Bajo un tráiler titulado «Northstar», clara referencia a los fans de Titanfall, y con más de ocho minutos de la magnífica animación de Stories from the Outlands, Respawn nos muestra la historia del origen de Valkyrie, la última incorporación al plantel de Apex Legends.

A modo de resumen, en este vídeo veremos la vida presente y pasada de Kairi Imahara, la hija de un antiguo piloto de titán Northstar, la cual parece tener algunos agravios con el antagonista de Titanfall 2, Kuben Blisk, a quien culpa de la muerte de padre. Sin embargo, tras largos años de buscar venganza, cuando la chica finalmente lo localiza, acaba por perdonarle la vida, no sin antes recuperar uno de los últimos recuerdos de su padre: la invitación a los juegos Apex, a los que se unirá llevando parte del viejo titán remodelado.

Desafortunadamente, el tráiler no ha adelantado ninguna información sobre su kit de habilidades, aunque las anteriores apariciones de este titán parecen indicar que, de alguna forma u otra, acabe presente dentro del propio juego.

De hecho, ya hemos podido ver algunas imágenes y conceptos de Valkyrie en la web oficial de la nueva temporada, equipando una pequeña armadura alada llena de armamento (bastante similar al concepto de Pharah en Overwatch). Aunque por el momento no está claro si este será su equipamiento base o si se trata de su habilidad definitiva y única incorporación de los titanes.

No obstante, por ahora no nos queda más que esperar hasta el lanzamiento de la temporada 9, fechada ya para el próximo 4 de mayo.

Apex Legends: Legado

Además de la cinemática, EA también nos actualizó con más noticias sobre lo que vendrá en la novena temporada de Apex Legends , con un Olimpo infestado donde «se ha desatado una infestación, estrangulando la ciudad con raíces y crecimientos naturales», declaraciones que sin duda nos adelantan una nueva alteración de este mapa y la jugabilidad en el mismo.

Pero eso no es todo, también se presenta un nueva arma, el Arco Bocek, «una poderosa y mortal arma para aquellos con la habilidad de manejarla«. A falta de conocer si se tratará de un arma común o un elemento legendario de bajo drop, el único adelanto es que este arma será capaz de infligir «un daño masivo a medio alcance”, además de hacernos ver como un auténtico cazador.

No obstante, aunque no han tardado en surgir algunos rumores sobre una posible colaboración con Sony, tras el reciente anuncio de la incoporación de Aloy a Fortnite y la promoción gratuita de Horizon Zero Dawn Complete Edition, nada parece apuntar a que veamos ningñun tipo de crossover entre estos juegos.

Apex Legends Mobile

Por último, nada menos que dos años desde su primera mención, EA y Respawn Entertainment también han anunciado oficialmente la próxima llegada de la versión para móviles de Apex Legends, rediseñado específicamente para pantallas táctiles con controles optimizados y, de acuerdo con Chad Grenier, director del juego, «optimizaciones pensadas que dan como resultado el combate de batalla real más avanzado disponible en un teléfono«.

Las primeras betas cerradas se llevarán a cabo a finales de este mes en Android, con la limitación geográfica para India y Filipinas y el acceso limitado para unos pocos miles de jugadores. Aunque se espera que Apex Legends Mobile vaya ampliando su disponibilidad a otras regiones durante los próximos meses, además de a los usuarios de iOS.