Microsoft Translator suma 9 nuevos idiomas

Aunque no tan conocido como el traductor de Google, Microsoft Translator es una herramienta singularmente completa, y a la que merece mucho la pena darle una oportunidad. Y es que Microsoft ya lleva tiempo trabajando en esta herramienta que, por ejemplo, es la que se integra en su buscador web, Bing, y que también cuenta con aplicaciones tanto para ordenadores como para dispositivos móviles tanto con Android como con iOS y iPadOS.

Con el tiempo, las funciones de Microsoft Translate también se han ido añadiendo a otras aplicaciones y servicios de los de Redmond, como por ejemplo a Office, y si visitas las páginas web de Microsoft, especialmente las de perfil más técnico, encontrarás que una parte de las mismas, las que no han sido traducidas manualmente, cuentan con una traducción efectuada por Microsoft Translator que, aunque dista de ser perfecta, en la inmensa mayoría de los casos ofrece un resultado más que satisfactorio.

Además, en una combinación para lograr un mayor alcance y ayudar a la conservación de idiomas y lenguas menos extendidos, Microsoft Translator ha sumado nueve nuevos idiomas al servicio, tal y como informa en su blog, alcanzando así un total de 83 idiomas, algunos de ellos con diversos dialectos y múltiples sistemas de escritura. Estas son las nueve adiciones más recientes:

Sudeste asiático

Jemer – Khmer es hablado por unos 16 millones de personas. Es el idioma oficial de Camboya, así como un idioma minoritario en Tailandia y Vietnam.

Lao – El idioma oficial de Laos, Lao es hablado por unos 30 millones de personas en Laos y en la vecina Tailandia y Vietnam

Myanmar – Se estima que 38 millones de personas hablan myanmar en la nación de Myanmar, en los países vecinos y en todo el mundo.

Nepalí – Nepali es hablado por unos 16 millones de personas en Nepal, Bután, India, Myanmar y en todo el mundo.

Central Asia

Armenio – El armenio es hablado por cerca de 7 millones de personas en todo el mundo. Es la lengua oficial del país de Armenia, pero está muy extendida en asia central y suroeste y Europa oriental. También hay poblaciones significativas de hablantes armenios en el este de Canadá y el oeste de los Estados Unidos.

Azerbaiyano – Azerbaiyán es un idioma turco hablado por aproximadamente 23 millones de personas en Azerbaiyán, el norte de Irán y el este de Turquía.

África oriental

Amárico – Amharic se habla en Etiopía y el extremo sur de Oriente Medio en. Es un idioma semítico relacionado con el árabe y el hebreo y es hablado por alrededor de 22 millones de personas en todo el mundo.

Tigrinya – La lengua tigrinya, nativa de Eritrea y el norte de Etiopía, es hablada por casi 11 millones de personas en todo el mundo.

Europa del Este

Albanés – El albanés es hablado por unos 8 millones de personas en Albania, países circundantes en la región balcánica del sureste de Europa y en todo el mundo. Es una lengua indoeuropea que no está relacionada con ningún otro idioma moderno.

Me ha parecido interesante añadir la lista, exactamente tal y como la podemos encontrar en el blog, porque como quizá ya hayas deducido, se trata de una traducción automática efectuada por Microsoft Translator, no una traducción manual. Como comentaba antes hay algún aspecto un tanto mejorable, por ejemplo habría sido más correcto hablar de Asia Central que de Central Asia, y al inicio de la descripción de alguno de los idiomas se echa de menos el artículo antes del nombre. Aún así, esta traducción de Microsoft Translator me parece un excelente ejemplo de lo que es capaz de hacer.

Si sumamos los usuarios de los nueve nuevos idiomas, vemos que el alcance potencial de Microsoft Translator crece en alrededor de 170 millones de personas, una oportunidad de oro para seguir alcanzando nuevos usuarios. Y esto, sumado a la incorporación de la tecnología de Microsoft Translator a más servicios y herramientas, se traduce en un gran potencial de crecimiento, que habrá que comprobar si los de Redmond saben aprovechar.