Mis 20 juegos favoritos de todos los tiempos

Llevo tantos años en el mundillo que hacer una lista con mis juegos favoritos siempre me resulta muy complicado. Da igual el número que abarquemos, elegir diez, veinte, treinta o incluso cincuenta juegos favoritos siempre me acaba obligando a dejar fuera algunos títulos que, al final, me dejaron totalmente prendado, y que definieron mi personalidad como jugador de una forma u otra.

Sin embargo, eso es lo bonito de elegir, dar prioridad a aquello que te dejó un recuerdo profundo, a esas cosas que te gustaron más que otras. En este artículo quiero compartir con vosotros mis 20 juegos favoritos, pero con una perspectiva interesante, y por ello he elegido aquellos juegos que más me gustaron, pero introduciendo otro elemento en la ecuación, y es que esos títulos son también los que más me marcaron, y los que mejor recuerdo.

Es una selección totalmente personal que no obedece a otro criterio más que a mi propio gusto, por eso se titula mis juegos favoritos, y a la profundidad de esa huella que dejaron en mi conciencia, así que la lista no tiene ningún tipo de orden jerárquico, y obviamente no tiene por qué coincidir con ninguna selección de los mejores juegos de diferentes épocas. Con todo, ya os adelanto que esta selección de mis juegos favoritos incluye títulos que creo que cualquier amante de los videojuegos debería probar.

Para que esta lista sea lo más variada posible, voy a evitar incluir más de un juego dentro de cada franquicia, salvo en casos en los que haya una importante distancia generacional. Como siempre, os invito a que compartáis vuestra propia selección con nosotros en los comentarios, y a que nos contéis qué juegos de esta lista son los que más os han gustado, y los que menos . Sin más preámbulos, vamos a por ello. Poneos cómodos, que hay mucho que leer.

Mis 20 juegos favoritos: Una selección muy personal

Como podéis ver hay un poco de todo. Me he dejado muchísimos juegos fuera de la lista que me habría gustado poner, de hecho el empezar con esta selección de mis 20 juegos favoritos he tenido un bombardeo de recuerdos tan grande que me he quedado extasiado durante unos segundos. Es la magia de la nostalgia.

Es curioso que, entre los nombres que más pena me ha dado dejar fuera, se encuentran muchos títulos que disfruté en su momento en los salones recreativos, allá por finales de los ochenta y principios de los noventa, cuando las máquinas arcade gozaban de una enorme popularidad. Al final daba igual si tenías veinte o cuarenta duros en el bolsillo, lo importante era el rato de desconexión que nos brindaban, y la oportunidad de socializar que representaban, de hecho fue en un salón recreativo donde conocí a los que siguen siendo, décadas después, mis mejores amigos.

Para los más jóvenes me permito una anécdota, y es que en los salones recreativos teníamos nuestro «Twitch gaming» particular. Cuando se nos acababa el dinero y no podíamos seguir jugando, casi siempre nos quedábamos un rato a ver jugar a otros amigos, o incluso a desconocidos. Esto nos permitía, en ocasiones, descubrir trucos o aprender cosas que no sabíamos. Sí, era maravilloso, y entiendo perfectamente a los que disfrutáis viendo a otros jugar en streaming. En fin, no os entretengo más, vamos con la lista.

1.-Ninja Gaiden (NES)

Lo sigo considerando como una auténtica obra de arte, y es uno de mis juegos favoritos porque fue, probablemente, el que más me marcó de pequeño. Este título capturaba de maravilla la fiebre por los ninjas que imperó en los años ochenta, tiene un diseño de niveles espectacular, una jugabilidad a prueba de bombas y un acabado técnico soberbio para las limitaciones de la NES.

En aquella época se produjo un importante aluvión de juegos de ninjas para las principales consolas de 8 bits, pero ninguna estuvo a la altura del Ninja Gaiden de NES, ni siquiera la primera versión que llegó a los arcades. Pude probarla y la verdad es que no me gustó nada de nada.

La historia también estaba muy bien elaborada, los combates con los jefes finales eran todo un desafío y la banda sonora rozaba la perfección, especialmente el tema del acto 4-2. ¿No lo has escuchado? ¿Pues a qué esperas? Si todavía no has jugado a este título dale una oportunidad, no te arrepentirás.

