintenance (T4)

La conjura contra América (T1)

Legacies (T2)

Liar (T2)

Manifest (T2)

Roswell, New Mexico (T2)

Strike Back (T7)

Westworld (T3)

Entra en catálogo:

15:17 Tren a París

Agencia de Asuntos Mágicos (T1)

Auga Seca (T1)

Contagio

El Desconocido

El Ministerio Del Tiempo (T1-T3)

(T1-T3) Game Night

Hannah Arendt

Happy Feet: Rompiendo el Hielo

Henry Danger (T4)

La huérfana

Linterna Verde

Miss agente especial 2: armada y fabulosa

Noche de juegos

Proyecto Rampage

Ready Player One

Scooby-Doo

The 15:17 to Paris

Spider-Man

Spider-Man 2

Spider-Man 3

The Amazing Spider-Man 2

Viaje al centro de la Tierra 2: La isla misteriosa

Disney+

De Disney+ tampoco cabía esperar mucha algarabía, cuando hace apenas una semana que ha aterrizado por estos lares con centenares de contenidos propios y para esta semana el menú consta de tres películas documentales y los nuevos capítulos de sus series en emisión.

Más contenidos exclusivos:

Delfines: La vida en el arrecife . «Echo, un joven delfín nariz de botella del Pacífico, parece mucho más interesado en explorar su hogar, un espectacular arrecife de coral, y sus fascinantes habitantes, que aprender a sobrevivir en él.»

. «Echo, un joven delfín nariz de botella del Pacífico, parece mucho más interesado en explorar su hogar, un espectacular arrecife de coral, y sus fascinantes habitantes, que aprender a sobrevivir en él.» Los elefantes . «La elefanta africana Shani y su enérgico hijo Jomo emprenden un viaje de proporciones épicas junto al resto de la manada y recorren cientos de kilómetros desde el delta del Okavango hasta el río Zambeze.»

. «La elefanta africana Shani y su enérgico hijo Jomo emprenden un viaje de proporciones épicas junto al resto de la manada y recorren cientos de kilómetros desde el delta del Okavango hasta el río Zambeze.» Pingüinos. «Disneynature presenta la historia de un pingüino adelaida llamado Steve que se une a millones de compañeros machos en la misión de construir un nido adecuado, encontrar una compañera de vida y empezar una familia.»

Nuevos capítulos:

Be Our Chef (T1)

Diario de una futura Presidenta (T1)

Disney’s Fairy Tale Weddings (T2)

El mundo según Jeff Goldblum (T1)

High School Musical: The Musical: The Series (T1)

Marvel’s Hero Project (T1)

One Day at Disney (T1)

Pick of the Litter (T1)

Shop Class (T1)

Star Wars: The Clone Wars (T7)

The Imagineering Story (T1)

The Mandalorian (T1)

Apple TV+

Para terminar, Apple TV+ estrena un par de series, para los más peques y otra que no está claro de hacia dónde apunta y continúa con los nuevos capítulos de Cuentos asombrosos.

Más contenidos exclusivos:

Home Before Dark: Las crónicas de Hilde Lisko . «Cuando una niña y su familia se mudan al pequeño pueblo natal de su padre, su empeño por conocer la verdad la lleva a desenterrar un viejo caso sin resolver. Un misterio basado en las investigaciones reales de una reportera de nueve años.»

. «Cuando una niña y su familia se mudan al pequeño pueblo natal de su padre, su empeño por conocer la verdad la lleva a desenterrar un viejo caso sin resolver. Un misterio basado en las investigaciones reales de una reportera de nueve años.» Helpsters (T1). «Te presentamos a Cody y a los Helpsters (Monstruantes), unos monstruitos a los que les encanta resolver problemas. De los creadores de Barrio Sésamo.»

Nuevos capítulos: