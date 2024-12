El BOOX Note Air4 C se presenta como una evolución natural de la ya impresionante línea Note Air de Onyx BOOX, llevando la tecnología de tinta electrónica a un nuevo nivel. Diseñado para satisfacer tanto a lectores ávidos como a profesionales que buscan una herramienta de productividad versátil, el Note Air4C combina un diseño elegante, una pantalla a color mejorada y un ecosistema software robusto. Pero ¿realmente está a la altura de las expectativas? Hemos tenido la oportunidad de probarlo unas semanas para comprobarlo.

Desde el primer momento, el Note Air4 C impresiona con su construcción. Manteniendo el diseño ultradelgado que caracteriza a la línea Air, el dispositivo es tanto visualmente atractivo como ergonómico. Con un grosor de apenas 5,8 mm. y un peso de 420 gr., es lo suficientemente liviano para largas sesiones de lectura o escritura, pero también cuenta con la robustez necesaria para resistir el desgaste del uso diario (en cualquier caso, la funda incluida es un elemento obligatorio).

El cuerpo está construido en aluminio anodizado, lo que le proporciona un tacto premium y una resistencia notable a pequeños roces. Una de las mejoras sutiles en este modelo es el acabado mate en el chasis, que minimiza las huellas dactilares y le da un aspecto siempre limpio. Además, el bisel lateral más ancho sigue presente, diseñado para facilitar el agarre y reducir la fatiga durante el uso prolongado en las manos.

La ubicación del puerto USB-C se mantiene en el lateral izquierdo así que es complicado cargarlo con la funda puesta. Afortunadamente y como veremos en el artículo, la autonomía es tan amplia que rara vez resulta una molesta, incluso si somos usuarios intensivos.

La verdadera protagonista del Note Air4 C es su pantalla de 10,3 pulgadas con tecnología Kaleido 3. Con una resolución de 1860 x 2480 píxeles en blanco y negro (300 ppp) y 930 x 1240 píxeles en color (150 ppp), ofrece una experiencia visual fantástica, especialmente en contenido a color como gráficos, cómics o documentos con gráficos, esquemas o resaltados.

Los colores son significativamente más vibrantes que en las generaciones anteriores de Kaleido y la nitidez es brutal. Además, he notado fondos más claros que en el modelo anterior a color, mejorando la legibilidad sin comprometer la comodidad visual. Esto hace que el Air4C sea una opción atractiva para quienes necesitan combinar lectura y trabajo con elementos visuales a color.

La pantalla también incluye una iluminación frontal con temperatura ajustable, permitiendo adaptar el dispositivo a diferentes condiciones de luz. Funciona realmente bien y mi sensación es de mejora importante respecto a la generación anterior, aunque, como ocurre con cualquier pantalla de tinta electrónica a color la superficie es ligeramente más oscura que los modelos monocromáticos. En cualquier caso, una concesión razonable dado el salto tecnológico hacia el color.

El Note Air4 C está equipado con un procesador Qualcomm Snapdragon 750G de ocho núcleos, acompañado de 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Esta combinación asegura un rendimiento fluido en cualquier escenario, incluso usando varias aplicaciones a la vez. Los PDF muy pesados si pueden tardar algo más en cargar y podemos notar pequeños tirones comparado con el trabajo en un ordenador potente o una tablet de alta gama pero, de nuevo, la gozada de leer y anotar en esta pantalla hace que lo olvidemos rápidamente.

El almacenamiento interno es inmenso para el tipo de archivo con el que se suele trabajar en estos dispositivos pero, además, existe la posibilidad de expandirlo mediante tarjetas microSD de hasta 2 TB. Además, el soporte para servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive y Dropbox facilita mantener tus archivos organizados y accesibles en cualquier momento. Una recomendación personal: es una buena práctica dejar al menos un 10% del espacio libre para archivos de caché y restos de aplicaciones.

En cuanto a la batería, con 3.700 mAh, el Note Air4 C ofrece una autonomía fantástica aunque ligeramente inferior a los dispositivos de tinta electrónica monocromática debido a las demandas energéticas de la pantalla a color. Con un uso moderado, puedes esperar entre 5 y 7 días de duración, dependiendo del brillo de la pantalla y el uso de conectividad Wi-Fi o Bluetooth.

