GeForce RTX 3080 Ti, análisis: Mirando a lo más alto

La GeForce RTX 3080 Ti es una tarjeta gráfica de gama alta que ha dado mucho de qué hablar durante las últimas semanas. En numerosas ocasiones habíamos visto sus posibles especificaciones, y también su supuesta fecha de lanzamiento, pero al final su llegada se acabó retrasando ligeramente, al pasar del mes de mayo al mes de junio.

Hoy, por fin, puedo compartir con vosotros todas las claves de la GeForce RTX 3080 Ti, un modelo muy esperado que mantiene viva la esencia de la serie «Ti» de NVIDIA, y que se perfila como una digna sucesora de la GeForce RTX 2080 Ti, ya que, como veremos en este análisis, no solo es capaz de ofrecer un rendimiento muy superior al de aquella, sino que además queda en una posición muy similar a la RTX 3090, manteniendo un precio mucho más razonable.

Esa es, precisamente, la esencia que diferencia a la serie «Ti», el ofrecer un rendimiento muy parecido, o incluso casi idéntico en muchos escenarios, a un modelo superior, pero con un precio muy más asequible. La GeForce RTX 2080 Ti es, sin duda, un excelente ejemplo, ya que ofrecía un rendimiento, en juegos, prácticamente idéntico al de la NVIDIA TITAN RTX, pero costaba la mitad que aquella. La segunda tenía una cantidad de shaders ligeramente superior, y venía con más memoria gráfica, pero su GPU funcionaba a una frecuencia inferior.

Curiosamente, con las GeForce RTX 3080 Ti y GeForce RTX 3090 nos encontramos en una situación similar, puesto que la primera también cuenta con menos memoria gráfica que la segunda, pero sus especificaciones a nivel de GPU son casi idénticas, y esto le permite ofrecer un rendimiento tan bueno que es capaz de «echar un pulso» a su hermana mayor, siempre que nos movamos en escenarios donde los 24 GB de la RTX 3090 no puedan marcar la diferencia.

Antes de empezar con el análisis queremos agradecer a NVIDIA que nos haya enviado una unidad de la GeForce RTX 3080 Ti, y por habernos dejado trabajar con total libertad. Dicho esto, os invito a poneros cómodos, ya que hay muchas cosas que leer. ¡Empezamos!

GeForce RTX 3080 Ti: El reto de mejorar un producto que ya era excelente

La GeForce RTX 3080 Ti es una tarjeta gráfica de gama alta que posiciona entre la GeForce RTX 3080 y la GeForce RTX 3090. En líneas generales, puedo decir que aunque queda más cerca de la segunda en lo que a especificaciones generales, al tenerla en las manos me ha dado un «déjà vu», y es que las sensaciones que me ha transmitido han sido las mismas que la GeForce RTX 3080, una tarjeta gráfica que tuve la oportunidad de analizar en su momento y que, como sabrán muchos de nuestros lectores, monté en mi nuevo PC.

Tanto por tamaño como por diseño y peso queda claro, desde el primer momento, que la GeForce RTX 3080 Ti y la GeForce RTX 3080 están hermanadas, y esto es bueno. Como dije en el análisis de la segunda, el diseño Founders Edition que ha utilizado NVIDIA en las RTX serie 30 me parece el más bonito y el más cuidado que he visto hasta la fecha, tanto que en su momento tuve la oportunidad de hacerme con la GeForce RTX 3080 personalizada, pero tuve claro desde el principio que quería el modelo Founders Edition.

La GeForce RTX 3080 Ti tiene una línea marcadamente minimalista que combina un acabado en color negro con toques de color dorado achampanado. El resultado es simplemente fantástico, la tarjeta derrocha calidad y tiene un peso considerable, algo perfectamente comprensible, ya que integra un sistema de refrigeración de alto rendimiento. Dicho sistema de refrigeración parte de la misma base que os explicamos cuando analizamos la GeForce RTX 3080, lo que significa que tenemos un total de cuatro elementos clave:

Una placa metálica en la parte trasera que aporta rigidez al PCB, y que contribuye a refrigerar la tarjeta gráfica.

que aporta rigidez al PCB, y que contribuye a refrigerar la tarjeta gráfica. Un enorme radiador con espacio para dos ventiladores colocados en posiciones totalmente opuestas.

colocados en posiciones totalmente opuestas. Un sistema de cámara de vapor y tubos de calor que hace contacto directo con la GPU, y con otros elementos clave de la tarjeta gráfica, incluyendo tanto la memoria como el VRM.

