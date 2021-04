Apple: iMessage en Android nos perjudicaría

Si eres usuario de algún dispositivo de Apple, probablemente te hayas preguntado alguna vez si se podría emplear iMessage para charlar con usuarios de Android. Y si eres usuario de Android, pues incluso es posible que ahora mismo te estés preguntando qué es iMessage. Si este es tu caso, aclararte que iMessage es la app y servicio de mensajería instantánea propio de Apple y con el que se pueden comunicar los usuarios entre sus dispositivos de Apple.

En iOS, iMessage se integra en la misma app que los mensajes SMS, hasta el punto de que el sistema, al intentar enviar un mensaje a un contacto, primero lo intenta por iMessage, y en caso de no poder lo hace como mensaje de texto.

Como usuario de dispositivos de Apple con contactos, tanto personales como profesionales, que también emplean dispositivos de Apple, lo cierto es que apenas lo utilizo. Y no es una crítica, ojo, creo que funciona bastante bien, la función de memojis animados es muy divertida y sus colecciones de emotes, aunque algunas son de pago, también le aportan bastante sal a las conversaciones. El problema es que el alcance, al final, es muy limitado.

Esto podría solucionarse si Apple decidiera llevar iMessage a Android como una app que diera acceso al servicio. No parece especialmente complicado, y apuesto a que aunque solo fuera por curiosidad, bastante usuarios se animarían a probarla. Esto, a su vez, ocasionaría que más usuarios de dispositivos de Apple lo emplearan con mayor asiduidad y, bueno, así es como se describen los círculos virtuosos, el crecimiento en cuota de mercado y las historias de éxito.

El problema es que, según hemos podido ver en 9to5Google, Apple no quiere que iMessage llegue a Android. No es que no le importe, no, es que está en contra de que esto ocurra. Esto lo hemos podido averiguar gracias a la documentación presentada por Apple para para su causa judicial contra Epic Games, cuyas vistas se celebrarán el mes que viene, y que promete ser uno de los momentos más tensos de este 2021 en el sector tecnológico.

¿Y cuál es la razón por la que Apple no quiere que iMessage llegue a Android? La versión resumida es «Mover iMessage a Android nos hará más daño que ayudarnos«. ¿Quieres la versión extendida?

«IMessage en Android simplemente serviría para eliminar [un] obstáculo para que las familias de iPhone les den teléfonos Android a sus hijos»

Craig Federighi

Se puede decir más alto, pero no más claro. Ahora bien, ¿realmente Apple piensa que la única razón por las que los padres compran iPhones a sus hijos es la exclusividad de iMessage? Me cuesta mucho creerlo, la verdad, y por parte de la compañía en el ecosistema que han creado, precisamente para las familias.