El lanzamiento de Metro Exodus Enhanced Edition tendrá lugar el próximo 6 de mayo. Se trata, como os contamos en su momento, de una revisión del título original que traerá importantes mejoras técnicas centradas, principalmente, en el apartado gráfico, y que se ejecutarán a través de la ampliación del soporte de trazado de rayos, la compatibilidad con DLSS 2.1, que sustituirá al DLSS 1.0, y otros retoques menores que afectarán a ciertos elementos, como las texturas, por ejemplo.

Metro Exodus Enhanced Edition llegará como un título independiente, lo que significa que tendrá su propio ejecutable, y que para acceder a él tendremos que utilizar dicho archivo. Por tanto, Metro Exodus Enhanced Edition y el Metro Exodus original coexistirán, pero aquellos que comprasen el original no tienen nada de lo que preocuparse, ya que está confirmado que podrán acceder a la versión mejorada sin tener que volver a pasar por caja.

En Metro Exodus Enhanced Edition, el trazado de rayos estará activado por defecto, será un requisito más del juego, lo que significa que, para poder ejecutarlo, necesitaremos una tarjeta gráfica que cuente con hardware dedicado a acelerar trazado de rayos. Como habréis podido imaginar, esto quiere decir que para moverlo en todo su esplendor vamos a necesitar una configuración muy potente. Para no dejaros con la duda de si vuestro equipo podrá con Metro Exodus Enhanced Edition, vamos a repasar al detalle los requisitos mínimos y recomendados que ha dado 4A Games.

Requisitos de Metro Exodus Enhanced Edition para PC

Mínimos: 1080p, calidad normal, RT normal y 45 FPS (sin DLSS 2.1)

Windows 10 20H2.

Procesador de cuatro núcleos y ocho hilos.

8 GB de RAM.

RTX 2060 de NVIDIA.

DirectX 12.

Recomendados: 1080p, calidad alta, RT alto y 60 FPS (sin DLSS 2.1)

Windows 10 20H2.

Procesador de ocho núcleos.

8 GB de RAM.

RTX 2070 de NVIDIA o RX 6700 XT de AMD.

DirectX 12.

Recomendados: 1440p, calidad ultra, RT alto y 60 FPS (sin DLSS 2.1)

Windows 10 20H2.

Procesador de ocho núcleos.

16 GB de RAM.

RTX 3070 de NVIDIA o RX 6800 XT de AMD.

DirectX 12.

Recomendados: 2160p, calidad ultra, RT alto y 30 FPS (sin DLSS 2.1)

Windows 10 20H2.

Procesador de ocho núcleos.

16 GB de RAM.

RTX 3080 de NVIDIA o RX 6900 XT de AMD.

DirectX 12.

Recomendados: 2160p, calidad extrema, RT ultra y 60 FPS (sin DLSS 2.1)

Windows 10 20H2.

Procesador de ocho núcleos.

16 GB de RAM.

RTX 3090 de NVIDIA.

DirectX 12.

¿Cómo rinde y qué mejoras trae realmente Metro Exodus Enhanced Edition?

Gracias a DigitalFoundry hemos tenido la oportunidad de descubrirlo en un análisis en vídeo que, la verdad, está muy trabajado y nos permite apreciar al detalle todas las claves de Metro Exodus Enhanced Edition, tanto a nivel de mejoras gráficas como de rendimiento.

En líneas generales, Metro Exodus Enhanced Edition no se limita a extender el trazado de rayos a los reflejos y a las refracciones, sino que también amplía la aplicación de esta tecnología a las sombras, y potencia su implementación en la iluminación global, consiguiendo un resultado que, como podemos ver en el vídeo, es simplemente increíble.

Las interacciones entre las fuentes de luz y la geometría de los escenarios es apabullante, tanto por la precisión de los rebotes como por el realismo con el que se recrean las sombras en función del origen, y de la intensidad, de la fuente que emite cada luz. La oclusión ambiental se echa a un lado y deja paso a un sistema de sombras que son consecuencia directa de esa iluminación realista.

Metro Exodus Enhanced Edition lleva el trazado de rayos a otro nivel, esto está claro, y su impacto en el rendimiento es incluso menor de lo que cabría esperar, tanto que incluso con una modesta RTX 2060 y el DLSS 2.1 ajustado al modo calidad podemos obtener un rendimiento excelente en calidad alta, con trazado de rayos en calidad alta. Tened en cuenta que la calidad del trazado de rayos solo afecta a la resolución a la que se renderiza la iluminación global:

Normal: renderiza a una cuarta parte de la resolución nativa (genera bastante ruido en la imagen).

Alto: se reescala a la resolución objetivo.

Ultra: se renderiza a la resolución nativa.

Esta versión también parece haber elevado los requisitos a nivel de CPU, ya que en algunas instancias el Ryzen 5 3600 que han utilizado en sus pruebas con la RTX 2060 parece quedarse corto. Espero poder contaros más sobre este tema cuando pruebe Metro Exodus Enhanced Edition en mi nuevo PC. Por otro lado, el DLSS 2.1 hace un trabajo excelente, ya que consigue una mejora de rendimiento importante y ofrece una calidad de imagen superior a la que obtendríamos en resolución nativa con TAA activado. Esto confirma, una vez más, que esta tecnología de NVIDIA representa uno de los avances más importantes dentro del mundo del gaming en PC.

En cuanto al rendimiento de las RX 6000 de AMD, se confirma que están por detrás de las RTX 30 sin aplicar el DLSS 2.1, lo que significa que, si tuviésemos en cuenta el valor de esta tecnología, quedarían en una posición «incómoda» La RX 6800 XT, por ejemplo, es hasta un 50% más lenta que la RTX 3080 en 1440p con calidad ultra, trazado de rayos en ultra y reflejos por trazado de rayos activado.

No os entretengo más. Os recomiendo que os pongáis cómodos y que disfrutéis del vídeo adjunto, ya que tiene mucho contenido interesante, y yo me he limitado a contaros lo más importante.