Gigabyte presenta la primera tarjeta para minado NVIDIA CMP

Gigabyte ha anunciado el lanzamiento de una gráfica NVIDIA CMP. Como sabes son las siglas de «Cryptocurrency Mining Processor«, la apuesta del gigante verde para dotar al segmento del criptominado de sus propias gráficas especializadas.

El modelo de Gigabyte es el primero de su tipo. Se ha creado sobre la base de la NVIDIA CMP 30HX D6 6G, la solución más básica de las cuatro anunciadas por la firma gráfica para criptominado. Ofrece una tasa de minado en Ethereum de 26 MH/s, tiene un TDP de 125 vatios y utiliza un conector de 8 pines para alimentación energética adicional a la que ofrece el slot PCIe donde se instala.

Su diseño de refrigeración se ha reforzado con el conocido WINDFORCE 2X de Gigabyte, que incluye dos grandes ventiladores de cuchilla de 90 mm, giro alternativo para reducir las turbulencias y aumentar la presión del aire y un tubo de calor de cobre compuesto, que también cubre la VRAM a través de una placa de metal.

La tarjeta gráfica utiliza el mejor diseño de fase de potencia disponible por Gigabyte para permitir que el MOSFET funcione a una temperatura más baja y un diseño de protección contra sobre temperaturas para equilibrar las cargas del regulador de voltaje. Los condensadores y bobinas instaladas están certificadas bajo la norma Ultra Durable.

En conjunto, promete ofrecer una disipación de calor de alta eficiencia y aumentar su vida útil manteniendo el rendimiento. Algo obligatorio teniendo en cuenta que este tipo de tarjetas está destinada a trabajar 24/7 sin parar, si bien la garantía que ofrece Gigabyte es de tan solo de tres meses.

Por lo demás, no cuenta con salidas de vídeo y su memoria dedicada es de 6 Gbytes GDDR6 en un bus de 192 bits para un ancho de banda de 14 Gbps. Puede funcionar conjuntamente con otras tarjetas NVIDIA CMP y con una sola CPU. Se sospecha que el núcleo gráfico utilizado son GPUs para consumo que no alcanzaron el nivel necesario. Aunque el negocio para NVIDIA es claro, no tiene que ser negativo para una tarjeta de criptominado y debe ayudar a mejorar la oferta en una época de falta de stock de gráficas y de otros componentes.

Más NVIDIA CMP en breve

Gigabyte ha ‘abierto el fuego’, pero es de esperar oferta de otros fabricantes en breve plazo. Sobre la versión básica de estas «Cryptocurrency Mining Processor» y las otras tres de superior rendimiento cuyas especificaciones principales puedes ver en la imagen:

No sabemos precio oficial para esta Gigabyte NVIDIA CMP 30HX D6 6G. Pero no será nada barata porque se rumorea un MSRP de 720 dólares. Y con solo tres meses de garantía. Pero es un segmento especializado que hay que cubrir.

Lo positivo es que las gráficas ‘normales’ que hasta ahora habían agotado los mineros podrán dedicarse para jugar o trabajar con nuestro PC, las tareas para las que estaban diseñadas, aumentando el stock y bajando unos precios que actualmente están imposibles. Si no te hace verdadera falta el mercado está para olvidarse de compra de gráficas. Y ni se te ocurra acudir a la segunda mano a no ser que sepas exactamente que no se han dedicado a minado…