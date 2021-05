Modos de Minecraft: ¿en qué consiste cada uno?

Aunque solemos hablar de jugar al juego estrella de Mojang, lo cierto es que hay muchos usuarios que no conocen los diversos modos de Minecraft, y que proporcionan experiencias sustancialmente distintas. Y no, por si lo estás pensando, no hablo de los distintos enfoques que puede tener una partida dentro del modo survival (ya hablaremos de esto en otro momento), sino de modos de juego con distintas mecánicas, y que permiten explorarlo y disfrutarlo de distintas maneras.

En lo referido a partidas completas, principalmente son dos los modos que se emplean habitualmente: supervivencia y creativo, pero existen otros tres modos, menos comunes pero también interesantes, y que por lo tanto es recomendable conocer. Eso sí, antes de entrar a detallarlos, debes saber que no siempre son accesibles e, incluso en el caso de serlo, no siempre son útiles. Y con esto me refiero, principalmente, a Minecraft aventura.

Con respecto al primer punto, es decir, la posibilidad de elegir entre los diversos modos de Minecraft, si estás jugando una partida en modo local, puedes escoger entre ellos al crear una partida nueva y, si activas los trucos, podrás cambiar entre los diversos modos mediante el comando /gamemode seguido del modo que quieras emplear en el chat, o pulsando la tecla F3 y, sin soltarla, apretar F4. De este modo se abrirá un menú en el que, por cada pulsación en F4, cambiarás de un modo a otro.

Si estás jugando en un mapa local y no activaste los trucos al crearlo, de primeras no cambiar entre los modos de Minecraft, pero tienes una posibilidad que te permitirá hacerlo. Con el mapa abierto, pulsa la tecla Esc para ver el menú, pulsa el botón «Abrir en LAN» y, en el apartado de configuración que se mostrará, haz click en «Permitir trucos: NO», de modo que su leyenda cambie a «Permitir trucos: Sí», y a continuación pincha en «Iniciar un mundo en LAN». De este modo volverás al mapa y ya podrás alternar entre los modos de Minecraft.

NOTA: Ten en cuenta, eso sí, que si activas el mapa en LAN, además de abrir el acceso al mismo a otros jugadores con los que compartas tu red local, dejarás de pausar el juego cuando vayas al menú in-game del mismo. Dicho de otra manera, si tienes la costumbre de pausar el juego para ir a por un café, tendrás que asegurarte de quedar protegido antes de hacerlo, pues de lo contrario, puedes encontrarte una desagradable sorpresa cuando vuelvas a sentarte frente al PC. Además, si vas a querer alternar entre los modos de Minecraft más adelante, tendrás que volver a activar esta función cada vez que cargues el mapa.

Si juegas en un servidor, la posibilidad de cambiar entre los diversos modos de Minecraft no depende de ti, sino de su administrador, y lo más común es que no esté permitido. Consulta con sus responsables, quizá exista alguna modalidad (lo más común es que sea de pago) que te permite disfrutar de algunas de las ventajas del creativo, como volar, en supervivencia. Pero el resto de los modos, suelen estar limitados a los responsables y el equipo técnico.

Pero veamos, ahora sí, los modos de Minecraft y en qué consiste cada uno de ellos.

Minecraft Survival

Sin duda es el más común de los modos de Minecraft, y el que vas a encontrar en gran parte de los servidores, además de ser el que plantea más opciones y un mayor desafío al jugador. Tendrás que obtener recursos y procesarlos para sobrevivir en un mundo que puede oscilar entre ser pacífico o una verdadera pesadilla (esto es algo que, en las partidas en local, también puedes configurar a tu gusto al crear un mapa).

Esta es la modalidad en la que puedes elegir entre llevar una vida lo más apacible en la superficie, explorar el mapa en busca de las maravillas que guarda para ti, picar hasta llegar a las profundidades de la Tierra, indagar entre las posibilidades de automatización que proporciona la redstone, lanzarte al nether en busca de bastiones y netherita o, lo más osados, intentar llegar hasta el End para enfrentarte al dragón. O, como hacemos muchos, una mezcla de todo esto, con mapas cuya vida y jugabilidad se pueden mantener durante años. De los modos de Minecraft es, sin duda, el más completo.

Al hablar de los modos de Minecraft, hay quienes enumeran los diversos niveles de dificultad del modo de supervivencia como modos. No digo que esté bien ni que esté mal, pero personalmente prefiero considerarlos niveles dentro de un mismo modo, de la misma manera que lo hace el propio juego. Estos son los distintos niveles de dificultad de Minecraft Survival:

Pacífico: Su propio nombre lo indica, no tendrás que preocuparte por las criaturas malvadas en el overworld (el mapa principal), no tendrás que preocuparte por la comida y tu salud se recuperará automáticamente sin que tengas que hacer nada. Puedes morir por una caída desde una gran altura, por caer en la lava o ahogarte bajo el agua, pero estos son los únicos riesgos de una experiencia que, por lo demás, será tremendamente pacífica. Hay quienes lo confunden con el modo creativo, pero son dos modos de Minecraft distintos, aquí tendrás que recopilar materiales y procesarlos.

Fácil: Una buena primera toma de contacto con las fuerzas del mal de Minecraft. Ya hay criaturas malvadas en el overworld pero infligen menos daño que en los niveles siguientes, además de estar menos equipadas. También tendrás que empezar a preocuparte por la comida.

