Ningún juego ha dado tanto que hablar, a lo largo del último año, como Cyberpunk 2077. Indudablemente el tono de la conversación cambió sustancialmente tan pronto como se produjo su llegada al mercado, un momento esperado por muchos (entre los que me incluyo), y que demostró que las peores expectativas, sobre las que ya habíamos alertado meses antes de su lanzamiento, resultaron ser totalmente ciertas y, no solo eso, sino que además se evidenciaban muchos problemas, muy probablemente consecuencia de un lanzamiento prematuro del juego.

Precisamente esta misma tarde he asistido a una conversación sobre Cyberpunk 2077 y, como suele ocurrir cuando se abordan estos temas desde una perspectiva constructiva y racional, he visto algunas conclusiones con las que coincido, y una de ellas, aunque todavía hay quienes piensan lo contrario y además esta afirmación admite matices, es que Cyberpunk 2077 es un buen juego, en lo referido a sus versiones para PC y Stadia /GeForce Now.

Los problemas, los grandes problemas de Cyberpunk 2077 han sido que se ha publicado sin estar terminado (un año más de desarrollo habría cambiado mucho la historia), que se prometió demasiado y no se han cumplido las expectativas que la propia CD Projekt RED generó en los usuarios, y sobre todo que han pretendido abarcar demasiado, y ha quedado demostrado que intentar llegar a las consolas de la anterior generación, especialmente a las versiones base, ha sido un error monumental, que ha podido lastrar el desarrollo de todo el juego.

Una de las primeras cosas que me llamaron la atención de Cyberpunk 2077, a las pocas horas de su lanzamiento y cuando medio Twitch estaba haciendo stream con el juego aún caliente de la descarga, eran los bugs tanto en algunas misiones como en el propio mapa, un mundo abierto de un enorme atractivo visual, pero que presentaba algunos fallos totalmente incomprensibles, que evidenciaban que el juego no se había probado en condiciones antes de publicarlo. O, peor aún, que sí que se había probado y se conocían dichos fallos, pero que el calendario mandó sobre la calidad del producto.

Obviamente, también eché de menos la famosa verticalidad, de la que tanto nos habían hablado antes de su lanzamiento, y las primeras horas las dediqué a intentar explorar toda esa vida que, supuestamente, iban a albergar los rascacielos. Sobra decir que no la encontré. Y de nuevo, tengo claro que esta carencia es una consecuencia más de el lanzamiento prematuro del juego. Si Cyberpunk 2077 todavía estuviera en desarrollo, y más aún si se hubiera descartado lanzarlo para las consolas base de la anterior generación, no me cabe la menor duda de que cuando llegara al mercado nos habría dejado a todos con la boca abierta.

Ahora, meses después, CD Projekt RED sigue trabajando no en mejoras, sino en soluciones, y la última muestra de ello es el Hotfix 1.22, una nueva actualización para Cyberpunk 2077 que, sin ser tan masiva como la actualización 1.2, cuyo listado de cambios era kilométrico, sigue solucionando problemas en el juego, en esta ocasión principalmente en las misiones, aunque también alguno del mundo abierto, acercando un poco más el juego a lo que debía haber sido al ser puesto a la venta.

Tengo la sensación (y el deseo, no lo negaré) de que ocurrirá con Cyberpunk 2077 lo mismo que pasó en su momento con No Man’s Sky. Recuerda que, en su momento, incluso Steam se vio obligada a aclarar que no permitiría devoluciones del juego fuera de las razones por las que se pueden devolver otros títulos, Sin embargo, con el paso de los años, la desarrolladora finalmente llevó el juego a lo que debería haber sido desde el principio, y a día de hoy es un título que merece la pena comprar y disfrutar, especialmente si lo encuentras rebajado en alguna de las ofertas de Steam y otras plataformas.

Los rumores apuntan a que, finalmente, Cyberpunk 2077 no tendrá modo online, pero quizá en un ejercicio de optimismo, quiero pensar que no será así, que el modo online se retrasará, pues ahora la prioridad es hacer que sea el juego que debería ser, pero que llegado ese momento sí que podremos jugarlo online con otras personas. Y también quiero pensar que por la vía de las actualizaciones y los DLC (gratuitos, obviamente, no espero que CD Projekt RED cambio su política a este respecto), se abrirán muchas puertas que hoy permanecen cerradas, la verticalidad se aprovechará en todo su esplendor, y podremos decir lo que nos habría gustado decir el día de su lanzamiento: que Cyberpunk 2077 es un juegazo.