que hace contacto directo con la GPU, y con otros elementos clave de la tarjeta gráfica, incluyendo tanto la memoria como el VRM. Dos ventiladores de 85 mm que trabajan del mismo modo que en las RTX 3080 y RTX 3090: el ventilador inferior toma aire frío de la parte baja y lo expulsa por la parte posterior de la tarjeta. Este está más cerca de la zona de salida del aire caliente, mientras que el ventilador superior toma aire frío de una parte más cercana a los ventiladores frontales del equipo, y el aire caliente sale por arriba, quedando muy cerca del ventilador trasero del equipo, lo que facilita el trabajo de este y reduce la posibilidad de que se acumule el aire caliente.

En la parte trasera nos encontramos con tres conectores DisplayPort 1.4a y una salida HDMI 2.1. La chapa metálica trasera confirma que estamos ante un diseño de doble ranura, lo que significa que no ocupa tres ranuras, como la RTX 3090. Sus medidas son de 28,5 cm x 11,2 cm (largo y ancho), y necesita de un conector de alimentación de 12 pines para funcionar, aunque no debéis preocuparos, ya que viene con el clásico adaptador que nos permitirá utilizar dos conectores de 8 pines.

Para moverla sin problemas necesitaremos una fuente de alimentación de, al menos, 750 vatios. NVIDIA indica que puede funcionar con fuentes inferiores, siempre que estas sean de alta calidad y que el consumo del resto de componentes que forman nuestro equipo sea moderado.

Tanto por diseño como por calidad de construcción, la GeForce RTX 3080 Ti posiciona en un nivel sobresaliente, y mantiene el toque de iluminación LED de dos zonas que vimos en su hermana menor, lo que significa que tanto la serigrafía como la muesca en «V» que se sitúa justo debajo del ventilador superior están iluminadas. Con el software iCUE podría personalizar esa iluminación y elegir entre diferentes colores, pero no he podido hacerlo con la GeForce RTX 3080 Ti, quizá porque todavía no tiene soporte en la plataforma de Corsair.

Ampere repite en la GeForce RTX 3080 Ti: La importancia de la especialización

El corazón de la GeForce RTX 3080 Ti está formado por un chip gráfico GA102, fabricado en proceso de 8 nm, el mismo que hemos visto en la GeForce RTX 3090, aunque con tres pequeñas particularidades: tiene dos unidades SM desactivadas, dispone de la mitad de memoria gráfica (12 GB en total frente a los 24 GB de la RTX 3090) y viene con un limitador de rendimiento en minería. Es importante tener claro que este limitador no afecta para nada al rendimiento de la tarjeta gráfica en juegos, y está pensado para que este modelo sea atractivo para los jugadores, y no para los mineros.

Lanzando una mirada más profunda, a nivel de silicio, nos encontramos con la clásica división en núcleos especializados que NVIDIA introdujo con Turing, y que ha mantenido con Ampere. El GA102 está formado por los bloques GPCs (Graphics Processing Clusters), que es el bloque dominante, ya que integra todos los elementos clave de procesamiento gráfico, y se subdivide en los TPCs (Texture Processing Clusters), SMs (Streaming Multiprocessors), ROPs (Raster Operators) y las controladoras de memoria. En total, este núcleo gráfico suma:

7 GPCs.

42 TPCs.

84 SMs (la GeForce RTX 3080 Ti tiene 80 unidades activas).

Cada unidad GPC integra un motor de rasterizado y dos particiones de ROPs con ocho unidades en cada una. Esto representa un avance importante en Ampere, aunque no es el único, ya que como recordarán muchos de nuestros lectores NVIDIA también aprovechó la llegada de esta nueva arquitectura para cambiar la configuración de la unidad SM. El GPC también viene con seis TPCs, y cada uno de ellos incluye dos SMs y un PolyMorph Engine.

La unidad SM, que es la más conocida a nivel general, integra un total de 128 shaders, el doble que una unidad SM basada en Turing, viene con cuatro núcleos tensor de tercera generación, integra cuatro unidades de texturizado y un núcleo RT, y dispone de 128 KB de caché L1 compartida. De esos 128 shaders, la mitad pueden trabajar con operaciones FP32 e INT32 de forma concurrente, mientras que la otra mitad trabajan se limitan a operaciones FP32.