Normal: El más común de los niveles, aquí las criaturas ya hacen más daño, y el hambre puede llegar a dejar al jugador con el mínimo de vida. En este nivel repeler un ataque de varias criaturas ya se empieza a complicar, y es necesaria una mayor planificación para explorar el mapa y para bajar a minar.

Difícil: ¿Sin miedo a los desafíos? Entonces este es tu nivel. Poco recomendable, eso sí, para jugadores sin experiencia, las criaturas provocan mucho más daño, los zombies son capaces de abrir puertas de madera (adiós a la protección de tu hogar), las criaturas suelen tener armaduras y efectos que dificultan enfrentarse a ellos y los saqueadores se generan cerca de tu ubicación. Solo apto para jugadores muy pro y con una gran resistencia a la frustración.

Salvo casos muy específicos, este es el modo más común, el más disfrutado por los jugadores y el que verás en la mayoría de vídeos de YouTube y streams de Twitch.

Comando: /gamemode survival

Minecraft Extremo

De los modos de Minecraft este es, como su propio nombre indica, el más extremo y, por lo tanto, el más difícil. Lo puedes escoger, si atreves, en el selector inicial de los modos de Minecraft al crear un mapa nuevo. En su base, es similar al modo survival en nivel de dificultad difícil, , con los extras de que no podrás activar los trucos (es decir, no podrás cambiar entre los modos de Minecraft durante la partida), no podrás ajustar la dificultad posteriormente y, este es un factor clave, solo cuentas con una vida. Si mueres acabará la partida y, si es una partida multijugador, ya solo podrás disfrutarla en el modo espectador.

La única excepción a esto la marca lo que te contamos al principio, activar los trucos al abrir el modo LAN, en ese caso sí que podrás tanto emplear comandos en el chat como cambiar entre los modos de Minecraft durante la partida.

Comando: No se puede activar mediante comandos, solo al crear el mapa.

Minecraft Creative

El segundo de lo modos de Minecraft más populares es, sin duda, el creativo. Aquí los límites los marca tu imaginación, ya que no tendrás que preocuparte ni por criaturas, ni por recursos ni por comida… aquí el desafío es, como su propio nombre indica, creativo, pues tendrás acceso ilimitado a todos los materiales, podrás destruir todo tipo de bloques (incluida la roca base) con un simple toque y sin necesidad de pico y, por si todo esto te parece poco, podrás volar.

A la hora de crear mapas personalizados y grandes construcciones, el creativo suele ser el modo elegido por la mayoría de los jugadores. Por ejemplo, si recuerdas el mapa personalizado de Harry Potter, basta un rápido vistazo al mapa para tener claro que fue diseñado en el modo creativo. De los modos de Minecraft, sin duda este es el ideal para quienes quieran explotar su potencial creativo sin preocuparse de que un creeper pueda, en un segundo, destruir el trabajo de varias horas.

Comando: /gamemode creative

Minecraft Aventura

De los modos de Minecraft, rara vez, por no decir nunca, escogerás este. Y, sin embargo, los creadores de mapas sí que lo emplean de manera habitual. Y es que este modo toma gran parte de los elementos de survival, pero permite al creador modificar las mecánicas para ajustarlas a sus preferencias. De este modo, se puede crear una experiencia personalizada y adaptada al propósito del mapa, evitando por ejemplo que el jugador pueda romper bloques o modificar elementos.

La principal razón para elegirlo al crear un mapa es que vayas a editarlo en creativo para, posteriormente, compartirlo con otros jugadores. Y lo que no tiene ningún sentido, aunque se puede hacer, es activarlo en una partida normal.

Comando: /gamemode adventure

Modo espectador

Seguro que en más de una ocasión has visto imágenes de Minecraft como la que abre la noticia sobre las cuevas fideo de Minecraft 1.17. Es una vista del subsuelo en la que los bloques de roca son transparentes, y que te permite ver fácilmente (cuando te acostumbras a esta vista) la estructura del subsuelo. Y no solo eso, en este modo te puedes mover libremente por todo el mapa, cruzando bloques como si no existieran. Cuando estás en modo espectador, no activas los chunks de tu entorno y, por lo tanto, cualquier elemento que dependa de la presencia del jugador para activarse, permanecerá inactivo.

Tampoco podrás interactuar con bloques, criaturas, dispositivos, etcétera. Podrás ver el contenido de los cofres pero no interactuar con el mismo y no tendrás inventario. De los modos de Minecraft, éste es el único que no cuenta con una mecánica de juego, solo resulta útil para explorar el mapa.

Comando: /gamemode spectator

Estos son los modos de Minecraft. La inmensa mayoría de los jugadores solo emplean survival y creative, los más osados se lanzan el modo extremo, quienes juegan en mapas y desafíos creados por terceros experimentan el modo aventura, y los prospectores de terreno no escatiman en dar el salto el modo observador para descubrir los secretos del subsuelo, las montañas y las construcciones de terceros.

¿Qué modos de Minecraft empleas tú? ¿Eres de survival, de creativo, combinas ambos? ¿Has creado alguna vez un mapa en modo aventura? ¿Hay algún modo que no conocieras y que vayas a probar próximamente?