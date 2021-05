Clubhouse para Android ya está disponible en todo el mundo

Ya puedes descargar Clubhouse para Android, sin importar dónde vivas. La aplicación de la red social de moda -solo en la periferia, eso sí- llega así al sistema operativo de Google sin más limitaciones geográficas, pero con las habituales de esta plataforma, cuyo futuro no parece muy claro con la competencia que le está saliendo.

Clubhouse tiene la pinta de ser uno de esos ‘fenómenos’ que aparecen de vez en cuando, llaman mucho la atención, crean escuela y terminan desapareciendo rápidamente, engullidos por un lastre que la competencia se afana en corregir. El acierto de Clubhouse es obvio: llevar los chats de voz a un nuevo nivel; como es obvio el lastre, esa pátina de exclusividad un tanto estúpida con la que han querido plantear su propuesta.

Sea como fuere, Clubhouse sigue ahí y después de abrir sus puertas únicamente para los usuarios de iOS y ni siquiera para todos, pues se trata de una aplicación a la que solo se puede acceder mediante invitación, hace un par de semanas que por fin llegó a Android… con una limitación más sangrante si cabe, ya que solo estaba disponible en Estados Unidos. Pero la espera ha terminado y la descarga de Clubhouse para Android ya está al alcance de todo el mundo.

Dear everyone, everywhere: @Android is officially live across the globe!

❤️👋

— Clubhouse (@Clubhouse) May 21, 2021