El subsistema de memoria consiste en un total de doce controladoras de memoria de 32 bits cada una, lo que nos deja un bus de 384 bits. Cada controladora tiene 512 KB de caché L2, lo que arroja un total de 6 MB de caché L2. En el caso de la GeForce RTX 3080 Ti, el subsistema de memoria se acompaña de un total de 12 GB de GDDR6X funcionando a 19 GHz, lo que nos deja un ancho de banda de 912 GB/s, una cifra impresionante que, hasta hace relativamente poco, habría sido imposible sin recurrir a la carísima, y poco práctica, memoria HBM.

Ya lo habíamos anticipado, la especialización sigue jugando un papel fundamental en Ampere, porque permite dividir la carga gráfica que representa un juego entre distintos núcleos que están diseñados para trabajar, de forma eficiente, con tareas concretas. Como podemos ver en la imagen adjunta, la unidad SM se ocupa de las tareas tradicionales asociadas al rasterizado, texturizado y sombreado, mientras que los núcleos RT aceleran toda la carga de trabajo asociada al trazado de rayos, y los núcleos tensor hacen lo propio con la reducción de ruido y las cargas vinculadas a la inteligencia artificial, y al aprendizaje profundo.

Esa conjunción de diferentes tipos de núcleos especializados es lo que permite que los shaders se liberen, de forma plena, del trabajo extra que supone el trazado de rayos, y que esta se resuelva a través de los núcleos RT. Dichos núcleos realizan las siguientes tareas:

El cálculo de las intersecciones transversales BVH, y las intersecciones rayo-triángulo.

Determinan las intersecciones delimitadoras de cuadro y el sistema de colisiones.

Calculan la interpolación de cada triángulo en el tiempo para aplicar desenfoque de movimiento.

Pueden trabajar de forma asíncrona, lo que significa que el programador de tareas puede ordenar la realización de diferentes cargas de trabajo de forma simultánea, sin colas y sin retrasos.

Como consecuencia de esa óptima división del trabajo entre núcleos especializados, el tiempo necesario para renderizar un fotograma puede pasar de los 12 ms que teníamos en Turing a los 6,7 ms de Ampere. La diferencia es notable, y es fácil de entender. Con esta nueva arquitectura, NVIDIA ha utilizado núcleos RT de segunda generación, que pueden llegar a doblar el rendimiento frente a la generación anterior, y núcleos tensor de tercera generación, que elevan en gran medida el rendimiento (alrededor de un 170%), reducen el consumo y traen novedades importantes, como los modos TF32 y BFloat16.

Por lo que respecta al soporte de tecnologías avanzadas, la GeForce RTX 3080 Ti hace suyos todos los valores que han diferenciado a la arquitectura Ampere desde su lanzamiento:

Acelera trazado de rayos por hardware.

por hardware. Soporta DLSS 2.1 , una técnica de reconstrucción inteligente de la imagen que puede llegar a triplicar el rendimiento.

, una técnica de reconstrucción inteligente de la imagen que puede llegar a triplicar el rendimiento. Utiliza el estándar PCIE Gen4 .

. Ofrece descodificación por hardware del códec AV1.

del códec AV1. Compatible con Resizable BAR , que permite a la CPU acceder a toda la memoria gráfica.

, que permite a la CPU acceder a toda la memoria gráfica. Funciona con los drivers NVIDIA Studio , ideales para profesionales que trabajen con aplicaciones como Adobe Photoshop, Blender y DaVinci Resolve, entre otras.

, ideales para profesionales que trabajen con aplicaciones como Adobe Photoshop, Blender y DaVinci Resolve, entre otras. Soporte total de NVIDIA Reflex, que reduce la latencia; de NVIDIA RTX I/O, que utiliza la GPU para acelerar la carga de trabajo que se produce por la descompresión de datos provenientes de un SSD PCIE; y de NVIDIA Broadcast, que utiliza la inteligencia artificial, y los núcleos tensor, para disfrutar de funciones interesantes, como la reducción de ruido y diversos efectos.

GeForce RTX 3080 Ti frente a GeForce RTX 2080 Ti

La GeForce RTX 2080 Ti fue, en su momento, la tarjeta gráfica más potente de NVIDIA dentro del mercado de consumo general. Por contra, la GeForce RTX 3080 Ti se convierte en la segunda tarjeta gráfica más potente de NVIDIA dentro del mercado de consumo general, solo por detrás de la GeForce RTX 3090.

