Es oficial, Deep Silver y 4A Games han anunciado Metro Exodus PC Enhanced Edition, una versión especial del juego que tuvimos la oportunidad de disfrutar en febrero de 2019, y que se acabó convirtiendo, en muchos aspectos, en un referente tecnológico por su estupenda factura técnica.

Tuve la suerte de disfrutar de la versión original en PC, primero con una RTX 2080 Super, y luego volví a visitar sus principales escenarios para comprobar el potencial de la RTX 3080, y la verdad es que el ray tracing aplicado a la iluminación global es simplemente fantástico. Sin embargo, su coste en términos de rendimiento es muy elevado, algo perfectamente comprensible, ya que se trata de una de las ejecuciones más exigentes de dicha tecnología.

NVIDIA colaboró con 4A Games para introducir la tecnología DLSS en Metro Exodus, pero el resultado no fue bueno, ya que acababa emborronando demasiado la imagen y producía, de hecho, fallos importantes en la representación de efectos lejanos, como los reflejos, y también en la iluminación (el fuego del mechero, por ejemplo).

Metro Exodus PC Enhanced Edition: una puesta al día con DLSS 2.0 y trazado de rayos mejorado

Aprovechando la llegada de las consolas de nueva generación, PS5 y Xbox Series X-Series S, Deep Silver y 4A Games han dado un importante lavado de cara al juego original, y han introducido un conjunto de mejoras que lo convierten, sin duda, en una de las reediciones más interesantes del momento.

Metro Exodus PC Enhanced Edition es compatible con DLSS 2.0, una tecnología de reconstrucción inteligente de la imagen que puede llegar a doblar el rendimiento sin que tengamos que hacer sacrificios a nivel de calidad gráfica. También integra trazado de rayos, pero este ya no se limita a la iluminación global, sino que se extiende también a los reflejos. El ray tracing de esta versión será compatible tanto con las tarjetas gráficas Radeon RX 6000 de AMD como con las RTX serie 20 y serie 30 de NVIDIA.

Todavía no conocemos los requisitos mínimos de Metro Exodus PC Enhanced Edition, pero por lo que ha comentado 4A Games, no estamos ante una simple edición parcheada del juego original, sino ante una revisión mucho más profunda que podremos ejecutar de forma independiente si ya tenemos el original. Para moverlo, necesitaremos de una tarjeta gráfica bastante potente, aunque será interesante ver cómo escalan las diferentes tarjetas gráficas actuales.

¿Tendré que comprar Metro Exodus PC Enhanced Edition si ya tengo el original en PC?

Pues tengo buenas noticias: no, no tendrás que comprarlo, esta actualización será totalmente gratuita para los usuarios de PC que ya tengan el juego original. Buen trabajo por parte de Deep Silver y 4A Games, que no se han dejado llevar por la codicia y han pensado en los usuarios.

Como hemos dicho en el párrafo anterior, aunque llegará como una actualización gratuita si ya tenemos el original, esta contará con un ejecutable independiente, es decir, que no podremos ejecutar el original y activar en la configuración los nuevos ajustes, sino que tendremos que entrar al nuevo ejecutable.

No sabemos qué precio de lanzamiento tendrá Metro Exodus PC Enhanced Edition, pero sí que tenemos claro que estará disponible a partir de esta misma primavera.

¿Y qué hay de la versión mejorada para PS5 y Xbox Series X-Series S?

También tengo buenas noticias para vosotros. Dicha versión también llegará de forma gratuita a todos aquellos que compraron, en su momento, el juego original. Esto quiere decir que si tienes Metro Exodus en PS4 o en Xbox One, podrás jugar gratis a la versión mejorada en PS5 y Xbox Series X-Series S.

Sin embargo, la versión para las consolas de nueva generación estará más limitada a nivel técnico, ya que no tendrá soporte de DLSS 2.0 (normal, ya que es exclusivo de NVIDIA), y tampoco contará con ray tracing aplicado a reflejos. Dicha tecnología estará limitada a la iluminación, algo que, en el fondo, no es una mala noticia, ya que esa es la implementación más interesante para un juego como Metro Exodus.

Según 4A Games, Metro Exodus Metro Exodus Enhanced Edition aprovechará el SSD de las consolas de nueva generación, así como las nuevas tecnologías de estas aplicadas al sonido y al sistema de control. Será interesante ver el efecto de bombeo de presión aplicado al Tikhar en el DualSense de PS5.

La versión de Metro Exodus PC Enhanced Edition se podrá jugar en diferentes resoluciones, incluyendo las clásicas 1080p, 1440p y 4K. La versión para PS5 y Xbox Series X funcionará en 4K y 60 FPS, mientras que la versión para Xbox Series S funcionará a 1080p, aunque no han concretado la tasa de fotogramas por segundo de esta última versión, porque dicen que «todavía están optimizando». Sí, Xbox Series S ofrecerá también iluminación global generada mediante ray tracing.