Vivaldi 4.0 es la nueva versión mayor del heredero espiritual del viejo Opera, un navegador web repleto de opciones que no aspira a menos, sino a más, tal y como lleva demostrando desde su lanzamiento hace ya más de un lustro. Vivaldi 4.0, pro supuesto, no es una excepción, sino todo lo contrario… con matices.

Matices es lo que busca transmitir Vivaldi 4.0 desde un principio, y es que llevar puesta constantemente la etiqueta de «navegador para usuarios avanzados» no siempre es beneficioso para ayudar a ampliar la base de usuarios. Por eso, esta nueva versión marca una pequeña diferencia con respecto a las anteriores desde el primer inicio.

Esto último y lo que adelanta el titular de la noticia conforman el grueso de las novedades de Vivaldi 4.0, cuyo salto desde la anterior versión no suele ser habitual. Veamos por qué.

Vivaldi 4.0, novedades

La primera novedad que llama la atención de Vivaldi 4.0 es el mencionado salto de versión desde Vivaldi 3.8, una actualización contradictoria seguida de… otra actualización contradictoria. Quizás les haya podido el afán de presentar un montón de novedades a la vez, aunque no estén del todo listas, al menos sobre el papel.

De lo que ya está a listo a lo que todavía le queda un poco de camino por recorrer para estarlo, lo más destacado una vez ejecutas Vivaldi 4.0 por primera vez es la nueva pantalla de bienvenida, la cual invita (por el momento solo en inglés, craso error que tienen que solucionar) a elegir el tipo de navegador que quieres: sencillo, moderado o armado hasta los dientes, sería el resumen.

Esta es la inteligente forma que han tenido los desarrolladores de Vivaldi para no amedrentar al usuario recién llegado que no necesita de las mil y una características de las que presume el navegador. Es una buena idea, porque a medida que lo vayas usando, puedes ir activando -o desactivando- funciones desde las preferencias de la aplicación. Y todos contentos.

La segunda novedad que presenta Vivaldi 4.0, en la que ya llevaban un tiempo trabajando, es el traductor de páginas web. Al estilo de Chrome, Vivaldi ya puede traducir todas aquellas páginas cuyo idioma no domines. Y por al estilo de Chrome, queremos decir exactamente eso, porque es un calco del servicio de Gooogle que incorpora Chrome… pero sin rastro de Google, claro.

El traductor de Vivaldi funciona con la tecnología de Lingvanex, firma chipriota especializada en la materia, pero el motor de traducir se ejecuta directamente desde los servidores de Vivaldi en Islandia, por lo que la compañía asegura la privacidad de los datos. Por lo demás, es prácticamente lo mismo que usar el traductor de Chrome… Y no solo se ha integrad en Vivaldi para PC: Vivaldi para Andrid también cuenta desde ya con esta característica.

Ahora bien, la pregunta es: ¿cómo funciona? ¿Llega al nivel de Google Translate? Es difícil aseverar nada habiéndolo probado solo un poco, pero las traducciones parecen de bastante calidad. En único pero que le he podido sacar, es que en textos muy largos falla un poco, se deja partes sin traducir. Pero tratándose de una primera versión, habrá que darle tiempo para que mejore.

El colofón de Vivaldi 4.0 tiene tres cantos y son gestor de correo electrónico, calendario y lector de noticias; pero, quizás, son cantos un poco afilados, pues aunque salen de la oscuridad tras años de desarrollo, lo hacen en fase beta, a pesar de lo cual los desarrolladores del navegador aseguran su correcto funcionamiento y que la prioridad ha sido en todo momento la seguridad de los datos del usuario.

De este trío de aplicaciones, cuarteto si mencionamos el gestor de contactos, que también lo hay aun cuando suelen pasarlo por alto, ya nos extendimos en su día con un artículo donde se cuenta todo lo que hay, y no ha cambiado tanto la cosa. De hecho, ha cambiado muy poco, salvo por detalles que se van puliendo de manera habitual. Por eso no vamos a repetirnos ahora.

Sin embargo, sí cabe recalcar que esta es una de las apuestas más ambiciosas de Vivaldi desde que surgió el proyecto y se han cuidado mucho de hacerlo bien. Lo he probado todo personalmente y funciona como es de esperar, aunque no voy a entrar más en ello o a recomendarlo hasta que no vuelva a hacerlo, una vez esté disponible la versión estable de todos estos componentes.

En cuanto a Vivaldi 4.0 para Android, no solo se nutre del nuevo traductor, también incorpora la opción de usar gestores de contraseñas externos para introducir credencias al tiempo que se navega; y añade la opción de cambiar de motor de búsqueda con una pulsación (hasta ahora se podía hacer con atajos de letra escritos… y se sigue pudiendo hacer, claro).

En definitiva, una señora actualización esta que nos trae Vivaldi 4.0, junto a Microsoft Edge, dos de los navegadores que más están innovando en las últimas fechas, y que más están arrastrando al resto a hacer lo mismo. ¿Quién dijo que todos los Chromium eran iguales?