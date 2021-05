ASUS ROG Zephyrus S17 será uno de los modelos que estrenará los Intel Tiger Lake-H (H45), procesadores destinados a motorizar los portátiles más potentes del mercado, para juegos o para estaciones de trabajo móviles básicas de creación de contenido que no precisen del uso de CPUs más Xeon.

ASUS es el fabricante que encabeza las ventas de portátiles para juegos bajo una marca ‘ROG’ que ofrece un amplio catálogo de modelos serie Strix, TUF o Zephyrus, que suman diseño, calidad de construcción y rendimiento con los componentes más avanzados que estén disponibles en cada generación.

El lanzamiento de los nuevos procesadores de Intel será aprovechado por todos los fabricantes para renovar su catálogo. ASUS ROG Zephyrus S17 será uno de ellos como ha anunciado la compañía en Twitter.

