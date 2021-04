El uso de la Inteligencia Artificial cada vez es más común, llegando a realizar no sólo charlas en chats cerrados, o grandes cálculos dentro de superordenadores, sino cobrando un papel cada vez más presente dentro de numerosos ámbitos de la sociedad mundial. Es por eso por lo que la Unión Europea ha decidido dar un paso adelante con la publicación de su primera propuesta de regulación, con unas normativas más estrictas para regular el uso de la Inteligencia Artificial, considerada como uno de los avances científicos más importantes, pero éticamente cargados.

Tal y como detallaba el eurodiputado español Ibán García del Blanco, «el ciudadano es el centro de la propuesta«. Y es que según Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia, esta nueva legislación actuará cuando los derechos fundamentales estén en juego, señalando el eurodiputado alemán Axel Voss que el objetivo del texto no es otro que generar confianza al proteger a los ciudadanos.

Así pues, el borrador de las reglas describe cómo las empresas y gobiernos de todos los Estados Miembros podrán usar esta tecnología, estableciendo límites en torno al uso de la Inteligencia Artificial en una variedad de actividades, desde automóviles autónomos hasta decisiones de contratación, préstamos bancarios, selección de matrículas escolares o calificación de exámenes, e incluso su uso por parte de las fuerzas del orden y los sistemas judiciales, y otros ámbitos que amenazar la seguridad de las personas o sus derechos fundamentales.

La Comisión se centra en aquellas aplicaciones de Inteligencia Artificial de alto riesgo y aporta garantías a la seguridad de las personas, sus derechos e intereses, sin que ello implique la introducción de grandes trabas a empresas que quieran poner en el mercado productos y servicios basados en Inteligencia Artificial, evitando de esta manera frenar la capacidad de innovación.

La propuesta se presenta bajo un «enfoque basado en riesgo» alrededor de determinados usos de la Inteligencia Artificial en función del potencial impacto sobre las personas, categorizando hasta cuatro niveles diferenciados entre los que sólo quedan excluidos los usos a nivel militar.

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) April 21, 2021