2.-Streets of Rage 2 (Mega Drive)

Es uno de mis juegos favoritos, pero además lo considero uno de los mejores beat em up de toda la historia, todo un logro teniendo en cuenta la enorme cantidad de juegos de este estilo que se lanzaron entre finales de los ochenta y durante buena parte de los noventa.

Sé lo que estáis pensando, que hay títulos muy superiores en los arcade, y sí, desde el punto de vista técnico es cierto. Cadillacs and Dinosaurs, Final Fight y The Punisher son algunos ejemplos, pero lo que consiguió SEGA en Streets of Rage 2, teniendo en cuenta las limitaciones de Mega Drive, fue simplemente fantástico.

Este juego es una maravilla a nivel gráfico, tiene unas animaciones y unas colisiones sobresalientes, tanto que realmente llegas a sentir el impacto de cada golpe. Los personajes se mueven con una fluidez pasmosa para la época, tienen sus propios movimientos especiales, y tanto los enemigos como los escenarios están cuidados al milímetro. Mención especial merece la banda sonora del genial Yuzo Koshiro.

3.-Dragon Ball Z2 (Super Nintendo)

Fue un importante salto frente a la primera entrega que llegó también a Super Nintendo, sobre todo a nivel gráfico. El tamaño y la calidad de los sprites mantuvo un nivel increíblemente bueno, y el juego logro, en general, captar la esencia de la serie. Jugar a Dragon Ball Z2 en Super Nintendo era sentir que realmente estabas inmerso en el universo único que creó Akira Toriyama.

Además del buen apartado técnico, hay que destacar el excelente uso de la paleta de colores que se hizo en este juego, y la espectacularidad de los movimientos especiales ejecutados a pantalla partida. Todos los personajes eran capaces de ejecutar sus habilidades más icónicas (Vegeta podía ejecutar el Final Flash, por ejemplo), y podíamos responder a esas habilidades de distintas formas: bloqueando, esquivando o lanzando otro movimiento especial. En este caso, se producía un choque de rayos de energía, y debíamos machacar botones para ganar.

La única nota negativa estaba en las animaciones, que eran algo toscas y acababan afectando a la jugabilidad, pero a pesar de todo fue un título sobresaliente, y el primero en capturar de verdad la esencia de Dragon Ball.

4.-Sonic The Hedgehog (Mega Drive)

Es imposible negarlo, Sonic fue una revolución en los noventa. Su lanzamiento se produjo en 1991, y aunque es cierto que fue una respuesta directa a Mario Bros, lo cierto es que la mascota de SEGA adoptó un enfoque muy distinto, y ofreció una experiencia de juego muy alejada de los clásicos del fontanero de Nintendo.

La calidad gráfica de Sonic, el diseño de los escenarios, la velocidad a la que se movía este erizo por la pantalla y las locuras que podíamos hacer (benditos «loopings») lo convirtieron en un auténtico fenómeno, y en uno de los juegos más recordados y queridos de principios de los noventa.

Todo un derroche a nivel técnico, sonoro y jugable que estaba, además, cargado de detalles geniales, como por ejemplo el animalillo que liberábamos al acabar con los enemigos, y las animaciones de Sonic en ciertas situaciones (al borde de una plataforma, por ejemplo, hacía el amago de caerse).

5.-Shadow Dancer (Arcade)

Uno de los pocos juegos de máquinas recreativas que logré, tras mucha práctica, ser capaz de terminar con solo 25 pesetas, la clásica moneda de cinco duros. Otro título de ninjas de los ochenta que tuvo una adaptación a Mega Drive, con cambios muy importantes que la alejaban por completo de la versión arcade, y otra para Master System, fiel al arcade, pero muy limitada a nivel técnico.

La versión arcade tenía un diseño de escenarios y de enemigos soberbio. La ambientación era fantástica y presentaba, en algunas zonas, un toque tétrico que me enamoró por completo. También tenía una jugabilidad desafiante pero justa, y la banda sonora era tan buena que todavía recuerdo la mayoría de los temas. Mi favorito era el de la fase 2-2, conocida como «el tren».

