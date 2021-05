Company of Heroes 2 y Little Nightmares gratis en Steam

Poco a poco parece que Steam está comenzando a entrar en la dinámica de ofrecernos juegos gratis de una manera cada vez más recurrente, y sin duda nos encanta. Y es que en esta ocasión nos encontraremos con dos títulos y un DLC, pudiendo disfrutar del terrorífico Little Nightmares y el clásico Company of Heroes 2 junto con su expansión Ardennes Assault.

Disponibles de manera totalmente gratuita, para hacernos con estos dos juegos gratis tan sólo tendremos que acceder a la ficha de ambos a través de la tienda web de Steam (Company of Heroes 2 + Ardennes Assault y Little Nightmares), iniciar sesión con nuestra cuenta, y añadir el juego a nuestra biblioteca. Método que podremos replicar de manera exacta a través de la aplicación de escritorio de la plataforma de juegos, buscando ambos títulos en la tienda y añadiéndolos a nuestra biblioteca con tan solo un clic.

Eso sí, deberemos darnos prisa, ya que Little Nightmares sólo estará disponible bajo esta rebaja del 100% hasta mañana domingo 30 de mayo a las 18:59, contando con un día más para hacernos con Company of Heroes 2, disponible hasta el lunes 31 de mayo a las 18:59. No pierdas tu oportunidad y añade ya estos juegos a tu biblioteca para siempre.

Little Nightmares

Creado por ser unos de los principales desarrolladores del alegre Little Big Planet, este título de habilidad, sigilo y resolución de puzles nos sorprendió muy gratamente en nuestro análisis, con un juego de ambientación oscura totalmente contraria que pondrá a los jugadores en un estado continuado de tensión e incertidumbre.

La historia principal se centra en Six, una niña con un abrigo de pescador amarillo que, tras haber sido secuestrada, tendrá que enfrentarse a sus más profundos miedos. Atravesando un mundo de pesadillas del que intenta escapar, Las Fauces, un misterioso barco que sirve como lugar de desenfreno para los más oscuros capricho de unas gigantes y grotescas criaturas.

Requisitos mínimos Little Nightmares

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Windows 7 (64 bit) Procesador: Intel CPU Core i3



Intel CPU Core i3 Memoria: 4 GB de RAM

4 GB de RAM GPU: NVIDIA GTX 460

NVIDIA GTX 460 Almacenamiento: 10 GB de espacio disponible

10 GB de espacio disponible DirectX : Versión 11

: Versión 11 Otros: Conexión de banda ancha a Internet



Company of Heroes 2

Ya considerado todo un clásico dentro del mundo de los videojuegos, sin duda se trata de una obra que los aficionados a la segunda guerra mundial y los títulos de estrategia en tiempo real (RTS) no deben perderse. Con una potente campaña para un jugador, podremos ponernos a manos de uno de los bandos protagonistas de la guerra, controlando al Ejército Rojo de los soviéticos, o a los soldados alemanes de la Wehrmacht Ostheer.

Además, ofrecido junto con su expansión de contenidos Ardennes Assault, contaremos con una emocionante campaña adicional e independiente para un jugador, con la que podremos tomar otro de los puntos de vista principales de la historia, con la facción de las Fuerzas de los Estados Unidos a través de 18 escenarios.

Requisitos mínimos Company of Heroes 2

Sistema operativo: Windows Vista (32 bit) // Mac OS X 10.14 // Ubuntu 14.04 o SteamOS

Windows Vista (32 bit) // Mac OS X 10.14 // Ubuntu 14.04 o SteamOS Procesador: Cualquier Dual Core a 2 GHz



Cualquier Dual Core a 2 GHz Memoria: 2 GB de RAM

2 GB de RAM GPU: NVIDIA GeForce 8800 GT o AMD Radeon HD 2900XT

NVIDIA GeForce 8800 GT o AMD Radeon HD 2900XT Almacenamiento: 30 GB de espacio disponible

30 GB de espacio disponible Otros: Conexión de banda ancha a Internet