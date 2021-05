Chrome mejorará la integración de las aplicaciones web

Chrome fue el pionero en llevar las aplicaciones web al escritorio de PC -y más tarde, al móvil- y según parece, va a ser el que termine de pulirlas como se debe, ofreciendo una integración entre ellas mismas que todavía está en desarrollo temprano, pero que suena muy bien.

Ya sabes lo que son las aplicaciones web, cuando hablamos de ellas en el contexto de navegadores web: las mismas aplicaciones web que puedes usar abriendo el navegador, pero mejor integradas en el escritorio; cual acceso directo de antaño, pero adaptadas a las exigencias de hoy en día. De hecho, así ha sido la transición de esta funcionalidad: de meros accesos directos de páginas web con una interfaz ligeramente retocada para que se vean mejor, a su actual evolución, las aplicaciones web progresivas (Progressive Web Apps o PWA).

En ambos casos, el funcionamiento de estas aplicaciones web es prácticamente idéntico: las instalas y las usas (!). Con más detalle, hay sitios que el propio navegador comunica que se pueden instalar como PWA y los hay -todos, en general- que se pueden instalar a mano aunque el resultado, cabe repetir, es el mismo: una aplicación web que se abrirá de manera semiindependiente, quitando de la vista las barras de herramientas y pestañas del navegador y mejorando la integración con el escritorio, el menú de aplicaciones y otros detalles.

Si las usas o has usado alguna vez sabes de sobra de qué hablamos y si no, tú te lo pierdes, así que te recomiendo echarle un vistazo a los enlaces anterior. Pero suponiendo que lo sabes, también sabrás de una de sus carencias, y es que ese aspecto de aplicación cuasi nativa salta por lo aires cuando pulsas un enlace dentro de la aplicación… ya que se abre en el navegador. Y tiene su sentido, excepto cuando no lo tiene.

Imagina, por ejemplo, que estás usando una aplicación web de estas con Google Docs… y entonces pulsas un enlace que dirige a otro documento, que puede ser de texto, o una hoja de cálculo… ¿No sería genial que se abriera, en lugar de en una nueva pestaña del navegador, en la aplicación web adecuada, tal y como pasaría en una aplicación de escritorio nativa? Eso es, ni más ni menos, la novedad que prepara Google para mejorar la integración de las aplicaciones web en Chrome, denominada como «PWA Sub Apps«.

Cuándo llegará esta característica a Chrome no se sabe, porque se empieza a probar ahora en la versión en desarrollo del navegador, pero sin duda que será bienvenida. Además, el soporte de PWA es parte de Chromium, por lo que cualquiera de sus derivados lo tiene a su disposición, aun cuando en estos momentos solo el propio Chrome y Microsoft Edge ofrecen una implementación de calidad. Firefox, por otro lado, camina a la inversa y… poco más que comentar, salvo que Mozilla se equivoca, una vez más.

En otro orden de dispositivos, Google también prepara cambios en las aplicaciones web en Android.