Es uno de mis juegos favoritos, y uno de los que más sigo jugando a día de hoy, incluso a pesar de que no tengo mucho tiempo. Si nunca has tenido la oportunidad de probarlo, te recomiendo encarecidamente que lo hagas. Tan desafiante como único. Ojalá SEGA se anime a lanzar un remake en HD.

6.-Street Fighter II (Arcade)

Creo que este juego no necesita presentación, y dejarlo fuera por su enorme popularidad habría sido injusto por mi parte. La primera vez que lo jugué no tenía ni idea de lo que hacía, fue en una cafetería del pueblo, siendo yo muy pequeño, y no gané ni el primer combate.

Poco a poco fui cogiendo práctica, y gracias a las guías de las revistas de la época descubrí los movimientos especiales de cada personaje. Aprender a ejecutarlos en el joystick era complicado, ya que mientras que intentabas hacer un «Hadouken» tenías a la IA de la máquina intentando zurrarte, y hacerte perder las 25 pesetas que habías gastado, pero nunca olvidaré la satisfacción que sentí cuando logré lanzar una bola de energía por primera vez con Ryu.

Street Fighter II siempre me ha acompañado, de una forma u otra, desde que lo jugué por primera vez hace ya 30 años, y la verdad es que cada vez que echo una partida me absorbe de tal forma que acabo llegando hasta el final. Es un juego eterno, inmortal, tan bueno que no ha sufrido en absoluto el paso del tiempo.

7.-Fatal Fury (Arcade)

Lo jugué en una época en la que los arcades de SNK tuvieron una cierta popularidad en el salón recreativo de mi pueblo. Al principio se me hizo complicado, porque estaba acostumbrado a Street Fighter 2, y ambos presentaban diferencias importantes.

En Fatal Fury tenías dos planos de profundidad, y podías utilizarlos con total libertad para salir de situaciones complicadas. Esto, unido al enorme daño que hacían las habilidades especiales y a lo rápidos que podrían ser los combates, hacía que tuvieras que medir al milímetro tus acciones.

La calidad gráfica del juego era muy buena, tenía una historia muy bien elaborada y perfectamente narrada cada pocos combates, un «malo malísimo» de primera, una banda sonora con temas tan vibrantes como el «Geese ni Kissu» y un final épico como pocos. Muy satisfactorio, y uno de mis juegos favoritos dentro de su género.

8.-DOOM (PC)

Los que me leéis a diario ya sabíais que este es uno de mis juegos favoritos, y que no podía faltar en esta lista. Cuando jugué a DOOM por primera vez me dio la impresión de haber viajado en el tiempo, porque me resultaba increíble estar ante una experiencia tan realista y, al mismo tiempo, aterradora.

Recuerdo perfectamente la sensación de miedo y de opresión que me dio en aquel momento (tenía 10 años si no recuerdo mal), pero quedé totalmente prendado del título de id Software. Tardé un poco en tener mi propio ordenador y poder jugarlo, pero fue el primer juego que instalé. Lo compré original, en CD ROM, concretamente la versión Ultimate DOOM, que incluía un episodio extra, y creo que me costó unas 2.000 pesetas.

DOOM fue uno de los juegos más influyentes de toda la historia, y para mi sigue siendo uno de los mejores del mundo, tanto que siempre lo he tenido instalado, y suelo jugarlo con cierta frecuencia. Esto ha hecho que mantenga la práctica, y que recuerde la mayoría de los niveles.

9.-Heroes of Might and Magic II

Pocos juegos me han gustado tanto como este, y creo que es el que más he disfrutado en buena compañía, gracias a su modo multijugador en local, que permitía crear partidas para varios jugadores en un único PC. Al estar basado en turnos, la experiencia era muy buena, aunque en algunas ocasiones podía desesperar un poco la espera entre turnos, sobre todo cuando se juntaban más de tres personas.

Jugué en su momento a la primera entrega, pero su acabado técnico era demasiado caricaturesco y no terminó de engancharme del todo. La segunda entrega dio un enorme salto a nivel gráfico, e introdujo dos castillos nuevos, el del mago y el del nigromante. Es tremendamente adictivo, ofrece una experiencia única y ha envejecido de maravilla. Es otro juego por el que no pasa el tiempo.

