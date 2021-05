Novedades VOD 20/21: ‘El ferrocarril subterráneo’, la odisea del horror

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y hoy nos guiamos por la crítica, y la crítica dice que El ferrocarril subterráneo es una maravilla, así que no juzguen el libro -la serie, en este caso- por su portada.

Amazon Prime Video

El ferrocarril subterráneo es una nueva serie original de Amazon Prime Video, sí, y no es lo único original que trae la plataforma de streaming esta semana: LOL: Si te ríes, pierdes es lo otro y al contrario del anterior, sí puedes juzgarlo por su portada. Y si su portada da vergüenza ajena, el interior ni te cuento…. Pero quizás tú no opines lo mismo.

Si la vergüenza ajena va de humor, la vergüenza propia es un drama con todas las letras: El ferrocarril subterráneo, o la la vergüenza propia de la que no consiguen desprenderse en Estados Unidos. Sea como fuere, El ferrocarril subterráneo es una serie que está arrasando entre la crítica especializada, que no exclusivamente estadounidense, así que ten por seguro que cuando el río suena, agua lleva.

Yo he visto los primeros capítulos y me mantengo al margen de comentar nada por ahora, aunque sí te digo que esta adaptación de la novela por la que Colson Whitehead recibió el Premio Pulitzer y que ahora lleva a la pantalla el ganador del Oscar (todo un regalo) Barry Jenkins, es consistente desde la primera toma, aun cuando no ha nacido si no del trauma… como por otra parte es comprensible.

En cuanto a la historia… El ferrocarril subterráneo era una forma de hablar a la que Whitehead quiso darle vida, y que Jenkins ha ilustrado con mucho gusto… quitando los retazos de fotografía -que no son todos- en los que parece que hayan aplicado filtros de Instagran. Pero no lo dudes: El ferrocarril subterráneo es el lanzamiento mejor recibido de la semana por mucho y a ver hasta dónde llega.

El ferrocarril subterráneo es un cuento de la esclava, que no criada, con base real, pero hilado de manera un tanto macabra, y es que de haberse dado semejante odisea del horror…

Más contenidos exclusivos:

LOL: Si te ríes, pierdes (T1). «En esta primera temporada, 10 cómicos compiten durante 6 horas con el objetivo de no reírse y hacer reír a sus contrincantes: Silvia Abril, Edu Soto, Yolanda Ramos, Mario Vaquerizo, El Monaguillo, David Fernández, Arévalo, Rossy de Palma, Paco Collado y Carolina Noriega lucharán por ser los ganadores. Santiago Segura y Xavier Deltell vigilarán que no se escape ninguna risa.»

Nuevos capítulos:

Cuéntame cómo pasó (T21)

Entra en catálogo:

Al otro lado

Algo celosa

At Granny’s House

Big Man Japan

Badland

Blaze

Brigada antidisturbios

Buda 2: Camino a la Iluminación

Buda, el gran viaje

Cazador de demonios

Charlie & Boots

Código de defensa

Conociendo a Matsuko

El buen ladrón

El legado

El leñador

El Viaje De Fanny

El virus del miedo

En un mundo mejor

Extraterrestrial

Glory to the Filmmaker!

Goodnight Mommy

Historias de La Biblia

It came from the Desert

Keepers, el misterio del faro

La chica del tren

La revolución silenciosa

La rubia del bar

La sociedad literaria y el pastel de piel de patata

Midsommar

My mother is a Parrot

Nación cautiva

Nagasaki: Recuerdos de mi hijo

Palabras suaves

Partir

¡Pta miseria!*

Punto de no retorno

Simbad: el quinto viaje

Tentáculos de las Bermudas

The employer

The king of pigs

Un hombre de altura

Un monstruo en mi puerta

Vuelta a casa de mi madre

Netflix

Continuamos el repaso semanal con Netflix, que no defrauda y recarga sus arcas de contenidos exclusivos a golpe de talonario, principalmente. Lo curioso es que sus dos grandes estrenos, la miniserie Halstonencabezada por Ewan McGregor y la película La mujer en la ventana con Amy Adams al frente, están siendo masacradas por la crítica. Así pues, las recomendaciones no son esas, sino…

