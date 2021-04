Find My: Apple abre finalmente las pruebas a terceros

Parece mentira que ya haya pasado casi un año desde el anuncio de Find My en el WWDC del año pasado. Un anuncio que, como ya contamos en su momento, pasó un poco desapercibido, puesto que el anuncio de Apple Silicon eclipsó, en ese momento, prácticamente todo lo que ocurrió en el encuentro para desarrolladores del año pasado. Anuncios que, no obstante, con los meses han logrado recuperar el interés que en junio del año pasado no terminaron de obtener.

Ocurrió en su momento con los avances de privacidad de iOS 14, y ocurrirá también con Find My, el servicio de localización de dispositivos de Apple. Conocido en sus primeros tiempos como Find my iPhone y Find my iPad, esta es, probablemente, uno de los servicios más útiles de iCloud, y me atrevería a decir que, para muchos usuarios, también el más empleado. Y he conocido bastantes casos de personas que han podido recuperar sus dispositivos gracias al mismo.

En junio del año pasado, Apple anunció que el servicio iba a mejorar con Find My network, que no es sino la posibilidad de que cualquier dispositivo de Apple pueda actuar, de manera permanente, como un detector de objetos perdidos asociados al servicio. De este modo si, por ejemplo, pierdes el teléfono en un local público, cualquier persona con Find My que acceda al mismo puede detectarlo y ponerse en contacto contigo para hacértelo llegar.

Un aspecto clave de aquel anuncio fue que el servicio estaría disponible para iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y, próximamente, accesorios de otros fabricantes. Sí, Apple, una empresa que normalmente suele mantener su ecosistema bastante cerrado a elementos de fuera, se planteaba extender esta función a dispositivos y accesorios de terceros que, eso sí, tendrían que ser aprobados por Apple, y que una vez dentro del programa, también podrán ser localizados con esta función.

Pues bien, casi 10 meses después de aquel anuncio, hoy sabemos por TechCrunch que Apple ya ha abierto Find My a pruebas de terceros, concretamente a aquellos que cuenten con una licencia MFi (Made For iPhone). A partir de este fin de semana, ya pueden empezar a probar el funcionamiento de este servicio en sus accesorios, con el fin de remitírselos posteriormente a Apple para valorar los mismos y expedir las certificaciones a los productos compatibles.

Sin fecha, de momento, Apple informa a los fabricantes que esta tecnología se lanzará «pronto», lo que nos invita a pensar en la WWDC de este año, y de paso replantearnos la posible fecha de lanzamiento de las esperadas Air Tags.