Si no lo has probado, deberías hacerlo, aunque te dejo un par de advertencias: es más divertido con amigos, y puede que acabes enfrascado hasta altas horas de la mañana en el clásico bucle de «va, un turno más y lo dejo».

10.-Final Fantasy VII (PC)

Uno de mis juegos favoritos, y el RPG que más me ha gustado, sin discusión, aunque reconozco que otros títulos como Phantasy Star IV para Mega Drive o Grandia II par Dreamcast también me marcaron profundamente.

Qué puedo decir, la primera vez que vi a un amigo jugando a Final Fantasy VII en PlayStation no me llamó mucho la atención, quizá porque se pasó la mayor parte del rato dando vueltas y matando monstruos para subir de nivel y ganar giles. Sin embargo, cuando decidí darle una oportunidad en PC, quedé totalmente enganchado por la historia, el carisma de los personajes y el diseño artístico del juego.

Llegué a dedicarle más de 100 horas, dupliqué materias clave para acabar con todas las armas del juego, incluidas las rubí y esmeralda, y llegué a plantearme volver a jugarlo en PC hace unos años, pero por una cuestión de tiempo la final no lo hice. El original ha envejecido bastante mal, pero ofrece una experiencia increíble, y merece mucho la pena.

11.-Resident Evil 2 (PC)

Jugué también a la primera entrega, tanto en PlayStation como en PC, y debo decir que me gustó mucho, pero Resident Evil 2 me tuvo atrapado de una manera que pocos juegos han conseguido. El cambio de ambientación a una ciudad, las mejoras a nivel técnico que introdujo Capcom, y los diferentes modos de juego que ofrecía la versión para PC, me llevaron a jugarlo todos los días durante horas para conseguir todos los contenidos.

El primero que desbloqueé fue la historia del cuarto superviviente, Hunk, y posteriormente vino Tofu. No era fácil, existían requisitos de tiempo y limitaciones a la hora de usar objetos (no podías usar espráis de primeros auxilios), y tampoco podías salvar la partida más de tres veces. Esto hacia que, si te mataban en una zona donde habías avanzado mucho sin guardar tuvieras que volver a recorrer un largo camino.

De todos los Resident Evil este fue, sin duda, mi título «fetiche», mi favorito, y la verdad es que disfruté mucho viendo el buen trabajo que hizo Capcom con Resident Evil 2 Remake. No obstante, el original ofrece una experiencia totalmente distinta, así que deberías probarlo si aún no lo has hecho.

12.-Shenmue (Dreamcast)

Este es uno de mis juegos favoritos, pero también es uno de los grandes incomprendidos de la historia. Shenmue iba a salir, originalmente, en Sega Saturn, pero las limitaciones de esta consola a la hora de lidiar con el mundo 3D que iba a ofrecer al jugador llevaron a SEGA a desechar el desarrollo de dicha versión, y a adaptarlo a Dreamcast.

El resultado fue soberbio, la calidad gráfica de Shenmue marcó, en su momento, un salto enorme. El modelado de los personajes, la recreación y el grado de detalle de los escenarios, su amplitud y la libertad de acción que teníamos estaban a un nivel que no habíamos visto hasta entonces. A esto debemos unir, además, una historia muy cuidada y bien narrada, y una banda sonora excelente.

Es cierto que al ser un título en 3D muy ambicioso lazando a finales de los 90 no ha envejecido especialmente bien. También es verdad que tiene un desarrollo lento y que requiere de paciencia por parte del jugador, pero es una auténtica obra maestra, y uno de los mejores juegos de la historia.

13.-Guild Wars (PC)

Uno de mis juegos favoritos dentro del género del rol online, y probablemente el que más tiempo me ha «robado». Lo compré en su momento por pura casualidad, porque me había cansado de Diablo 2 y quería encontrar otro «devora horas» que me acompañase en una época en la que tuve bastante tiempo libre.