Para dar forma a la GeForce RTX 2080 Ti, NVIDIA utilizó el núcleo gráfico TU102, basado en Turing y fabricado en proceso de 12 nm. Dicha GPU contaba con la misma división en núcleos especializados, pero la diferencia entre ambas en términos de potencia bruta es, como podemos ver en la imagen adjunta, muy grande.

Los núcleos RT de segunda generación no solo marcan un salto enorme en términos de rendimiento, sino que además introducen novedades importantes, como la capacidad para trabajar de forma asíncrona, de manera que shaders y núcleos RT trabajan de forma independiente, y el cálculo de la interpolación de cada triángulo en el tiempo, que permite aplicar desenfoque de movimiento y al trazado de rayos de forma óptima.

A nivel de diseño, y de calidad de construcción, la GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition fue un paso en la dirección por parte de NVIDIA, pero con la GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition han alcanzado un nivel simplemente impresionante. Puede que os guste más uno u otro diseño, pero en calidad de construcción y en eficiencia del sistema de refrigeración, la GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition juega directamente a otro nivel.

La reducción del proceso de fabricación, que baja hasta los 8 nm en Ampere, ha permitido a NVIDIA elevar en más del doble el número de shaders, incrementar otros elementos clave como las unidades de rasterizado y de texturizado, y también los núcleos RT y las frecuencias de trabajo, sin que el consumo se dispare en la misma proporción. Como podemos ver en los listados que os dejamos justo a continuación, la GeForce RTX 3080 Ti solo supera en 100 vatios el consumo de la GeForce RTX 2080 Ti.

Especificaciones de la GeForce RTX 2080 Ti

Núcleo gráfico TU102 (Turing) en proceso de 12 nm.

4.352 shaders a 1.350 MHz-1.545 MHz.

272 unidades de texturizado.

88 unidades de rasterizado.

544 núcleos ténsor.

68 núcleos RT.

Bus de 352 bits.

11 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz (616 GB/s)

13,45 TFLOPs de potencia en FP32.

TDP de 250 vatios.

Necesita dos conectores de alimentación de 8 pines y una fuente de 650 vatios.

Precio de lanzamiento: 1.259 euros.

Especificaciones de la GeForce RTX 3080 Ti

Núcleo gráfico: GA102 en proceso de 8 nm (Samsung).

10.240 shaders a 1.365 MHz-1.665 MHz, modo normal y turbo.

320 unidades de texturizado.

112 unidades de rasterizado.

320 núcleos tensor.

80 núcleos RT.

Bus de 384 bits.

34,10 TFLOPs de potencia en FP32.

12 GB de memoria GDDR6X a 19 GHz (912 GB/s).

TGP: 350 vatios.

Necesita un conector de alimentación de 12 pines y una fuente de 750 vatios.

Precio: 1.199 euros.

Los dos listados que os hemos dejado justo encima nos permiten comparar, de forma directa y clara, las especificaciones de ambas tarjetas gráficas. No hay duda, la GeForce RTX 3080 Ti supera en más del doble la potencia de la GeForce RTX 2080 Ti en FP32, y es evidente que representa un salto generacional muy marcado, y en todos los niveles.

Configuración del equipo utilizado

Sistema operativo Windows 10 Pro de 64 bits.

Procesador Ryzen 7 5800X (Zen 3) con ocho núcleos y dieciséis hilos a 3,8 GHz-4,7 GHz.

Placa base Gigabyte X570 Aorus Ultra.

32 GB de memoria RAM Corsair Vengeance RGB Pro SL a 3.200 MHz CL16 (cuatro módulos).

Sistema de refrigeración Corsair iCUE H150i Elite Capellix White con tres ventiladores Corsair ML RGB de 120 mm.

Tarjeta gráfica RTX 3080 Ti Founders Edition con 12 GB de GDDR6X.

Tarjeta de sonido Sound BlasterX AE-5 Plus.

SSD Samsung Evo 850 de 500 GB (sistema operativo).

SSD PCIE NVMe Corsair MP400 de 4 TB.

SSD PCIE NVMe Corsair MP600 Core de 2 TB.

SSD PCIE NVMe Corsair MP510 de 960 GB.

SHDD Seagate de 2 TB con 8 GB de SSD como caché.

Fuente de alimentación Corsair AX1000 80 Plus Titanium con certificación 80 Plus Titanio.

Seis ventiladores Corsair iCUE QL120 RGB.

