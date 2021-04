Microsoft Rewards: puntos por emplear Microsoft Search

Si todavía no conoces Microsoft Rewards, es bastante probable que no le estés sacando todo el partido posible a tus acciones del día a día frente al PC. Y es que este programa de recompensas, puesto en marcha por Microsoft hace ya algún tiempo, cada cierto tiempo va sumando nuevas vías mediantes las cuales es posible obtener puntos que, a su vez, podrás canjear por diversas recompensas. Un programa muy interesante al que, eso sí, tengo la sensación de que le falta cierta visibilidad, pero esto lo comentaré más adelante.

Al revisar el roadmap de Microsoft 365, es decir, lo que planean hacer en un futuro y en qué están trabajando en la actualidad los ingenieros de esta división de la tecnológica, encontramos que los usuarios de cuentas profesionales y educativas empezarán, a partir de mayo, a recibir puntos de Microsoft Rewards si emplean Microsoft Search, el servicio de indexado y búsqueda de Microsoft para esos entornos (no confundir con Microsoft Bing, el buscador web de la compañía). No se especifica ni la cantidad de puntos ni la frecuencia con la que se podrán obtener, pero podemos intentar averiguarlo basándonos en los puntos que se obtienen por emplear Bing.

Sí, has leído bien, emplear el buscador de Microsoft en el día a día es una de las vías más rápidas para obtener puntos de Microsoft Rewards. ¿No lo sabías? Normal, y es precisamente a eso a lo que me refería antes con la falta de visibilidad. Cada día se pueden obtener hasta 33 puntos, tres por cada búsqueda en Bing (con un máximo de 30 diarios) y otros tres diarios por emplear Bing en Microsoft Edge. 990 puntos mensuales solo por trasladar, si es que no lo has hecho ya, parte de tu actividad diaria de Internet al navegador y el buscador de Microsoft.

Con esta nueva vía de capitalización de puntos de Microsoft Rewards, cabe entender que Microsoft trabajará para darle más visibilidad a su sistema de recompensas entre los usuarios de las cuentas profesionales y educativas y, si las nuevas recompensas no eliminan las ya asociadas a Bing, esta podría ser una vía para lograr todavía más puntos mensualmente, con los que obtener recompensas como suscripciones mensuales a algunos servicios de Microsoft y de terceros, participar en sorteos o, para los más altruistas, donar sus puntos a diversas instituciones benéficas. ¿Y de ahí el salto a los usuarios particulares? Es lo que cabría esperar.

Aunque la guerra de los navegadores sigue teniendo a Google Chrome como líder indiscutible, Microsoft Edge va escalando posiciones poco a poco, y el ecosistema de servicios online de los de Redmond crece día a día no solo en cantidad, sino también en calidad, con ejemplos destacables como su traductor online. No lo tiene fácil, claro, para enfrentarse al gigante de las búsquedas, pero en este punto Microsoft Rewards puede ser, sin duda, una excelente herramienta para atraer a nuevos usuarios.