Cuando salí de la tienda no iba muy convencido, la verdad, y al principio me resultó un poco confuso, pero cuando empecé a pillarle el punto me enganchó por completo, tanto que acabé dedicándole muchísimas horas, formando un clan y entablando amistad con personas de toda España. Hasta hicimos un par de encuentros para conocernos en persona, fue fantástico.

A nivel gráfico fue, en su momento, realmente bueno, y bastante asequible, ya que pude jugarlo sin problemas en un Pentium 4 a 2,8 GHz con 512 MB de RAM y una modesta GeForce FX 5200 Ultra con 128 MB. Ofrece una gran cantidad de contenidos, es muy divertido y prioriza la habilidad y la combinación de habilidades sobre el «grindeo» puro. Todavía hoy es muy recomendable.

14.-Resident Evil Remake (GameCube)

No quería incluir dos juegos de la misma franquicia, pero la verdad es que me he visto obligado a hacerlo. Capcom afrontó la complicada labor de sacar adelante un remake del clásico que debutó en PlayStation en 1996, y lo hizo tan bien que no solo se convirtió en el mejor remake de la historia, sino que se mantuvo como tal durante mucho tiempo.

A nivel técnico, Resident Evil Remake mantiene el uso de escenarios pre-renderizados con modelos en 3D, todo un acierto por parte de la compañía japonesa, ya que esto permitía crear personajes y enemigos con un nivel de calidad soberbio e integrarlos con unos escenarios altamente realistas, cuidados y muy detallados. El resultado fue tan bueno que ha envejecido de maravilla.

Este juego no se limita a mantener la esencia del original, sino que la potencia, y ofrece una experiencia de terror tan buena que ningún amante del género debería perdérselo. Uno de mis juegos favoritos que vuelvo a jugar de vez en cuando, y que casi siempre tengo instalado en su versión HD remasterizada.

15.-Halo (Xbox)

Fue el juego que me hizo comprar una Xbox, y rápidamente se convirtió en una de mis franquicias favoritas, aunque debo reconocer que a partir de la tercera entrega perdí bastante interés. Hace poco volví a jugar a las dos primeras partes tras comprar la Master Chief Collection, y espero terminar la tercera y la cuarta parte en cuanto tenga algo de tiempo.

El Halo original fue toda una demostración de potencia por parte de Xbox, un juego imposible en cualquier otra consola, y un derroche de saber hacer por parte de Bungie que, posteriormente, sirvió de inspiración para el desarrollo de Destiny.

Su apartado técnico fue rompedor para la época, y dejó patente que la GeForce 3 Ti personalizada que montaba la Xbox era capaz lograr proezas que, hasta entonces, estaban limitadas al PC. También contaba con una historia interesante, una buena jugabilidad y con el carisma único de Cortana.

16.-Half Life 2 (PC)

Es uno de mis juegos favoritos dentro del género de la acción en primera persona no solo por su excelente factura técnica, sino también por su ambientación, su argumento y su optimización. Este fue otro juego que pude disfrutar en un modesto Pentium 4 a 2,8 GHz con 512 MB de RAM y una GeForce FX 5200 Ultra, aunque volví a terminarlo cuando actualicé a una GeForce 6600 GT con 256 MB.

Cuando id Software se veía obligado a apostar por escenarios orgánicos y detallados, pero cerrados y claustrofóbicos, Valve optó por hacer todo lo contrario. Con Half Life 2, la compañía que dirige Gabe Newell dio forma a una auténtica obra maestra del género, con localizaciones amplias, ricas en detalle y perfectamente ambientadas y recreadas, y lo mejor es que lo consiguió sin tener que renunciar a nada.

El tiempo no ha pasado en balde, pero gracias a las mejoras gráficas que ha recibido, Half Life 2 sigue teniendo un buen acabado gráfico, es muy asequible, y ofrece una aventura verdaderamente épica. ¿No lo has jugado? ¡Imperdonable!

17.-Bloodborne (PS4)

Otro de mis juegos favoritos, y uno de mis fetiches, y el culpable de que acabara comprando una PS4. Habría optado por una PS4 Pro si dicha consola hubiese ofrecido una mejora sustancial de rendimiento o de resolución con este juego, pero por alguna razón que no acierto a entender, no lo hizo, así que me fui a por la versión normal, ya que tenía un PC a la última y me ahorraba unos 150 euros (250 euros me costó PS4 con dos juegos y HDD de 1 TB, mientras que PS4 Pro me habría costado 400 euros).