Lightning Node Core y Commander CORE para controlar ventiladores e iluminación.

Chasis Corsair 5000D Airflow.

Hemos utilizado un equipo de gama alta perfectamente equilibrado, y hemos activado la tecnología Resizable BAR, que permite a la CPU acceder a toda la memoria gráfica disponible. Esto ayuda, en la mayoría delos casos, a mejorar el rendimiento en juegos, aunque puede variar mucho en función de cada título en concreto. De media, la mejora ronda entre el 2% y el 5%.

El procesador tiene un IPC muy alto, y un número de núcleos elevado, lo que significa que es capaz de mover sin problemas la GeForce RTX 3080 Ti. Con todo, en algunos juegos se aprecia en ocasiones un bajo uso de la GPU, algo que es consecuencia directa de un cuello de botella no por falta de potencia del procesador, sino por la incapacidad del propio juego de aprovechar la potencia real de la CPU. Esto es frecuente en aquellos juegos que tuvieron un desarrollo centrado en DirectX 11.

Pruebas de rendimiento: El 4K es un paseo para la GeForce RTX 3080 Ti

La GeForce RTX 3080 Ti ofrece un rendimiento tan bueno que es capaz de superar a la GeForce RTX 2080 Ti de forma abrumadora, aunque la diferencia es mayor en resolución 4K, gracias al menor impacto de la CPU y a la mayor dependencia de la GPU.

Rendimiento en rasterización

Como podemos ver, el 4K es «coser y cantar» para la GeForce RTX 3080 Ti, incluso en juegos tan exigentes como Red Dead Redemption 2 y Cyberpunk 2077. Esta una tarjeta gráfica tiene potencia suficiente para mover, incluso, juegos en resolución 8K, siempre que nos mantengamos dentro de unos límites razonables en lo que a consumo de memoria gráfica se refiere.

Rendimiento con trazado de rayos

En trazado de rayos, los resultados hablan por sí solos, la GeForce RTX 3080 Ti ofrece un rendimiento muy superior, y es capaz de mover sin problemas Cyberpunk 2077 en 4K, calidad ultra con trazado de rayos activado en modo ultra y DLSS 2.0 en modo rendimiento sin problemas, ya que mantiene medias de 55 FPS. Con el DLSS 2.0 en modo calidad, la GeForce RTX 3080 Ti logra medias de 44 FPS.

Todo esto es muy interesante, ¿pero cómo se comporta frente a la Radeon RX 6900 XT? La GeForce RTX 3080 Ti también es más potente que el tope de gama de AMD en rasterización, y ofrece un valor superior gracias al soporte de la tecnología DLSS 2.0, y a su mayor rendimiento en trazado de rayos. Dado que ambas tienen un precio recomendado similar (1.199 euros la GeForce RTX 3080 Ti y 1.099 euros), la solución gráfica de NVIDIA se perfila como una solución mucho más interesante, al menos de momento.

Durante mis pruebas hice una monitorización constante para ver cómo se comportaba el modo turbo de la GeForce RTX 3080 Ti, y debo decir que el escalado en general fue bastante bueno. Con el perfil de los ventiladores que viene por defecto, estos fueron los resultados que registré:

Frecuencia mínima: 1.785 MHz.

Frecuencia media: 1.865 MHz.

Frecuencia más alta sostenida: 1.920 MHz.

Frecuencia máxima: 1.965 MHz.

La frecuencia de trabajo de la GPU se ajusta de forma dinámica y depende, principalmente, de las temperaturas de trabajo, aunque he podido comprobar que se producen oscilaciones notables entre diferentes juegos. Así, por ejemplo, la frecuencia mínima de 1.785 MHz la registré en Red Dead Redemption 2 en las pruebas a 1440p, pero en Cyberpunk 2077, un juego que también es muy exigente, la velocidad nunca llegó a caer a ese nivel.

En cuanto al overclock, la GeForce RTX 3080 Ti me ha sorprendido gratamente. He podido subir la GPU en 210 MHz sin problemas de estabilidad, y la memoria en 800 MHz, aunque para ello he tenido que aumentar el limitador de potencia en un 14% (114%). Con ese aumento de frecuencias, la GeForce RTX 3080 Ti mejora su rendimiento entre un 4% y un 5%, y logra prácticamente un empate con la GeForce RTX 3090.

