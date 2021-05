Gabe Newell adelanta un posible futuro de Steam en consolas

Pese a su asilo en Nueva Zelanda tras el inicio de la pandemia, Gabe Newell ha permanecido trabajando en los proyectos de Valve y Steam desde la sombra de la escena general, centrando sus apariciones en pequeñas conferencias o entrevistas en las que soltó pequeñas bombas mediáticas como la relación de Half-Life Alyx y Half-Life 3, su posición entre PS5 y Xbox Series X, o el desarrollo ya en marcha de nuevos juegos inéditos (¿Alguien ha dicho Half-Life 3?).

Sin embargo, esta semana ha vuelto a protagonizar una nueva filtración, con su visita al Sancta Maria College en Auckland, Nueva Zelanda, para hablar con los estudiantes y responder preguntas sobre su profesión. Y es que tal y como se escucha en la charla grabada y compartida en Reddit, cuando se le preguntó si Steam portaría juegos adicionales a las consolas o se mantendría enfocado en exclusiva en PC, Newell tuvo una respuesta particularmente interesante:

«Tendrá una mejor idea de eso para fines de este año […] Y no será la respuesta que esperabas. Dirás ‘¡Ah-ha! Ahora entiendo de lo que estaba hablando’«.

Una respuesta poco concreta pero una vez más rompedora, que como de costumbre cuando hablamos de Gabe, nos deja en una nueva situación de incertidumbre. Obviamente, todo apunta a que Valve tiene algún tipo de planes con respecto a las consolas, pero con un campo totalmente abierto, podría significar cualquier cosa: ¿Dará Steam el salto a consolas como un servicio de suscripción? ¿Está Valve preparando un nuevo título multiplataforma? (En serio, ¿alguien ha dicho Half-Life 3?)

Por otra parte, recientemente hemos visto numerosos movimientos entre los servicios digitales y de suscripción de las consolas, con nuevos acuerdos como la salida los juegos de EA de su plataforma propia Origin, los cuales también se integraron con la propia Steam. Sin embargo, justo aquí está el problema. Y es que cuando hablamos de Valve, tendemos a pensar más en la propia plataforma de juegos de Steam, y no en la propia desarrolladora.

Es por eso por lo que no puedo dejar de plantearme, ¿qué ocurriría si de repente todos los títulos originales de la compañía, con sagas clásicas como Team Fortress, Day of Defeat, Left 4 Dead, DOTA, Portal, y cómo no, Half-Life viesen el salto a las consolas de nueva generación de Sony, Microsoft o Nintendo?

Aunque ya en el pasado hemos visto algunas pequeñas tomas de contacto, las últimas colaboraciones vistan se remiten a Xbox 360 y PS3. Y es que sin duda Valve siempre se ha caracterizado por su gran hermetismo y exclusividad con respecto a PC, pero aunque algunos de estos juegos gozan de una popularidad prácticamente eterna, todavía

Por desgracia, por el momento no podemos más que especular hasta final de año, esperando que la propia fecha adelantada por Newell esté relacionada con algún anuncio real.