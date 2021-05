Minecraft 1.17: de espaguetis a fideos

Parece que, a la hora de buscar inspiración para Minecraft 1.17, sus creadores no solo observaron la obra del ilustrador sueco John Bauer (uno de los referentes citados por Agnes Larsson en la Minecraft Live del año pasado para definir las cuevas exuberantes). No, parece que también han optado por elementos más mundanos para definir cómo será el subsuelo de Minecraft a partir de la actualización de Navidad (recuerda que las novedades de las cuevas se han aplazado hasta fin de año) y, aún diría más, es posible que el cénit de la inspiración llegara cuando se acercaba la hora de comer, ese incómodo momento en el que el estómago empieza a recordarte que es su momento.

Y es que si una de las novedades que ya esperábamos en Minecraft 1.17 son las cuevas espagueti, con la publicación de la snapshot 21w17a nos encontramos con un nuevo tipo de cueva, las noodle caves, es decir, las cuevas «fideo». Me cuesta muy poco imaginar a un miembro del equipo de desarrollo, pensando en un enorme bol de ramen (o puede que incluso dando buena cuenta de él) y que, al reparar en la interesante estructura que dibujan los fideos, se encontrara cara a cara con la inspiración.

No son muchas las novedades que encontramos la snapshot 21w17a de Minecraft 1.17 o, para ser más exactos, de la parte de Minecraft 1.17 que verá la luz en verano (aún estamos a la espera de saber si la actualización de invierno se llamará 1.17b, 1.18 o, simplemente, 1.17.n). En resumen, ahora los bloques de cobre darán 2 o 3 unidades de cobre en bruto (más si empleas un pico con Fortuna), pero como contrapartida ahora serán necesarias nueve unidades de cobre crudo para crear un lingote. Se modifican las texturas de los minerales en bruto y ahora es posible plantar Dripleaves en bloques de musgo.

Lo interesante llega al descargar el datapack Cliffs & Mountains. Como recordarás, ya te contamos que desde el anuncio del retraso en la llegada de las nuevas cuevas, Mojang ha estado publicando, junto a cada snapshot, un datapack con el que es posible comprobar cómo va avanzando el trabajo en todo lo referido a las cuevas de Minecraft 1.17. Cualquier usuario que lo desee puede descargar el datapack y probarlo junto con la snapshot, si bien no podrá emplearlo en mundos creados con versiones anteriores de Minecraft, pues las nuevas cuevas todavía no son compatibles con mundos antiguos.

Y como decía, la parte más interesante de esta actualización son las cuevas fideo. Si las cueva espagueti que ya vimos en snapshots anteriores te parecieron un poco claustrofóbicas, imagina tomar una por ambos extremos y estirarla, para hacerla mucho más larga y, por supuesto, estrecha. En las noodle caves de Minecraft 1.17 no podrás saltar (solo tienen dos bloques de altura), su perfil es tremendamente irregular y no será fácil encontrarlas. Existe una cierta discusión sobre si aportan algo interesante a la experiencia de juego, si las has probado me gustaría conocer tu opinión al respecto.

Otra novedad que encontramos al instalar el datapack en la snapshot son las betas alargadas de minerales. Y es que son tan largas que Mojang ahora las denomina venas, pues puede recorrer una enorme parte del subsuelo. Tampoco será fácil encontrarlas, pero hacerlo se traducirá en volver a casa con los bolsillos llenos del mineral del que estén formadas. Era evidente, y ahora se está demostrando, que reinventar el subsuelo de Minecraft 1.17 obligaría, también, a reorganizar por completo la distribución de los minerales.

Todo apunta a que, en los próximos meses, las snapshots de Minecraft 1.17 ya apenas traerán novedades destacables. Parece que ya está hecho casi todo el trabajo y, en consecuencia, encontraremos novedades menores y, sobre todo, resolución de fallos detectados en las snapshots anteriores. Hasta la publicación de Minecraft 1.17, lo verdaderamente interesante será descargar el datapack asociado a cada snapshot para comprobar qué está pasando en el subsuelo. Afortunadamente, Mojang los publica de manera regular, por lo que podremos saciar nuestra curiosidad.

Será tras la publicación de Minecraft 1.17, cuando las snapshots volverán a incluir, en principio, todos los avances relacionados con las montañas y las cuevas. Quizá no en las primeras, que puede que se dediquen a ajustes sobre la versión inicial, pero si no mucho más tarde

.