Consumo y temperaturas

El sistema de refrigeración que monta la GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition es capaz de mantener unas temperaturas muy buenas, de hecho podemos decir que está prácticamente al mismo nivel que la GeForce RTX 3080 Founders Edition en este sentido, a pesar del aumento de potencia y de consumo que representa dicha tarjeta gráfica.

Como podemos ver en las gráficas adjuntas, la GeForce RTX 3080 Ti registra un consumo mínimo de 18 vatios en reposo. Con un uso intensivo pero sin llegar al 100% de uso de la GPU, el consumo medio ronda los 330 vatios, mientras que con un uso pleno he registrado un consumo máximo de 349 vatios. Es un resultado positivo, ya que encaja en las especificaciones oficiales que ha dado NVIDIA, y representa un aumento moderado del consumo frente a la GeForce RTX 3080.

Por lo que respecta a las temperaturas, los valores también rayan a un buen nivel. En reposo, la GeForce RTX 3080 Ti ronda los 37 grados y mantiene los ventiladores apagados, aunque en función de la temperatura ambiente (23 grados en mi caso) puede variar ligeramente, tanto al alza como a la baja. En carga, sin llegar al 100% de uso, la GeForce RTX 3080 Ti registra una temperatura media de 71 grados, mientras que a plena carga se estabiliza por completo entre los 78 y los 79 grados. En la mayoría de las pruebas se ha inclinado hacia los 79 grados, y por eso es la temperatura que aparece en esta gráfica.

Notas finales: Para los que lo quieren todo

La GeForce RTX 3080 Ti es una tarjeta gráfica que, para algunos, puede parecer difícil de encajar a simple vista, pero cuando profundizamos en sus especificaciones y vemos el rendimiento que es capaz de ofrecer, su posición queda bastante clara, y adquiere mucho sentido.

En términos de rendimiento, la GeForce RTX 3080 Ti posiciona prácticamente al mismo nivel que la GeForce RTX 3090, pero cuesta 350 euros menos. Esa reducción de precio ha sido posible gracias a un recorte de la memoria gráfica, que pasa de los 24 GB de la segunda a los 12 GB de la primera. ¿Es esto un problema? En absoluto, simplemente es un detalle que permite diferenciar de una manera natural a ambos modelos, y que las coloca en niveles distintos.

NVIDIA ha apostado por la diversificación con la GeForce RTX 3080 Ti, y por ofrecer el valor más ajustado posible a cada tipo de usuario. Los que quieran una tarjeta gráfica con un rendimiento tope de gama, capaz de ofrecer un desempeño sobresaliente tanto en juegos como en aplicaciones profesionales, encontrarán en la GeForce RTX 3080 Ti una de las mejores opciones que existen actualmente. Por contra, los que quieran unificar trabajo y ocio, pero deban dar priorizar al lado profesional y trabajen con aplicaciones que consuma mucha memoria gráfica deberán optar por la GeForce RTX 3090.

Puede que algunos crean que contar con 12 GB de memoria gráfica es «insuficiente», pero eso no es cierto, es un mito que trae causa de una interpretación errónea de dos conceptos: memoria consumida y memoria ocupada. La primera, es la memoria que realmente necesita un juego, o una aplicación, para funcionar de forma óptima, mientras que la segunda es la suma de la memoria consumida más otra porción de memoria que el juego ocupa a modo de previsión, es decir, por si la necesita.

Es muy fácil apreciar este comportamiento utilizando tarjetas gráficas con diferentes configuraciones de memoria. Por ejemplo, Call of Duty Modern Warfare 2019 es uno de esos juegos con tendencia a ocupar una mayor cantidad de memoria, aunque no la necesite. Dicho juego funciona sin problemas en 4K incluso en una RTX 2060 con 6 GB de memoria, pero cuando lo ejecutamos sobre una RTX 2080 Ti puede consumir casi 10 GB de memoria gráfica.

La GeForce RTX 3080 Ti es una tarjeta gráfica que, de no ser por la existencia de la GeForce RTX 3090, estaría llamada a convertirse en la solución gráfica más potente del mercado de consumo general. Su rendimiento es simplemente impresionante, soporta tecnologías de última generación que ofrecen un valor indiscutible tanto en videojuegos como en aplicaciones profesionales, tiene un diseño fantástico y una calidad de construcción sobresaliente, y su valor precio-rendimiento es más atractivo que el de la RX 6900 XT, y que el de la RTX 3090. Todo esto la convierte, en resumen, en la mejor tarjeta gráfica de su categoría, y de su rango de precios.