Bloodborne es una obra de arte en todos los sentidos. Su calidad gráfica es fantástica, y va unida a un diseño artístico y a una ambientación que lo elevan a lo más alto. Esto hace que disfrutes cada instante recorriendo sus escenarios, descubriendo sus secretos y afrontando los desafíos que presenta mientras te cuenta una historia que parece compleja, pero que al final acaba encajando de maravilla.

La única pega es que, debido a las limitaciones de PS4, tiene un pequeño toque borroso en muchas ocasiones, lo mismo que ocurre en otros títulos como Days Gone, y la tasa de fotogramas por segundo no solo es inestable (cae a menos de 30 con frecuencia), sino que además tiene problemas de stuttering, lo que hace que el control no siempre responda como debe, y que jugarlo sea un poco frustrante.

18.-The Evil Within (PC)

Cuando la saga Resident Evil tomó el camino de la acción pura y se embarcó en una dirección que empezó a no atraerme, llegó esta maravilla de Tango GameWorks, una genialidad que utilizó con maestría una versión adaptada del idTech 5, el mismo motor gráfico que vimos en juegos como Rage.

La calidad gráfica que presenta es muy buena, juega a la perfección con los efectos de luces y sombras para crear ambientes tétricos y tiene una enorme variedad de escenarios, lo que contribuye a generar una experiencia rica y poco lineal. Su jugabilidad también está muy cuidada, y ofrece una experiencia de survival horror bastante auténtica.

Es cierto que tuvo influencias de la franquicia Resident Evil, no en vano el responsable de The Evil Within fue Shinji Mikami, pero es un juego que supo rodearse de una esencia, y una personalidad, propia. Nunca olvidaré la genialidad de las cerillas.

19.-Cyberpunk 2077 (PC)

Otro de mis juegos favoritos, y de los más recientes. Sé que, para más de uno, este juego no fue para tanto, pero la verdad es que en mi caso cumplió de sobra con las expectativas que me había generado, tanto a nivel técnico como jugable.

Cyberpunk 2077 representa un salto generacional importante que, por desgracia, no pudo realizarse de forma plena porque CDPR decidió mantener la versión para las consolas de la generación anterior, es decir, PS4 y Xbox One. Esto se deja notar en algunos aspectos gráficos que, ciertamente, no terminan de encajar con otros que presentan una calidad abrumadora. También se hace patente en el bajo aprovechamiento que el juego hace de una CPU con más de seis núcleos y doce hilos.

No obstante, a pesar de todos esos problemas, Cyberpunk 2077 se ha convertido en uno de mis juegos favoritos por su excelente acabado gráfico, porque ha conseguido sumergirme en una ciudad que realmente parece estar viva, y porque es capaz de hacer que pierdas la noción del tiempo con cosas tan simples como limitarte a explorar cada rincón de Night City.

20.-Days Gone (PC)

Ha sido el último juego que he comprado en PC, y eso que ya lo tenía en PS4. Cuando se confirmó que iba a llegar a compatibles, ya había terminado la historia principal en la consola de Sony, y estaba haciendo misiones pendientes y limpiando hordas, así que decidí parar y volver a jugarlo en PC. No me arrepiento en absoluto, ya era uno de mis juegos favoritos en la consola de Sony, y en PC roza la perfección.

La versión de Days Gone para PC ofrece, configurada al máximo de calidad, un apartado gráfico de infarto. Todo tiene una nitidez tremenda, y el grado de detalle es tan bueno que en ocasiones no puedo evitar quedarme atónito mirando cosas tan simples como los restos de paja o de suciedad encima de los coches. Una adaptación de diez que merece la pena comprar.

En cuanto a la jugabilidad, pasar de jugarlo con medias de 20 FPS en PS4 a subir a una media cercana a los 140 FPS en PC marca un salto tan enorme que la experiencia es totalmente distinta. No hay color, y lo he notado muchísimo en todos los sentidos. Muy recomendable.