Parece que fue ayer cuando Microsoft Office instauró la tipografía Calibri como la que se emplearía por defecto en los documentos de texto. Sin embargo lo cierto es que ya han pasado cerca de 15 años, pues fue el momento en el que sustituyo en ese rol a la todavía recordada Times New Roman. Eran los tiempos de Office 2007, y aunque el cambio tuvo sus detractores (¿hay algún cambio que no los haya tenido?), lo cierto es que durante esta década y media ha prestado un gran servicio, y muchos de los usuarios de Microsoft Office nos hemos acostumbrado por completo a ella, y la encontramos muy adecuada para su fin.

El tiempo, no obstante, no pasa en vano, y aquello de «renovarse o morir» no ha perdido ni un ápice de vigencia desde que fuera pronunciado por primera vez. Así, y dado que 15 años son muchos años, los de Redmond han decidido que ya es momento de cambiar la tipografía (fuente, como se suelen denominar en Windows) por defecto de Microsoft Office, y aunque es proceso que aún se tomará su tiempo, ya sabemos qué cinco tipografías forman parte de la lista de las favoritas de Microsoft. Una de ellas, salvo cambios, será la sucesora de Calibri.

Antes de mostrarte las cinco opciones que se está planteando Microsoft para Microsoft Office, es importante recordar que hablamos de la tipografía por defecto y que, por lo tanto, no debemos esperar un cambio radical ni mucho menos. En realidad, y como ocurre habitualmente con las tipografías, tienen bastantes diferencias entre sí, pero no son cambios que salten a la vista de manera acusada. No esperes un cambio con el impacto visual que tendría el salto a una letra gótica o a Comic Sans, por poner solo un par de ejemplos.

Las tipografías «candidatas», y que ya puedes encontrar en las versiones online de las aplicaciones de Microsoft Office, son Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford y Grandview, y como una imagen vale más que mil palabras, en esta imagen puedes verlas, junto con Calibri, la actual y que será sustituida por una de ellas:

Para que puedas comprobar los estilos de cada una, hemos puesto su nombre en negrita, la parte central del texto en redonda (el formato normal) y la final en cursiva. Aunque veas diferencias en el tamaño entre unas y otras, para todas se ha elegido el mismo tamaño: 22 puntos.

Como puedes comprobar todas ellas son sin serifa (las serifas en textos largos tienden a provocar más fatiga visual) y, en todos los casos, hablamos de tipografías muy limpias, bastante claras y que facilitan la lectura de textos muy extensos, al tiempo que visualmente cuentan con el suficiente atractivo como para no resultar aburridas (aunque en esto, como en todo, hay opiniones para todos los gustos). Y es que este es un punto clave, la tipografía por defecto de Microsoft Office debe ser lo suficientemente polivalente como para que encaje igual de bien en un t´tulo que en una sucesión interminable de párrafos.

Como decía antes, estos cambios llevan su tiempo, y la sustitución de Calibri está prevista para el año que viene. Mientras tanto, Microsoft pide a los usuarios de Office que las prueben en sus documentos y que envían sus opiniones a través de las redes sociales, para hacer esta elección más participativa. Además, aclaran que aunque solo una será elegida, las otras cuatro, al igual que Calibri (como ya ocurrió con Times New Roman) se mantendrán en Microsoft Office.

¿Tienes alguna favorita? ¿Hay alguna que no te guste? ¿Cuál crees que sería la mejor tipografía para Microsoft Office? ¿Quizá alguna que no aparece en esta lista?