Oxígeno es una de suspense y ciencia ficción no apta para claustrofóbicos dirigida por el irregular Alexandre Aja (Las colinas tienen ojos) y protagonizada casi en exclusiva por la veterana pero prácticamente desconocida fuera de su Francia natal Mélanie Laurent, que sin embargo está funcionando bastante bien. El tráiler te lo dice todo.

Por otro lado tenemos la segunda temporada de Love, Death & Robots, una antología animada de ciencia ficción cuyo estreno hace más de dos años resultó bastante refrescante por la variedad de las historias y de los estilos empleados para trasladarlas a la pantalla.

Por último, la cuarta y última temporada de la serie de anime de Castlevania, un pestiño en mi opinión que, no obstante, ha conseguido el aplauso de crítica y público. ¿Y quién soy yo para contradecir a tal par de entes?

Más contenidos exclusivos:

Al borde de la realidad (T3). «Personas corrientes comparten con amigos y familiares horribles historias reales de su pasado. Espeluznantes reconstrucciones recrean los hechos.»

(T3). «Personas corrientes comparten con amigos y familiares horribles historias reales de su pasado. Espeluznantes reconstrucciones recrean los hechos.» El cielo te está esperando (T1). «Un joven con un don para los detalles, experto en limpiezas traumáticas, y su tío narran las historias de los fallecidos que quedaron sin contar a sus seres queridos.»

(T1). «Un joven con un don para los detalles, experto en limpiezas traumáticas, y su tío narran las historias de los fallecidos que quedaron sin contar a sus seres queridos.» El baile de los 41 . «Un diputado gay se casa con la hija del presidente mexicano, pero retoza con un joven en un club secreto. El escándalo no se hace esperar. Basada en una historia real.»

. «Un diputado gay se casa con la hija del presidente mexicano, pero retoza con un joven en un club secreto. El escándalo no se hace esperar. Basada en una historia real.» El dinero, en pocas palabras (T1). «Gastar, pedir prestado y ahorrar. Es hora de hablar del dinero y sus trampas: desde tarjetas de crédito y casinos hasta estafadores y préstamos para estudiantes.»

(T1). «Gastar, pedir prestado y ahorrar. Es hora de hablar del dinero y sus trampas: desde tarjetas de crédito y casinos hasta estafadores y préstamos para estudiantes.» Ferry . «Antes de crear un emporio de la droga, Ferry Bouman vuelve a su ciudad para vengarse. Allí se pondrá a prueba su lealtad y el amor le cambiará la vida.»

. «Antes de crear un emporio de la droga, Ferry Bouman vuelve a su ciudad para vengarse. Allí se pondrá a prueba su lealtad y el amor le cambiará la vida.» Halston (T1). «Su nombre construyó un imperio. Su estilo definió una era. El diseñador de moda estadounidense Halston alcanza la fama antes de empezar a perder el control de su vida.»

(T1). «Su nombre construyó un imperio. Su estilo definió una era. El diseñador de moda estadounidense Halston alcanza la fama antes de empezar a perder el control de su vida.» La casa del miedo . «Cuando una familia se muda de la gran ciudad a un pueblo remoto, dos jóvenes hermanos y sus nuevos amigos tratan de resolver el amenazante misterio que rodea a su hogar.»

. «Cuando una familia se muda de la gran ciudad a un pueblo remoto, dos jóvenes hermanos y sus nuevos amigos tratan de resolver el amenazante misterio que rodea a su hogar.» La familia Upshaw (T1). «En esta cómica serie, una familia afroamericana de clase trabajadora en Indiana lucha por una vida mejor y un hogar feliz mientras lidia con las dificultades cotidianas.»

