IFA 2021 podría celebrarse presencialmente

Que los organizadores de la IFA 2021 se estén planteando la vuelta al modelo presencial para este año me desconcierta, me desconcierta mucho. Tanto es así que de no ser porque es el propio Jens Heithecker, director ejecutivo de la feria berlinesa, quién lo ha confirmado, todavía no habría terminado de creérmelo. Y sin embargo así es, como podemos leer en el comunicado que se ha publicado en la página web de la feria.

Según podemos leer en dicho texto, IFA 2021 se celebrará, en principio, entre el 3 y el 7 de septiembre y, al menos en sus planes iniciales, pretende ser un encuentro «a escala completa», es decir, con la asistencia abierta a cuantos interesados deseen participar. Recordemos que la edición del año pasado tuvo un componente presencial muy reducido, y que la inmensa mayoría de los anuncios que se efectuaron a la sombra de la misma lo hicieron de manera online.

La organización parece añorar los números de su edición de 2019, en la que durante sus cuatro días de duración reunió a más de 238.000 visitantes. A día de hoy parece impensable que la IFA 2021 pueda atraer al mismo número de asistentes, o tan siquiera un número cercano, pero si algo me ha enseñado la vida, es que ni puedes dar algo por seguro, ni puedes confiar en que el sentido común sea tenido en cuenta a la hora de tomar determinadas decisiones.

Ya dejé claro, hace algún tiempo, lo que pienso sobre los planes de celebrar presencialmente el Mobile World Congress 2021 en Barcelona el próximo mes de junio pero, por recordar rápidamente mi posición, se resume en que me parece una insensatez. No me cuesta nada empatizar con la organización y con los afectados por su cancelación, pero me cuesta menos todavía hacerlo con los familiares de los cerca de tres millones de fallecidos por culpa del coronavirus.

La organización de la IFA 2021, al igual que la del Mobile World Congress 2021, hablan de controles estrictos, de medidas de seguridad y de que tienen muy en cuenta la pandemia. Y estoy convencido de que lo dicen estando convencidos de que harán todo lo que esté en sus manos. El problema es que, en la situación actual, no parece suficiente, y llevar a decenas de miles de personas de todo el mundo, para que se concentren en Berlín durante cuatros días para asistir a la IFA 2021, me parece un riesgo innecesario y que no debería ser asumido.

Según la organización de la feria, son muchas las empresas que han mostrado su interés en que la IFA 2021 se celebre presencialmente. Y no digo que no sea así, pero este es el mismo argumento que hemos escuchado por parte de la organización del Mobile, y pese a dicha demanda por parte de la industria, no hemos dejado de ver cancelaciones de bastantes empresas. ¿Ocurrirá lo mismo con la IFA 2021? Tardaremos poco en saberlo.

Es cierto, eso hay que reconocerlo, que los tres meses de diferencia entre la feria de Barcelona y la de Berlín pueden marcar una cierta diferencia en varios aspectos, como el mayor volumen de población vacunada y una mejor organización de las medidas de seguridad en los viajes internacionales. Entiendo que esto habrá sido valorado por los organizadores de la IFA 2021, pero no puedo dejar de pensar que pecan de optimismo si creen que un evento con 200.000 asistentes (aunque sea repartidos en cuatro días) pueda ser seguro el mes de septiembre. Personalmente, me cuesta mucho creerlo.