La distancia, y los obstáculos, pueden tener un gran impacto en la velocidad del Wi-Fi, esto es algo que ya os hemos contado en ocasiones anteriores. Los que nos leéis a diario también sabéis que no todos los materiales afectan por igual, y que las interferencias también juegan un papel importante.

Para maximizar la velocidad del Wi-Fi, evitar zonas muertas, y hacer que este llegue a todos los rincones de nuestro hogar de una manera óptima, es necesario utilizar un buen router y cuidar al máximo su colocación. Entiendo que esto no siempre es fácil, sobre todo cuando queremos conectar al router determinados dispositivos o equipos de forma cableada, ya que en ese caso estaremos limitando su colocación a una habitación en concreto, pero incluso en esa situación, es posible lograr una colocación óptima.

Hoy quiero volver a hablar con vosotros de este tema, pero con una perspectiva real basada en la velocidad del Wi-Fi que tengo en casa, partiendo de diferentes ubicaciones para que podáis entender mejor el impacto que pueden tener la distancia y los obstáculos, y para que veáis lo variable que puede ser el Wi-Fi en función de ambos aspectos.

Velocidad del Wi-Fi: la diferencia de una habitación a otra puede ser enorme

Antes de nada vamos a ver las claves de mi conexión a Internet. Tengo contratada una tarifa de 900 Gbps, basada en fibra óptica simétrica. Por cable, como podéis ver, recibo una velocidad excelente, lo que confirma que tengo un buen servicio, ¿pero qué pasa con el Wi-Fi? Vamos a verlo.

Situado en la misma habitación donde tengo el router, utilizando un iPhone 8 Plus, y a menos de medio metro del router, la velocidad que recibo bajo Wi-Fi 5 es de 525,13 Mbps. No está nada mal, pero la diferencia es considerable frente a lo que recibo con la conexión cableada. Si me coloco justo pegado al router, a unos pocos centímetros de este, la velocidad sube hasta los 595,15 Mbps.

Al moverme a una habitación cercana, situada a unos pocos metros de distancia, y con dos paredes delgadas de por medio, y una puerta cerrada, la velocidad se reduce a 238 Mbps. Si me voy al salón, que está a una distancia ligeramente mayor que dicha habitación, y dejo las puertas abiertas, la velocidad que registro justo donde esta la tele es de 253,23 Mbps. En el dormitorio, que es la habitación más lejana, con dos muros de por medio y las puertas abiertas, la velocidad se reduce hasta los 64,74 Mbps. Es baja, pero suficiente para lo poco que utilizo Internet en esa ubicación.

No tengo ninguna zona muerta, a pesar de que me no tengo colocado el router en una posición céntrica por la ubicación de la habitación donde se encuentra mi PC conectado a este por cable. Para maximizar el alcance del router, lo situé encima de la mesa de trabajo, que es un poco más alta de lo normal, y está libre de obstáculos que puedan limitar su alcance.

Espero que esto os haya servido para ver que es totalmente normal que la velocidad del Wi-Fi se reduzca a la mitad con solo irnos de una habitación a otra, y que podéis mejorar el rendimiento reduciendo los obstáculos, mejorando la colocación del router y dejando las puertas abiertas.