(T1). «En esta cómica serie, una familia afroamericana de clase trabajadora en Indiana lucha por una vida mejor y un hogar feliz mientras lidia con las dificultades cotidianas.» La mujer en la ventana . «Una psicóloga confinada en casa por su agorafobia se obsesiona con sus nuevos vecinos… y con resolver el crimen brutal que presencia desde su ventana.»

. «Una psicóloga confinada en casa por su agorafobia se obsesiona con sus nuevos vecinos… y con resolver el crimen brutal que presencia desde su ventana.» Yo soy todas ellas. «Una implacable inspectora encuentra afinidades con un asesino que mata a los criminales que dirigen una poderosa red de tráfico de menores.»

Entra en catálogo:

Ángeles del mar: Sea Angels

Arianna

Bakugan: Armored Alliance (T1)

Beyblade Burst Rise (T1)

De cabo a cabo en bici

Duisburgo: Linaje sangriento

El increíble Hulk

El valor de ganar

En la cocina con Buuba (T1)

En un lugar maravilloso

Géminis

Kuroko no basket (T2)

La casa del miedo

La conjura

La startup

Mi Amigo Kubrick (S Is for Stanley)

Mujeres ricas de Nueva York (T4)

No seas malo

Pasión por la limpieza (T1)

Planes para mañana

Premonición

Proud Mary

Roxanne Lowit: Momentos mágicos

Si te fueras de mi lado

Una historia de miedo y de un cuchillo

Vida y muerte de Marina Abramovic, de Bob Wilson

Zum zum zum 2

HBO

HBO apenas estrena un par de contenidos originales, un documental y una película que no alegran demasiado su mermado catálogo, aunque ahí están los nuevos capítulos de sus series en emisión para ello.

Más contenidos exclusivos:

El crimen del siglo . «Documental de dos partes que denuncia a las grandes farmacéuticas, a los agentes políticos y regulaciones gubernamentales que permiten la sobreproducción, distribución imprudente y abuso de los opiáceos sintéticos.»

. «Documental de dos partes que denuncia a las grandes farmacéuticas, a los agentes políticos y regulaciones gubernamentales que permiten la sobreproducción, distribución imprudente y abuso de los opiáceos sintéticos.» Padre Nuestro. «El director Andrei y su novia se enteran de que van a ser padres. La futura madre carece de buenos ejemplos en su hogar desestructurado y el futuro padre debe hacer las paces con un padre con el que no tiene relación, ahora monje.»

Nuevos capítulos:

Batwoman (T2)

Bendita paciencia (T2)

DC’s Legends of Tomorrow (T6)

El cuento de la criada (T4)

El padrino de Harlem (T2)

Embrujadas (T3)

La extraordinaria playlist de Zoey (T2)

Legacies (T3)

Mare Of Easttown (T1)

Pose (T3)

Supergirl (T6)

The Nevers (T1)

Entra en catálogo:

Adiós, pequeña, adiós

Cold War

La chica del tren

La joven de la perla

Revolutionary Road

Scooby Doo y compañía (T2)

Sufragistas

Disney+

Algo peor lo lleva Disney+, cuyo lanzamiento más interesante, la primera temporada de La guerra de los mundos, es parte del catálogo de Star.

Nuevos capítulos:

La Remesa Mala (T1)

Los Simpson (T32)

Entra en catálogo:

El nuevo exótico hotel Marigold

Genius (T2)

(T2) High School Musical: El musical: La serie (T2)

La guerra de los mundos (T1)

(T1) Scrubs (T9)

Snake eyes (Ojos de serpiente)

Entra en catálogo:

The Incredible Hulk (T2)

Apple TV+

Y en cuanto a Apple TV+… un par de nuevos capítulos de su único par de series que todavía no han terminado la temporada.

Nuevos capítulos: