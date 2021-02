NVIDIA nos ha dado una sorpresa mayúscula al presentar las primeras GPUs especializadas en criptominado, aunque la compañía estadounidense les ha dado un nombre muy particular: CMP, siglas de «Cryptocurrency Mining Processor».

Sé que varios ensambladores ya lanzaron tarjetas gráficas especializadas en criptominado durante la primera burbuja del Bitcoin, y que estas tenían una configuración muy particular, puesto que la mayoría carecía de salidas de imagen, lo que abarataba un poco el precio, pero complicaba mucho su reventa en el mercado de segunda mano. La aproximación de NVIDIA es, sin embargo, totalmente distinta.

Lo que ha hecho la compañía que dirige Jen-Hsun Huang ha sido lanzar núcleos gráficos especializados a los que, a partir de ahora, nos referiremos como CMP, ya que es el nombre oficial que les ha dado NVIDIA. En total, el gigante verde ha confirmado cuatro soluciones CMP distintas:

CMP 30HX , que tiene una tasa de minado en Ethereum de 26 MH/s, un TDP de 125 vatios, utiliza un conector de 8 pines y dispone de 6 GB de memoria. Estará disponible a partir de este mismo trimestre.

CMP 40HX, que tiene una tasa de minado en Ethereum de 36 MH/s, un TDP de 185 vatios, utiliza un conector de 8 pines y dispone de 8 GB de memoria. Estará disponible a partir de este mismo trimestre.

CMP 50HX, que tiene una tasa de minado en Ethereum de 45 MH/s, un TDP de 250 vatios, utiliza dos conectores de 8 pines y dispone de 10 GB de memoria. Estará disponible a partir del segundo trimestre del año.

CMP 60HX, que tiene una tasa de minado en Ethereum de 86 MH/s, un TDP de 320 vatios, utiliza dos conectores de 8 pines y dispone de 10 GB de memoria. Estará disponible a partir del segundo trimestre del año.

Estas soluciones para criptominado están totalmente especializadas, según NVIDIA, y han sido optimizadas para ofrecer una buena refrigeración, facilitando el flujo de aire, ofrecen un rendimiento que facilita la recuperación de la inversión y estarán disponibles para todas las ensambladoras, y también para los OEM, lo que quiere decir que es probable que veamos PCs premontados para criptominado.

Todas las CMP que hemos listado se pueden instalar en configuraciones de múltiples (varias CMP trabajando al mismo tiempo), y se pueden controlar sin problema con una única CPU, lo que reduce la inversión necesaria.

Por las tasas de rendimiento que he visto en el cuadro oficial de NVIDIA, creo que las CMP se han fabricado (es pura intuición por mi parte, así que tomadlo como tal) con GPUs que no llegaron al nivel apropiado para dar forma a una tarjeta gráfica de consumo general a la altura de las RTX 3060, RTX 3070, RTX 3080 y RTX 3090, es decir, que NVIDIA ha aprovechado los chips defectuosos para sacar adelante esta nueva gama de productos. Francamente, me parece todo un acierto, sobre todo viendo la locura que ha desatado el minado de criptodivisas y su impacto en los precios de las tarjetas gráficas de consumo general.

NVIDIA también ha reducido el rendimiento de la RTX 3060 en criptominado

Y me parece otro acierto, de hecho sería fantástico que esta medida se extendiera al resto de las RTX de la serie 30, ya que contribuiría enormemente a normalizar la situación, aunque solo afectaría a las nuevas unidades que lleguen al mercado, ya que no creo que aquellos que ya tienen varias unidades, y que las utilizan para minar, vayan a instalar voluntariamente un software que «lisie» su rendimiento en dicha tarea.

Se comentaba que la RTX 3060 era especialmente buena en tareas de minado, y que ofrecía un valor muy alto por su precio (329 euros), lo que la convertía en un objeto de deseo para el mundo del criptominado. Con esta medida de NVIDIA, la situación cambia por completo, y para bien, ya que parece que los amantes del gaming podrán, por fin, comprar una tarjeta gráfica a su precio normal, siempre que los revendedores no se ceben con la RTX 3060.

NVIDIA no ha dado los precios de venta, y tampoco ha mostrado un diseño de referencia para estos nuevos CMP, así que solo podemos esperar. Si necesitáis más información, os invito a echar un vistazo a la web oficial de la compañía.