El software es otro punto fuerte del Note Air4 C. Sobre la base de un Android 13 muy aligerado, el dispositivo ofrece acceso completo a la Google Play Store, lo que significa que puedes instalar tus aplicaciones favoritas, desde lectores de cómics hasta herramientas de productividad como Obsidian o Microsoft Office. Esto lo diferencia de competidores como el Kindle Scribe, que está más limitado en cuanto a flexibilidad de software.

La interfaz de usuario ha sido rediseñada para una experiencia más intuitiva. Ahora incluye widgets personalizables que permiten acceder rápidamente a tu biblioteca, notas y aplicaciones más usadas. También hay mejoras en la multitarea, permitiéndote dividir la pantalla para trabajar en dos aplicaciones al mismo tiempo. Todo esto tiene sentido ahora, cuando contamos con un hardware suficiente para que sea práctico y fluido en el día a día.

La aplicación nativa NeoReader sigue siendo una de las mejores del mercado. Compatible con una amplia gama de formatos, como PDF, EPUB, MOBI y CBR, ofrece herramientas avanzadas de anotación y lectura en voz alta. La función de redimensión automática en documentos PDF es particularmente útil para adaptar el texto a la pantalla y facilitar la lectura.

El lápiz óptico incluido es otro aspecto destacado. Con sensibilidad a la presión y baja latencia, escribir o dibujar en el Note Air4 C es una experiencia natural y fluida. Como nos pasó en el modelo anterior, echamos de menos un punto más de calidad en la construcción y un tacto y aspecto más premium, teniendo en cuenta el precio del dispositivo.

El BOOX Note Air4 C se posiciona como una evolución directa del Note Air3 C, y aunque a simple vista puedan parecer similares, las mejoras en este nuevo modelo son significativas. El nuevo modelo cuenta con un procesador un 50% más potente, 6 Gbytes de RAM (frente a 4 Gbytes) y está actualizado a la última versión de Android. Si tenemos el anterior, no veo necesaria la actualización pero si vamos a comprar uno nuevo la decisión debería ser el Air 4 C, especialmente con un horizonte de uso de al menos 3-4 años.

En cuanto al diseño, aunque ambos dispositivos mantienen un perfil ultradelgado y un cuerpo de aluminio, el Note Air4 C introduce pequeños refinamientos que mejoran la experiencia de usuario. El acabado mate del Air4 C no solo reduce las huellas dactilares, sino que también da una sensación de mayor calidad en la mano.

BOOX Note Air4C vs Note Air3C

Característica Note Air4 C Note Air3 C Categoría Tableta de tinta electrónica Tableta de tinta electrónica Pantalla Pantalla a color Pantalla a color Resolución B/N: 1860 x 2480 (300 PPI), Color: 930 x 1240 (150 PPI) B/N: 1860 x 2480 (300 PPI), Color: 930 x 1240 (150 PPI) Procesador Qualcomm Snapdragon 690 o Snapdragon 750G de 8 núcleos Qualcomm Snapdragon 665 Tecnología de refresco Tecnología Boox Super Refresh Tecnología Boox Super Refresh Sistema operativo Android 13 Android 12 Ranura para tarjeta microSD Sí Sí RAM y almacenamiento 6GB + 64GB 4GB + 64GB Capacidad de batería 3700 mAh 3700 mAh Compatibilidad con teclado No No Grosor 5.8 mm 5.8 mm Peso 420 g 430 g Precio 549,99 € 549,99 €

Conclusiones

El BOOX Note Air4 C es un dispositivo que no solo continúa con la sólida tradición de innovación de Onyx BOOX, sino que establece un nuevo estándar en el segmento de tabletas de tinta electrónica a color. Las mejoras respecto al Note Air3C son claras en términos de rendimiento, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan lo último en tecnología de tinta electrónica.

Aunque no está exento de limitaciones, como una ligera pérdida de autonomía frente a modelos monocromáticos y un precio que podría ser elevado para algunos usuarios, las capacidades que ofrece justifican el precio para quienes valoran la innovación y la versatilidad. Si realmente vamos a sacarle partido, es una compra que se puede amortizar en poco tiempo.

En resumen, el Note Air4 C es una excelente elección para quienes necesitan un dispositivo de lectura, toma de notas y gestión de documentos que combine el salto al color con las ventajas asociadas a la tinta electrónica.

Más información | BOOX